Sľub pod paľbou kritiky: Diváčka upozornila na chybu, ktorá opäť nesedí s dobou

Seriál Sľub sa vracia do atmosféry 80. rokov a snaží sa divákom priblížiť dobu, ktorá má dodnes svoje čaro.
Najnovšia ukážka však nevyvolala len radosť z návratu obľúbenej postavy, ale aj diskusiu o tom, ako verne sa tvorcom darí zachytiť jazyk a detaily tejto éry. Televízia Markíza na svojom Instagrame zverejnila upútavku zo seriálu Sľub, v ktorej sa objavujú postavy Kamily (Monika Szabó), Olinky (Simona First) a Michala (Kristián Baran).
Kamila a Olinka sa v nej po čase opäť stretávajú a vedú medzi sebou rozhovor, ktorý okamžite zaujal divákov. V komentároch sa síce objavila vlna nadšenia z návratu Olinky, no nechýbala ani pozorná diváčka, ktorá si všimla jazykové nezrovnalosti nezodpovedajúce obdobiu, v ktorom sa dej odohráva.
Zaujímavosťou pritom je, že nejde o prvý prípad. Už aj v minulosti fanúšikovia upozorňovali na rôzne absurdné chyby, ktoré sa v seriáli objavili. Návrat Olinky tak neostal bez odozvy, okrem pozitívnych reakcií opäť otvoril diskusiu o autenticite seriálu a o tom, akú dôležitú úlohu zohrávajú aj tie najmenšie detaily pri budovaní vierohodného príbehu.
Detail, ktorý rozprúdil diskusiu
Jedna z pozorných diváčok konkrétne poukázala na výrazy, ktoré sa objavili v ukážke a podľa nej do 80. rokov nepatria. „Slovo (neologizmus) ‚vychytávka‘ v 80. rokoch? Ehm, to len ťažko…“ napísala. Na jej poznámku reagoval aj ďalší fanúšik, ktorý sa spýtal, čím by sa dal daný výraz nahradiť. „Hocičím, ‚vecičky‘, ‚veci‘, ‚drobnosti‘… ale nie pojmom, ktorý sa objavil najskôr koncom 90. rokov, ak nie začiatkom 2000s…“ odpovedala.
Okrem toho ešte upozornila aj na ďalšie jazykové detaily, ktoré sa v ukážke objavili. „Takisto sa vtedy nepoužívalo slovo ‚plastový‘, ale ‚umelohmotný‘ a používanie ‚keby môžem‘ namiesto ‚keby som mohla‘, to už ani nekomentujem…“ poznamenala.
