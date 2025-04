Túto chybu v Sľube si všimnú len pozorné ženy. Stačilo pár detailov a nechápavo sa chytajú za hlavu

Nik nie je neomylný. O filmových, respektíve v tomto prípade seriálových, tvorcoch to platí dvojnásobne. Nie všetko z bežného života sa dá totiž perfektne napodobniť na pľaci a obzvlášť, ak ide o zaniknuté veci z minulého storočia. Aj napriek ich snahe sa tak môže stať, že pozorným divákom neunikne ani ten najmenší chybný detail.

Len nedávno si pozorné diváčky všimli, že Zuzana je nalíčená aj počas spánku a vlastne od rána do večera má na sebe modrý neprehliadnuteľný tieň na oči, ako sme vás informovali v článku. Teraz sa však výčitky diváčok presunuli zo Zuzaninej spálne do kuchyne Horváthovcov.

Falošnejšie varenie ešte nevideli

Tentoraz sa diváci zamerali na scénu, v ktorej postavy varili guláš. Nie však preto, že by sa chceli inšpirovať ich receptom. Očividne to totiž bola pre diváčky posledná kvapka a pozorné ženy sa rozhodli upozorniť, že ak sa tvorcovia snažia napodobniť varenie, nerobia to práve najlepšie. Dokonca to označili za bizarné.

„Prosím vás, v tej réžii… Keď niekto varí/pečie, tak aspoň nech ma zapnutú rúru, že svieti svetlo alebo keď mieša guláš na sporáku, nech aspoň plameň pod tým hrncom horí a ak ani to, tak aspoň nech nedrží akože horúci hrniec rukou celý čas na sporáku za kovovú časť, kým mieša akože jedlo v ňom. A takisto, keď vyťahuje niekto z rúry horúci dopečený koláč, tak nech má v ruke utierku a nie, že rukou to len tak vytiahne,“ upozornila diváčka v komentároch.

Jej komentár sa stal rýchlo populárnym a podľa reakcií naň mnohých pobavil. Nebola pritom jediná, ktorá upozornila na nezmyselné praktiky v kuchyni v tomto seriáli. Ďalšia diváčka zas napísala: „Trochu aj sledujte, čo natáčate a aspoň základné chyby dajte preč. Jano varí guláš, mieša to tam a sťažuje sa, že mu prihára a druhou rukou drží okraj hrnca, akoby sa nechumelilo. Aj variť ste mu mohli dať niečo iné, lebo variť guláš v tak maximálne trojlitrovom hrnci je ozaj smiešne.“

A ak by vám náhodou toto nezmyselné varenie v seriáli nestačilo, ďalšia diváčka si zas všimla, že neustále svietia v miestnostiach lampy a nezáleží na tom, či je deň alebo noc.