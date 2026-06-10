Slovensku hrozí strata 35 miliónov eur z eurofondov: Druckerov rezort má zadržiavať grant pre LGBTI+ organizáciu

Košická mimovládka Saplinq tvrdí, že štát jej protiprávne zadržiava 100-tisíc eur. Dôvodom má byť to, že pracuje s LGBTI+ ľuďmi. Informoval o tom riaditeľ mimovládky Róbert Furiel. Priblížil, že Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM), ktorý je príspevkovou organizáciou ministerstva školstva, zadržiava peniaze z platnej zmluvy pre organizáciu Saplinq už viac ako rok.
Organizácia sa venuje LGBTI+ ľuďom, a to nielen na východe Slovenska. Furiel, odvolávajúc sa na článok Denníka N zo štvrtka 4. júna 2026, tvrdí, že prípad má možno diskriminačné pozadie. Poukázal, že splnili všetky podmienky, majú podpísanú a platnú zmluvu, no prostriedky im dosiaľ ako jedinej organizácii neboli vyplatené.
Peniaze mali smerovať na dobrovoľnícke aktivity
„Museli sme znižovať stavy, obmedzovať služby v komunitnom a poradenskom centre PRIZMA, diskutujeme nad budúcnosťou festivalu PRIDE Košice. Peniaze z grantu síce nemáme, ale aktivity realizujeme, lebo zmluva pre nás platí. Osobne, ani po 15 mesiacoch neviem pochopiť, ako sa môže štátna inštitúcia rozhodnúť neplniť z platnej zmluvy, navyše, ak ide o európske zdroje,” dodal.
Ako Furiel vysvetlil, peniaze z grantu mali smerovať na realizáciu dobrovoľníckych aktivít, v rámci nich napríklad mladí ľudia z rôznych krajín Európy participovali pri realizácii festivalu PRIDE Košice 2025, prípadne sa podieľajú na komunitných a vzdelávacích aktivitách organizácie. „Získavajú cenné životné skúsenosti, majú zaistené ubytovanie a grant im pokrýva aj vreckové a náklady na stravu. Pokiaľ to potrebujú, dostáva sa im dodatočnej podpory vo forme posilneného mentoringu či bezplatných terapeutických služieb,” uviedol riaditeľ Saplinqu.
Podotkol, že situácia ho mrzí o to viac, že programy Erasmus+ a Európsky zbor solidarity považuje za materiálne vyjadrenie hodnôt Európskej únie. „Ak bol náš projekt kvalitný, získal si podporu za ktorejkoľvek vlády a mladí LGBTI+ ľudia tak mohli cítiť, že aspoň niekto ich vidí a rešpektuje, ak to ich domovská krajina zatiaľ nedokáže. V oblasti práce s mládežou sa na Slovensku i európskej úrovni pohybujem už trinásť rokov, ale s takouto situáciou som sa stretol po prvý raz. A to poznám organizácie, ktoré dostali podporu za vlád Kaczynského či Orbána,” poznamenal Furiel.
Prípad riešia aj súdy a Európska komisia
Pripomenul, že Saplinq, o.z. realizuje projekty s podporou programu Erasmus+ už od roku 2014. Od roku 2021 má takzvanú značku kvality, ktorá mu umožňuje dlhodobo realizovať projekty dobrovoľníctva v programe Európsky zbor solidarity. Vo veci podľa Furiela podnikajú viacero krokov, okrem bežných súdov vec riešia aj príslušné orgány Európskej komisie.
„Na základe platnej akreditácie žiada 6. októbra 2024 Saplinq, o.z. NIVAM ako Národnú agentúru pre program Európsky zbor solidarity o finančné prostriedky na realizáciu aktivít v rámci 2. predkladacieho kola. Dňa 3. februára 2025 bolo Saplinqu oznámené schválenie podpory a následne 5. februára bola zaslaná Dohoda o grante na tlač, podpis a odoslanie,” priblížil riaditeľ mimovládky. Doplnil, že od polovice vlaňajšieho februára je dohoda o grante k projektu zverejnená aj v Centrálnom registri zmlúv, účinnosť nadobudla 19. februára. Prvé predfinancovanie vo výške 40 percent bolo splatné do 30 dní od nadobudnutia účinnosti dohody, teda do 21. marca 2025.
Saplinq podal žiadosť o vydanie platobného rozkazu voči NIVAMu 15. októbra 2025, Okresný súd Banská Bystrica ho vydal 2. februára 2026. NIVAM proti platobnému rozkazu podal 16. februára odpor, čím došlo k postúpeniu veci na Mestský súd Bratislava IV,” uzavrel Furiel.
Ministerstvo poukazuje na zistenia internej kontroly
„Rozhodnutie o dočasnom pozastavení vyplatenia prvej splátky grantu bolo prijaté na úrovni vedenia Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM) na základe zistení internej kontroly vykonanej v Národnej agentúre Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu (ďalej len „Národná agentúra“), ktorá je organizačnou súčasťou NIVaM,” uviedlo ministerstvo v reakcii. Doplnilo, že generálna riaditeľka NIVaM, ktorá je štatutárnym orgánom zodpovedným za hospodárne, efektívne a zákonné nakladanie s verejnými prostriedkami, iniciovala preverenie administratívnych a kontrolných procesov, ktoré súvisia s predmetným grantom.
„Interná kontrola bola zameraná na preverenie procesov a postupov Národnej agentúry Erasmus+ pre mládež a šport pri schvaľovaní, administrácii a kontrole grantových projektov. Kontrola identifikovala viaceré procesné a administratívne nedostatky, vrátane oblastí súvisiacich s internými schvaľovacími procesmi a zverejňovaním dokumentov v Centrálnom registri zmlúv,” vysvetľuje odbor komunikácie a marketingu ministerstva.
Zdôraznil, že zistenia sa týkali výlučne interných procesov a postupov Národnej agentúry, nie vecného obsahu projektov, alebo aktivít jednotlivých prijímateľov grantov. „Zmluva s organizáciou Saplinq, o. z., bola zaradená medzi prípady vyžadujúce zvýšenú mieru preverenia vzhľadom na rozsah realizovaných aktivít a významný objem spravovaných grantových prostriedkov. Odborné kontrolné a verifikačné procesy sú priebežne vykonávané aj vo vzťahu k ďalším projektom a prijímateľom v rámci programov Erasmus+ a Európsky zbor solidarity,” priblížil ďalej rezort školstva.
Rezort odmieta ideologické dôvody
Ako uviedol, interná kontrola bola v týchto dňoch ukončená, aktuálne prebieha implementácia nápravných opatrení a vyhodnocovanie všetkých zistení. V rámci procesu komunikujú aj s Európskou komisiou, aby bol ďalší postup plne v súlade s pravidlami programu Erasmus+ a platnou legislatívou. Vyplatenie grantu ale ostáva pozastavené do ukončenia týchto procesov, konečné rozhodnutie o ďalšom postupe bude bezodkladne prijaté po ich uzavretí. Grant bude vyplatený v súlade so zmluvnými podmienkami po splnení všetkých požadovaných nápravných opatrení a podmienok vyplývajúcich z kontroly.
„Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR ani vedenie ministerstva nevstupujú do rozhodovania o jednotlivých grantových projektoch programu Erasmus+. Rozhodovanie o administrácii a kontrole grantov je v kompetencii príslušných orgánov programu a prebieha na základe stanovených pravidiel a kontrolných mechanizmov,” uviedlo ministerstvo.
Zdôraznilo, že NIVaM dôrazne odmieta tvrdenia, že by rozhodovanie o tomto projekte ovplyvňovalo jeho tematické zameranie (projektu) alebo akékoľvek ideologické dôvody. „Inštitút postupuje striktne na základe pravidiel programu Erasmus+, zmluvných podmienok a príslušných právnych predpisov. Kritériá posudzovania sú výlučne odborné, formálne a vecné a uplatňujú sa rovnako voči všetkým prijímateľom bez ohľadu na obsah ich aktivít,” uzavrel rezort školstva.
Celý prípad pritom môže mať širšie dôsledky. Ako upozornil Denník N, Európska komisia od Slovenska žiada vysvetlenie okolností okolo zablokovaného grantu pre Saplinq. V hre je podľa denníka aj financovanie mládežníckych programov z eurofondov, pričom Slovensku by v krajnom prípade mohlo hroziť pozastavenie prostriedkov v hodnote až 35 miliónov eur.
Portál zároveň informoval, že v internej komunikácii sa mali objaviť tvrdenia, podľa ktorých bolo vyplatenie grantu zastavené na pokyn ministra a v súvislosti s LGBTI+ zameraním projektu. Ministerstvo školstva aj NIVAM však odmietajú, že by pri rozhodovaní zohrávali úlohu ideologické dôvody.
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