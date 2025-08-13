Slovensko zviera tepelná kupola: Varíme sa v 35 stupňoch, ochladenie sa zatiaľ nekoná. Záver leta bude ako z katalógu

Ilustračná foto: TASR - Miroslav Košírer

Nina Malovcová
Z tieňa dnes len na vlastné riziko.

Ak máte radi leto v plnej sile, dnešok vás poteší. Ak horúčavy neznášate, pripravte sa, pretože Slovensko čaká jeden z najteplejších dní tohto roka. Podľa meteorológov môžu popoludňajšie teploty vystúpiť až na +35 °C.

Ako uvádza portál iMeteo, nad naším územím sa usadí tlaková výš, ktorá k nám od juhozápadu prinesie veľmi teplý vzduch. Výsledkom bude jasná obloha, slnečné počasie a vysoké denné teploty. V noci sa obloha vyjasní, čo umožní pokles teplôt na +11 °C, v chladnejších údoliach dokonca len na +4 °C. Vietor bude slabý, alebo sa úplne utíši.

Kde bude najteplejšie

Počas dňa bude na väčšine územia slnečno a horúco s maximami, od +30 do +35 °C. Chladnejšie bude iba na Orave a pod Tatrami, kde sa teplota udrží okolo +28 °C. V Bratislave vystúpi na +33 °C. Na horách vo výške 1500 metrov sa teplota zastaví približne na +20 °C. Vietor zostane slabý, na západe sa môže objaviť južný vietor s rýchlosťou do 20 km/h.

Platia aj výstrahy

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) informuje, že vysoké teploty dnes zasiahnu viaceré časti krajiny. Platí výstraha druhého stupňa pre okresy Komárno, Levice, Nové Zámky, Zvolen, Veľký Krtíš, Rimavská Sobota, Poltár, Lučenec, Krupina a Detva, kde môže teplota stúpnuť až na +35 °C. Meteorológovia upozorňujú, že takáto horúčava predstavuje riziko pre ľudské zdravie, fyzickú záťaž a môže zvýšiť aj riziko požiarov.

Foto: TASR/AP

Výstraha prvého stupňa platí pre celý Bratislavský a Trnavský kraj, väčšinu okresov Košického a Trenčianskeho kraja, okres Vranov nad Topľou, zvyšok Nitrianskeho kraja a niektoré okresy Banskobystrického kraja. Výstrahy sú v platnosti od 13.00 do 18.00 h a podľa SHMÚ môžu platiť aj v nasledujúcich dňoch.

Pozor na riziká horúčav

Takéto počasie môže byť pre mnohých náročné. Lekári odporúčajú obmedziť fyzickú aktivitu počas popoludnia, dodržiavať pitný režim a chrániť sa pred priamym slnkom. Horúčavy môžu predstavovať záťaž najmä pre starších ľudí, malé deti a osoby s kardiovaskulárnymi ochoreniami.

