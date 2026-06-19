Ceny pohonných látok klesajú, vodiči majú radosť: Nafta patrí medzi najlacnejšie v EÚ, vyhliadky sú pozitívne

Tankovanie na pumpe

Ilustračná foto: Unsplash

Nina Malovcová
SITA
Ceny plynových pohonných látok vykazovali v prvej polovici júna rôzne pohyby.

Ceny pohonných látok patria medzi témy, ktoré vodiči sledujú azda najpozornejšie. Každé zdraženie či zlacnenie sa totiž rýchlo prejaví na rodinných rozpočtoch, najmä počas letnej sezóny, keď mnohí vyrážajú na dovolenky a trávia na cestách viac času než zvyčajne. Posledné údaje však prinášajú pomerne priaznivú správu.

Ceny benzínu a nafty na Slovensku sa stabilizovali a ich pohyb bol v uplynulom období len minimálny. Analytici navyše nevylučujú, že v najbližších dňoch by mohli pohonné látky ešte mierne zlacnieť. O ďalšom vývoji rozhodne najmä situácia na svetových trhoch s ropou, ktoré v posledných týždňoch ovplyvňovalo napätie na Blízkom východe aj následné snahy o upokojenie konfliktu.

Ceny pohonných látok sa menili len minimálne

Ceny najpredávanejších druhov pohonných látok na Slovensku sa v 24. týždni stabilizovali a menili sa len minimálne, o desatinu centu za liter. Po dvoch týždňoch zlacňovania zaznamenal základný benzín iba nepatrný pokles a nafta mierne zdražela, avšak len o 0,1 centa za liter. Spotrebitelia tak platili za pohonné látky približne o 12 % až 17 % viac než pred rokom. Informoval o tom Štatistický úrad SR (ŠÚSR).

Priemerná cena obyčajného benzínu 95 klesla medzitýždňovo o 0,1 centa na 1,696 eura za liter, čo predstavuje najnižšiu hodnotu za posledných sedem týždňov. Prémiové benzíny zdraželi o 0,1 centa na 1,896 eura za liter. Bežná nafta mierne zdražela na 1,628 eura za liter, zatiaľ čo prémiová nafta zostala na hodnote 1,829 eura za liter.

V porovnaní s priemernými cenami v Európskej únii bola cena motorovej nafty na Slovensku o 9,8 % nižšia, čím sa Slovensko zaradilo medzi krajiny s 6. najnižšou cenou v EÚ. Cena benzínu bola nižšia o 6 % oproti priemeru EÚ a bola jedenástou najnižšou v spoločenstve.

Vývoj cien plynových palív a nabíjania elektromobilov

Ceny plynových pohonných látok vykazovali v prvej polovici júna rôzne pohyby. Cena LPG klesla o 3,3 centa na 0,832 eura za liter, LNG mierne zdražela o 0,7 centa na 1,835 eura za kilogram a CNG si udržalo cenu na úrovni 1,948 eura za kilogram. BioLNG sa predával za 1,737 eura za kilogram bez zmeny, zatiaľ čo HVO zlacnelo o 6,3 centa na 2,663 eura za liter. Cena vodíka zostala stabilná na 21,60 eura za kilogram.

Nabíjanie elektromobilu
Ilustračná foto: Pexels

Elektromobilisti platili za nabíjanie elektrickej energie nezmenené ceny od 0,41 eura za kWh pri stredne rýchlom nabíjaní až po 0,69 eura za kWh pri ultra rýchlom nabíjaní. Ceny plynu LPG, LNG a CNG sa oproti rovnakému obdobiu minulého roka zvýšili o 21,3 %, 16,4 % resp. 17,4 %. Naopak ekologický plyn bioLNG bol lacnejší o 2,7 %. Európska komisia zverejňuje týždenný prehľad cien pohonných látok v krajinách EÚ v špeciálnom bulletine, pričom údaje za 24. týždeň boli publikované 18. júna 2026.

Analytik očakáva ďalší pokles cien

“Na budúci týždeň očakávame stabilizáciu, prípadne mierny pokles cien pohonných hmôt. Cena ropy Brent klesla pod úroveň 80 dolárov za barel a momentálne sa obchoduje okolo 77 dolárov za barel v dôsledku dohody o prímerí medzi USA a Iránom. Pokles cien ropy sa na čerpacie stanice prenáša spomalene a miernejšie, v priebehu niekoľkých týždňov. Pri postupnom otváraní Hormuzského prielivu a obnovení toku ropy očakávame pokračovanie klesajúceho trendu.” komentoval vývoj cien analytik finančných trhov XTB Ondrej Greguš.

Podľa analytika situácia na slovenskom trhu s pohonnými hmotami zostáva stabilná. “V rámci V4 sme pri benzíne (1,696 €/l) druhí najdrahší za Maďarskom (1,705 €/l), pred Českom (1,653 €/l) a Poľskom (1,408 €/l). Pri nafte (1,628 €/l) sme lacnejší ako Maďarsko (1,772 €/l), no drahší ako Česko (1,566 €/l) aj Poľsko (1,473 €/l),” dodal.

Pre trhy je podľa Greguša najdôležitejšie obnovenie plavby cez Hormuzský prieliv, ktorým pred konfliktom prechádzala približne pätina svetového obchodu s ropou. Ako však upozornil, napriek pozitívnej reakcii finančných trhov však nejde o finálnu mierovú dohodu. Implementácia memoranda bude závisieť od ďalších rokovaní počas najbližších 60 dní a od vývoja bezpečnostnej situácie v regióne. “Dodávky ropy by sa preto mali obnovovať postupne a geopolitické riziko na Blízkom východe zostáva aj naďalej zvýšené,” uzavrel komentár analytik XTB.

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