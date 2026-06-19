O pár hodín prídu extrémne teploty: Mapa je bordová, na viacerých miestach platia výstrahy

Ak máte pocit, že posledné dni sú horúce, víkend vás zrejme presvedčí o opaku. Na Slovensko totiž okrem vysokých teplôt dorazí aj vlhkosť, ktorá zmení bežné letné horúčavy na nepríjemné dusno. A práve to je kombinácia, ktorú meteorológovia pri búrkach neradi vidia.
Podľa portálu iMeteo sa už počas víkendu začne nad naším územím vytvárať prostredie vhodné na vznik intenzívnych búrok. Tie môžu priniesť prívalové dažde, krúpy aj lokálne zatopenia.
Piatok bude horúci, ale ešte pokojný
Piatok prinesie prevažne slnečné počasie a teploty môžu na viacerých miestach vystúpiť až na 35 °C. Napriek vysokým teplotám sa výraznejšia búrková aktivita neočakáva. Nad Slovenskom sa totiž stále nachádza suchšia vzduchová hmota, ktorá udržiava počasie relatívne stabilné.
Napriek tomu sa treba na západe Slovenska v piatok popoludní pripraviť na vysoké teploty. Vo viacerých okresoch Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja aj v okrese Myjava platia výstrahy prvého stupňa. Na krajnom severozápade je to až druhý stupeň. Na svojom webe o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
V okresoch Senica, Malacky a Skalica treba počítať s teplotami do 35 stupňov Celzia. „Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov,“ uviedol ústav. S vysokými teplotami treba počítať aj cez víkend.
Najohrozenejší sú seniori, deti a chronicky chorí
SHMÚ dal zároveň do pozornosti odporúčania Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Ten informoval, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia, a to najmä osoby so srdcovocievnymi, dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou.
„Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie – zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či vracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,“ varoval ÚVZ.
Dôležitou zásadou podľa neho je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostaví smäd. Treba tiež obmedziť fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Ministerstvo vnútra SR k radám doplnilo ľahšie stravovanie, správne oblečenie vrátane prikrývok hlavy, slnečných okuliarov a použitia ochranných krémov. Deti a domáce zvieratá nesmú zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách.
Prvé búrky sa očakávajú už v sobotu
Situácia sa však začne meniť už v sobotu. Do našej oblasti začne prúdiť vlhší vzduch a počasie ovplyvní výšková tlaková níž spolu s okrajom studeného frontu. Výsledkom bude výrazný nárast dusna a postupná zmena charakteru počasia. Práve spojenie vysokých teplôt a zvýšenej vlhkosti vytvára podmienky, v ktorých sa atmosféra stáva nestabilnou. To znamená, že vznik búrok bude oveľa pravdepodobnejší než počas uplynulých dní.
Počas sobotného popoludnia začne najmä nad horskými oblasťami pribúdať kopovitá oblačnosť. Neskôr sa na viacerých miestach vytvoria prehánky a búrky. Najväčšie riziko sa zatiaľ črtá vo východnej časti stredného Slovenska a v západnej časti východného Slovenska. Práve v horských oblastiach bude k dispozícii najviac energie potrebnej na rozvoj búrok.
Nebezpečné môže byť najmä to, že búrky sa budú pohybovať len pomaly. Na jednom mieste tak môžu zotrvať dlhší čas a priniesť veľké množstvo zrážok v krátkom období. Lokálne preto nemožno vylúčiť ani zatopené cesty, pivnice či podjazdy.
V nedeľu môže byť situácia podstatne vážnejšia
Meteorológovia upozorňujú, že oveľa dynamickejšie počasie sa očakáva v nedeľu. Už dopoludnia bude na mnohých miestach veľmi dusno, pričom na západnom Slovensku môže byť dusno až extrémne. Počas dňa sa následne začnú vytvárať početné prehánky a búrky na veľkej časti územia Slovenska.
Atmosféra bude obsahovať veľké množstvo energie a podmienky budú priaznivé pre vznik intenzívnych búrok. Tie môžu sprevádzať prívalové dažde a krúpy. Keďže sa budú pohybovať pomaly, hlavným rizikom budú vysoké úhrny zrážok. Na niektorých miestach môže za krátky čas spadnúť toľko vody, že spôsobí lokálne zatopenia.
Horúce počasie tak skoro neskončí
Veľmi teplé počasie by malo na Slovensku pretrvávať minimálne do polovice budúceho týždňa. Spolu s ním však zostane v našej oblasti aj viac vlhkosti, ktorá bude vytvárať podmienky na ďalšie búrky. Najbližšie dni tak neprinesú len vysoké teploty, ale aj nepríjemné dusno a zvýšené riziko intenzívnych búrok. Po pokojnejšom piatku sa počasie začne meniť a víkend môže byť na viacerých miestach poriadne búrlivý.
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