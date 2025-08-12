Predpoveď na september 2025: Úsmev nám pokazí zmena počasia, Európu čakajú dni ako na hojdačke

August sa blíži k polovici a september už klope na dvere. Podľa meteorológov by začiatok školského roka mal byť o niečo chladnejší než záver prázdnin, no dlhodobé medzinárodné predpovede zároveň naznačujú, že ako celok by september 2025 mohol byť teplejší, než je bežné.
Vyplýva to z údajov Českého hydrometeorologického ústavu a meteorologickej služby Meteo, ktorá svoje zistenia zverejnila začiatkom augusta prostredníctvom Copernicus Climate Change Service. U našich susedov v Česku býva zvyčajne podobné počasie ako na Slovensku, preto možno predpokladať, že podmienky budú podobné aj u nás.
Začiatok školy prinesie ochladenie
Podľa Českého hydrometeorologického ústavu by sa prvý septembrový týždeň mali minimálne nočné teploty pohybovať okolo 10 °C a maximálne denné približne na úrovni 22 °C. Návrat do škôl sa tak ponesie v chladnejšom duchu než posledné dni prázdnin.
Meteorológovia zároveň upozorňujú, že ešte predtým si užijeme teplé dni, najmä v týždni od 11. augusta sa očakáva, že teploty prekročia tropickú hranicu 30 °C. Prvý augustový týždeň tohto obdobia má byť nadpriemerne teplý, s dennými hodnotami až do 34 °C.
Dlhodobé modely hovoria o nadpriemerne teplom septembri
Analýza gréckej meteorologickej služby Meteo, vychádzajúca z dát ôsmich medzinárodných meteorologických centier vrátane ECMWF (Európa), UKMO (Veľká Británia) či DWD (Nemecko), a zo 400 predpovedných scenárov, ukazuje, že existuje až 83 % pravdepodobnosť, že priemerná teplota v juhovýchodnej Európe vrátane Balkánu v septembri 2025 presiahne dlhodobý normál (referenčné obdobie 1993 – 2016).
Najpravdepodobnejšia je teplotná odchýlka medzi 0 °C a +1 °C (42 %), nasledovaná intervalom +1 °C až +2 °C (32 %). Odchýlka nad +2 °C má podľa modelov 9 % pravdepodobnosť. Chladnejší september než obvykle je málo pravdepodobný – len 16 % scenárov predpokladá mierny pokles a 1 % výraznejší pokles teplôt.
Balkán a Francúzsko medzi najteplejšími regiónmi
Podľa modelov, ktoré analyzovala služba Meteo, sa najvýraznejšie pozitívne teplotné odchýlky očakávajú vo Francúzsku a na Balkáne, kde môžu priemery prekročiť +1 °C oproti normálu. Pre Slovensko to znamená, že aj napriek chladnejšiemu úvodu mesiaca by sa zvyšok septembra mohol niesť v príjemnejšom a teplejšom duchu.
Zrážky a búrky stále v hre
Ako uvádza Český hydrometeorologický ústav, prvý septembrový týždeň má približne 70 % pravdepodobnosť priemerného množstva zrážok. V priebehu mesiaca sa môžu vyskytnúť aj búrky, pričom v niektorých týždňoch sa očakáva úhrn 10 až 20 mm zrážok.
Podľa historických údajov ČHMÚ bol posledný augustový týždeň v minulosti teplotne priemerný, pričom najnižšie hodnoty pre toto obdobie zaznamenali v roku 1912 (13,2 °C) a najvyššie v roku 2023 (19,4 °C).
