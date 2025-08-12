Predpoveď na september 2025: Úsmev nám pokazí zmena počasia, Európu čakajú dni ako na hojdačke

Foto: Unsplash

Nina Malovcová
September môže byť jeden z najteplejších, no prvé dni prinesú chlad.

August sa blíži k polovici a september už klope na dvere. Podľa meteorológov by začiatok školského roka mal byť o niečo chladnejší než záver prázdnin, no dlhodobé medzinárodné predpovede zároveň naznačujú, že ako celok by september 2025 mohol byť teplejší, než je bežné.

Vyplýva to z údajov Českého hydrometeorologického ústavu a meteorologickej služby Meteo, ktorá svoje zistenia zverejnila začiatkom augusta prostredníctvom Copernicus Climate Change Service. U našich susedov v Česku býva zvyčajne podobné počasie ako na Slovensku, preto možno predpokladať, že podmienky budú podobné aj u nás.

Začiatok školy prinesie ochladenie

Podľa Českého hydrometeorologického ústavu by sa prvý septembrový týždeň mali minimálne nočné teploty pohybovať okolo 10 °C a maximálne denné približne na úrovni 22 °C. Návrat do škôl sa tak ponesie v chladnejšom duchu než posledné dni prázdnin.

Ilustračná foto: TASR (František Iván)

Meteorológovia zároveň upozorňujú, že ešte predtým si užijeme teplé dni, najmä v týždni od 11. augusta sa očakáva, že teploty prekročia tropickú hranicu 30 °C. Prvý augustový týždeň tohto obdobia má byť nadpriemerne teplý, s dennými hodnotami až do 34 °C.

Dlhodobé modely hovoria o nadpriemerne teplom septembri

Analýza gréckej meteorologickej služby Meteo, vychádzajúca z dát ôsmich medzinárodných meteorologických centier vrátane ECMWF (Európa), UKMO (Veľká Británia) či DWD (Nemecko), a zo 400 predpovedných scenárov, ukazuje, že existuje až 83 % pravdepodobnosť, že priemerná teplota v juhovýchodnej Európe vrátane Balkánu v septembri 2025 presiahne dlhodobý normál (referenčné obdobie 1993 – 2016).

Najpravdepodobnejšia je teplotná odchýlka medzi 0 °C a +1 °C (42 %), nasledovaná intervalom +1 °C až +2 °C (32 %). Odchýlka nad +2 °C má podľa modelov 9 % pravdepodobnosť. Chladnejší september než obvykle je málo pravdepodobný – len 16 % scenárov predpokladá mierny pokles a 1 % výraznejší pokles teplôt.

Balkán a Francúzsko medzi najteplejšími regiónmi

Podľa modelov, ktoré analyzovala služba Meteo, sa najvýraznejšie pozitívne teplotné odchýlky očakávajú vo Francúzsku a na Balkáne, kde môžu priemery prekročiť +1 °C oproti normálu. Pre Slovensko to znamená, že aj napriek chladnejšiemu úvodu mesiaca by sa zvyšok septembra mohol niesť v príjemnejšom a teplejšom duchu.

Zrážky a búrky stále v hre

Ako uvádza Český hydrometeorologický ústav, prvý septembrový týždeň má približne 70 % pravdepodobnosť priemerného množstva zrážok. V priebehu mesiaca sa môžu vyskytnúť aj búrky, pričom v niektorých týždňoch sa očakáva úhrn 10 až 20 mm zrážok.

Foto: Pexels

Podľa historických údajov ČHMÚ bol posledný augustový týždeň v minulosti teplotne priemerný, pričom najnižšie hodnoty pre toto obdobie zaznamenali v roku 1912 (13,2 °C) a najvyššie v roku 2023 (19,4 °C).

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nemajú s ním žiadny kontakt: Záchranári sa snažia dostať k baníkovi, ktorý uviazol po otrasoch…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
V detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenieV detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenie
Jozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez plateniaJozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez platenia
Navštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plačNavštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plač
Pivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravenáPivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravená
Na hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchu
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcamiProsila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcami
Natália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domuNatália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domu
Európsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónovEurópsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónov
Exkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupuExkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupu
Z hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresleZ hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresle
Pýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnostiPýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnosti
Pivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plačPivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plač

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac