Slovensko zažilo extrémne ráno: Odborníci zaznamenali niečo nezvyčajné, dnes však bude teplo

Ilustračná foto: TASR - Martin Medňanský

Roland Brožkovič
SITA
Najvyššia denná teplota dnes dosiahne 14 až 19 stupňov Celzia.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) zaznamenal v noci a v nedeľu ráno na území Slovenska veľké teplotné rozdiely. Na východe väčšinou mrzlo, na západe bolo výrazne teplejšie. SHMÚ o tom informoval na sociálnej sieti.

„Najnižšie teplota poklesla v Klenovej na severovýchode, a to na mínus 6,6 stupňa Celzia. Výrazne teplejšie bolo na západe krajiny, kde sme v priebehu noci mali aj zväčšenú oblačnosť a najmä fúkal juhovýchodný až východný vietor, ktorý síce v priebehu noci slabol, ale nie všade zoslabol úplne. Najvyššiu minimálnu teplotu sme zaznamenali v Kamanovej 9,4 stupňa Celzia,“ priblížil ústav.

Takmer 20 stupňov

V priebehu dňa by sa mali teplotné rozdiely zminimalizovať. Teplotné maximum by sa okolo poludnia malo pohybovať medzi 14 až 19 stupňov Celzia.  Dnes bude jasno až polooblačno, na západe a v Žilinskom kraji lokálne zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky, veľmi teplo.

Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav na svojej webovej stránke. Najvyššia denná teplota dosiahne 14 až 19 stupňov Celzia, na strednom Slovensku ojedinele chladnejšie. Teplota na horách vo výške 1500 metrov nad morom bude okolo 5 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý, na západe spočiatku juhovýchodný až južný vietor 3 až 7 metrov za sekundu (10 až 25 km/h).Meteorológovia predpokladajú, že spadne do 2 milimetrov zrážok.

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac