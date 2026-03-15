Auto teraz určite neumývajte: Hrozí špinavý dážď. Vieme, kedy to bude najhoršie

saharský prach

Foto: TASR/AP

Michaela Olexová
Ak v najbližších dňoch prídete k svojmu nedávno umytému autu a následne si trochu zanadávate, aspoň už viete, kde hľadať vinníka.

Saharský prach je v našej atmosfére prítomný už niekoľko týždňov. Prejavuje sa jemným popraškom na autách či oknách, zakalenou oblohou aj slabšie viditeľným slnkom. Pôvod prachu je však prirodzený – na Slovensko sa dostáva prostredníctvom atmosférickej cirkulácie.

Nedávno publikovaný článok na portáli iMeteo súvisí najmä s potrebou ozrejmiť, že špekulácie, ktoré sa v súvislosti so saharským prachom pravidelne objavujú na sociálnych sieťach, nemajú žiadny vedecký základ.

Najčastejšie sa totiž na internete objavuje nesprávne tvrdenie, že takýto prach niekto úmyselne vypúšťa z lietadiel.

Jav je prítomný najmä na jar a začiatkom leta

Keďže Sahara je najväčšou púšťou na svete, patrí aj k najvýznamnejším zdrojom minerálneho prachu v atmosfére.

Najmä pri silnom vetre v regióne sa jemné častice piesku dvíhajú do vyšších vrstiev ovzdušia. Môžu vystúpiť až do výšky niekoľkých kilometrov a následne prekonať obrovské vzdialenosti, kým sa opäť usadia na zemskom povrchu.

Sahara
Ilustračná foto: Pexels

Do Európy sa saharský prach dostáva najmä na jar a začiatkom leta. Atmosféra býva v tomto období dynamickejšia – inak to nebolo v roku 2025 a výnimkou nie je ani tento rok.

V súčasnosti je za prítomnosť saharského prachu v našom regióne zodpovedné prúdenie vzduchu z juhu. Podľa aktuálnych výpočtov ho bude v našej atmosfére najviac 18. marca, keď jeho koncentrácia môže dosiahnuť až 700 mg/m².

Hrozí aj tzv. špinavý dážď

Odporúčané články
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Letná dovolenka
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
1 na 1
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Na nože
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Fukušima
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Tip na výlet
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur

