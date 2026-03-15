Auto teraz určite neumývajte: Hrozí špinavý dážď. Vieme, kedy to bude najhoršie

Saharský prach je v našej atmosfére prítomný už niekoľko týždňov. Prejavuje sa jemným popraškom na autách či oknách, zakalenou oblohou aj slabšie viditeľným slnkom. Pôvod prachu je však prirodzený – na Slovensko sa dostáva prostredníctvom atmosférickej cirkulácie.
Nedávno publikovaný článok na portáli iMeteo súvisí najmä s potrebou ozrejmiť, že špekulácie, ktoré sa v súvislosti so saharským prachom pravidelne objavujú na sociálnych sieťach, nemajú žiadny vedecký základ.
Najčastejšie sa totiž na internete objavuje nesprávne tvrdenie, že takýto prach niekto úmyselne vypúšťa z lietadiel.
Jav je prítomný najmä na jar a začiatkom leta
Keďže Sahara je najväčšou púšťou na svete, patrí aj k najvýznamnejším zdrojom minerálneho prachu v atmosfére.
Najmä pri silnom vetre v regióne sa jemné častice piesku dvíhajú do vyšších vrstiev ovzdušia. Môžu vystúpiť až do výšky niekoľkých kilometrov a následne prekonať obrovské vzdialenosti, kým sa opäť usadia na zemskom povrchu.
Do Európy sa saharský prach dostáva najmä na jar a začiatkom leta. Atmosféra býva v tomto období dynamickejšia – inak to nebolo v roku 2025 a výnimkou nie je ani tento rok.
V súčasnosti je za prítomnosť saharského prachu v našom regióne zodpovedné prúdenie vzduchu z juhu. Podľa aktuálnych výpočtov ho bude v našej atmosfére najviac 18. marca, keď jeho koncentrácia môže dosiahnuť až 700 mg/m².
