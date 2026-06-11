Slovensko sa po dramatickej noci výrazne ochladí: Silné búrky lámali stromy a sypali krúpy

Slovensko zasiahla počas noci výrazná vlna búrok, ktorá na viacerých miestach priniesla nebezpečné počasie. Okrem tisícok bleskov sa objavili aj krúpy s priemerom až 2 centimetre a silný vietor, ktorý už stihol povyvracať stromy. Nebezpečné počasie pritom ešte nie je na konci.
Ako upozorňuje portál iMeteo, najintenzívnejšie búrky sa vytvorili nad východnou časťou krajiny. Práve tam sa začali formovať aj supercely, teda najnebezpečnejšie typy búrok, ktoré dokážu priniesť kombináciu silného vetra, krupobitia, prívalového dažďa a mimoriadne vysokej bleskovej aktivity.
Východ Slovenska zasiahli najprudšie búrky
Najviac bleskov zaznamenali meteorológovia na Spiši a Gemeri. Práve v týchto oblastiach sa búrky rýchlo organizovali a naberali na sile. Následne postupovali smerom na východ, kde komplikovali situáciu najmä v okolí Košíc a Prešova.
V niektorých oblastiach sa obyvatelia nestačili ani spamätať a vietor začal lámať konáre či vyvracať stromy. Hlásenia o škodách prichádzali z viacerých miest Prešovského kraja.
Krúpy veľké ako mince a popadané stromy
Kým v Prešove spôsoboval problémy vietor, na Gemeri úradovalo krupobitie. V Krompachoch padali krúpy s priemerom približne 2 centimetre. Hoci sa to nemusí zdať veľa, pri intenzívnej búrke dokážu takéto kusy ľadu poškodiť autá, strechy aj záhrady.
Meteorológovia upozorňujú, že práve kombinácia silného vetra a krupobitia robí tieto búrky mimoriadne nebezpečnými. K tomu sa pridáva aj vysoký počet bleskov, ktoré počas večera a noci udierali najmä nad východným Slovenskom.
Ďalšia vlna je už na ceste
Ak by sa zdalo, že po odchode búrok na východ sa situácia upokojí, opak je pravdou. Od západu totiž nad Slovensko postupuje ďalší systém zrážok. Zatiaľ čo na mnohých miestach západného Slovenska má spočiatku najmä pršať, na rozhraní západného a stredného Slovenska sa môžu začať vytvárať nové búrkové jadrá.
Tie sa môžu postupne spojiť do rozsiahlejšieho systému. Meteorológovia zároveň sledujú mohutný búrkový systém typu bow echo nad západným Maďarskom. Práve tento typ búrok je známy tým, že dokáže na veľkom území priniesť veľmi silné nárazy vetra a spôsobovať rozsiahle škody.
Po búrkach prichádza výrazné ochladenie
Hoci sa situácia postupne upokojuje, počasie bude aj vo štvrtok pod vplyvom zvlneného studeného frontu, ktorý sa presúva ďalej na východ. Za ním sa nad naše územie dostáva chladnejší vzduch.
Slovenský hydrometeorologický ústav predpovedá prevažne oblačné až zamračené počasie. Na severe a východe sa miestami môžu vyskytnúť prehánky alebo dážď, pričom na východe budú ráno ešte doznievať búrky.
Pocítime aj výrazný pokles teplôt. Kým v predchádzajúcich dňoch sa teploty šplhali výrazne vyššie, vo štvrtok by maximá mali dosiahnuť len 19 až 24 °C. Na severe krajiny, na Horehroní a na Dolnom Spiši bude ešte chladnejšie, väčšinou len 13 až 18 °C. Vo výške 1 500 metrov nad morom sa teplota bude pohybovať okolo 7 °C.
Najnáročnejšie hodiny ešte len prichádzajú
Pôvodné predpovede naznačovali, že ďalšia vlna silných búrok by mohla zasiahnuť Slovensko počas druhej polovice noci a v skorých ranných hodinách. Riziko nebezpečných javov preto nekončí ani po odznení prvých búrok.
Počasie bude potrebné sledovať aj naďalej, pretože vývoj jednotlivých búrok sa môže meniť veľmi rýchlo. To, čo sa na radare spočiatku javí ako obyčajný dážď, sa môže v priebehu krátkeho času zmeniť na nebezpečnú búrku sprevádzanú silným vetrom či krúpami.
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