Slovensko dominuje v ďalšom nelichotivom rebríčku: Sme druhí najhorší v EÚ, naša ekonomika na to dopláca

Ilustračná foto: Pexels

Nina Malovcová
SITA
Investujeme miliardy do vzdelania, no absolventi končia inde.

Slovensko čelí vážnemu, no málo diskutovanému problému, ktorý má každodenné dôsledky pre ekonomiku. Najnovšie porovnanie Európskej komisie podľa analýzy ukazuje, že iba 46,2 percenta mladých ľudí so stredoškolským alebo vysokoškolským vzdelaním pracuje v zamestnaní, ktoré má vysokú alebo veľmi vysokú zhodu s ich vyštudovaným odborom.

Inými slovami, takmer 54 percent mladých Slovákov pracuje mimo svojho odboru alebo len s čiastočným využitím kvalifikácie. Ide o druhý najhorší výsledok v Európskej únii, horšie je na tom už len Taliansko.

Analýza hovorí o systémovom zlyhaní

Analytička Klubu 500 Diana Motúzová upozorňuje, že takýto rozsah nesúladu nemožno považovať za náhodu. Podľa nej ide o dôsledok dlhodobo neefektívne nastaveného systému, ktorý nedokáže verejné investície do vzdelávania premieňať na plnohodnotné uplatnenie absolventov. „Slovensko má vážny problém, o ktorom sa hovorí málo, no jeho dôsledky cíti ekonomika každý deň,“ konštatuje.

Ak sa spoja stredné aj vysoké školy, v odbore služieb pracuje priamo v zodpovedajúcej profesii len 32,3 percenta absolventov. Takmer dve tretiny si tak hľadajú prácu mimo svojho odboru alebo využívajú kvalifikáciu iba čiastočne. V podnikaní a administratíve sa v odbore uplatní 44,2 percenta absolventov, v humanitných odboroch 46,2 percenta.

Naopak, výrazne lepšie výsledky dosahujú regulované a technické profesie. V zdravotníctve a sociálnej starostlivosti pracuje v súlade so vzdelaním 76 percent absolventov a vo vzdelávaní 69,9 percenta. Relatívne priaznivá situácia je aj v informačných technológiách.

Vysoké školy vykazujú ešte väčší nesúlad

Pri pohľade výlučne na vysoké školy je obraz ešte výraznejší. V odbore služby pracuje mimo vyštudovaného zamerania alebo s obmedzeným využitím kvalifikácie až 59,1 percenta absolventov. V umení a humanitných štúdiách ide o 43,6 percenta, v spoločenských vedách a žurnalistike o 38,3 percenta. Naopak, v informačných a komunikačných technológiách je podiel absolventov pracujúcich mimo odboru 29,1 percenta, v inžinierstve, výrobe a stavebníctve 24,6 percenta, v zdravotníctve a sociálnych službách 22,5 percenta a vo vzdelávaní 21,7 percenta.

Foto: TASR/Dano Veselský

Dáta naznačujú, že tam, kde existuje silný a stabilný dopyt trhu práce, je prepojenie medzi vzdelávaním a zamestnaním funkčné. V iných oblastiach však systém produkuje absolventov v objeme a štruktúre, ktoré ekonomika nedokáže efektívne absorbovať. „Slovensko tak v skutočnosti nevzdeláva málo. Vzdeláva nesprávne,“ vyplýva z hodnotenia analytičky.

Peniaze nestačia, rozhoduje návratnosť

Diskusia o školstve sa často sústreďuje na objem financií. Slovensko smeruje do vzdelávania približne päť percent HDP, čo v rámci veľkosti ekonomiky predstavuje významný verejný záväzok. Hoci krajina nepatrí medzi štáty OECD s najvyššími výdavkami na študenta, existujú krajiny s nižšími výdavkami, kde je prepojenie vzdelania s pracovným trhom výrazne lepšie. Príkladom sú Litva, Poľsko, Chorvátsko, Grécko, ale aj Rumunsko a Bulharsko.

Problém teda podľa Motúzovej nespočíva len v objeme peňazí, ale najmä v ich návratnosti. Ak viac než polovica absolventov pracuje mimo svojho odboru, znamená to roky verejných investícií bez plného využitia, dodatočné náklady firiem na rekvalifikáciu, nižšiu produktivitu a pomalší technologický posun ekonomiky. Vzdelávací systém sa tak namiesto motora rastu stáva nákladom.

Čo bude musieť Slovensko zmeniť

Ekonomika dnes stojí na dátach, automatizácii, energetickej transformácii, zdravotníctve a technických či digitálnych zručnostiach. Dopyt po týchto oblastiach rastie, no systém stále produkuje veľké počty absolventov v odboroch so slabším uplatnením. Nejde pritom o spochybňovanie významu humanitných smerov, ale o otázku ich kapacít a obsahu v kontexte reálneho dopytu.

Ak chce Slovensko prestať zaostávať v zhode medzi vzdelaním a prácou, bude musieť viazať kapacity odborov na dáta o uplatnení absolventov, posilniť technické a digitálne smery, zaviesť výkonové financovanie založené na reálnych výstupoch a zjednodušiť rekvalifikácie pre dynamický trh práce. Druhé najhoršie číslo v Únii je podľa analytičky symptómom hlbšieho štrukturálneho problému: vzdelávací systém sa prispôsobuje pomalšie ako potreby trhu práce. Bez jeho zosúladenia bude návratnosť verejných investícií do vzdelávania naďalej obmedzená a ekonomika bude rásť pomalšie, než by mohla.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Slováci a Česi v zahraničí
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Vojna na Ukrajine
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Slováci a Česi v zahraničí
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac