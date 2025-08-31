Slovensko čaká výnimočná noc: Polárna žiara sa môže objaviť už v tento deň, jasná obloha hrá pozorovaniu do karát

Ilustračná foto: TASR - Jaroslav Novák

Nina Malovcová
Čaká nás nebeské divadlo, ktoré sa naskytne len výnimočne.

Nebeské divadlo, ktoré sa zvyčajne odohráva len za polárnym kruhom, môže tentoraz potešiť aj oči Slovákov. V noci z pondelka na utorok sa na oblohe môže objaviť polárna žiara. Dôvodom je silná geomagnetická búrka, ktorú vyvolala erupcia na Slnku. Ak budú podmienky priaznivé, čaká nás pohľad, ktorý si určite budete chcieť zvečniť.

Ako informuje portál iMeteo s odvolaním sa na SpaceWeather, všetko odštartovala slnečná erupcia zo soboty 30. augusta 2025. Vznikla na škvrne označenej ako AR4199 a dosiahla silu M2.8. Sprevádzal ju výron koronálnej hmoty, obrovský oblak plazmy, ktorý smeruje priamo k Zemi. Vedci očakávajú, že nás zasiahne v pondelok večer a spôsobí geomagnetickú búrku triedy G2 až G4.

Počasie nám môže priať

To, či polárnu žiaru uvidíme, závisí od viacerých faktorov, no tentoraz máme všetko vo svoj prospech. Podľa iMeteo má byť na väčšine Slovenska jasno alebo len s malou oblačnosťou. Stačí si nájsť tmavé miesto mimo miest a obrátiť zrak k severnému obzoru.

Polárna žiara vzniká vtedy, keď nabité častice zo Slnka narazia na magnetické pole Zeme. Väčšina z nich je odklonená, no časť prenikne do atmosféry a zrazí sa s kyslíkom či dusíkom. Výsledkom sú svetelné úkazy, ktoré sa po oblohe tiahnu v zelených, červených alebo vo fialových odtieňoch.

Foto: TASR – Michal Svítok

Vedci využívajú družice ACE a SOHO, ktoré sledujú slnečný vietor ešte predtým, ako dorazí k Zemi. Keď zachytia nárast hustoty častíc, znamená to, že výron plazmy už prišiel. Nasledujú pozemské merania, ktoré ukazujú, že geomagnetická búrka ovplyvňuje naše magnetické pole. Ak sa hodnoty prudko menia, znamená to, že šanca na žiaru je vysoká.

Ako sa pripraviť na pozorovanie

Ak chcete polárnu žiaru uvidieť čo najlepšie, vyhnite sa mestám a svetelnému smogu a zamierte niekam, kde je obloha tmavá. Najlepšie je sledovať severný horizont, pretože v našich zemepisných šírkach sa objavuje najmä tam. Ak máte po ruke fotoaparát alebo mobil s funkciou dlhšej expozície, pripravte si ho. Aj keď ju voľným okom možno neuvidíte jasne, technika ju dokáže zachytiť. Rovnako dôležitá je trpezlivosť, pretože žiara sa objavuje náhle a niekedy len na krátky čas.

Jedinečná príležitosť

Predpovedanie polárnej žiary nie je nikdy stopercentné. Tentoraz však vyzerajú všetky okolnosti priaznivo a šanca, že uvidíme tento zázrak prírody priamo zo Slovenska, je mimoriadne vysoká. Ak bude obloha čistá, oplatí sa pozrieť nahor, pretože takúto príležitosť možno dostaneme len raz za niekoľko rokov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Robert Fico sa v Číne stretne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, tvrdí poradca Kremľa Jurij…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Kamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčíKamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčí
Zvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj AmeričanovZvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Za 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre: Jedlo sme dostali za 6 minút, rozbolelo nás brucho a nedokázali sme ho dojesťZa 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre: Jedlo sme dostali za 6 minút, rozbolelo nás brucho a nedokázali sme ho dojesť
Oklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNPOklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNP
Počas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačovPočas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačov
Entomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farbyEntomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farby
Politológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredníkPolitológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredník
Langoše od 2,60 a pivo od 1,60: Navštívili sme jazero ukryté v horách, z tohto však budete sklamaníLangoše od 2,60 a pivo od 1,60: Navštívili sme jazero ukryté v horách, z tohto však budete sklamaní
Volali mi podvodníci, zdvihla som im telefón: Zmanipulujú vás natoľko, že sa napokon hacknete sami, upozorňuje odborníkVolali mi podvodníci, zdvihla som im telefón: Zmanipulujú vás natoľko, že sa napokon hacknete sami, upozorňuje odborník
Za 5 eur sme boli v bombardovacom lietadle typu Li-2 aj v zákope: Navštívili sme múzeum SNP, prekvapilo nás niekoľko vecíZa 5 eur sme boli v bombardovacom lietadle typu Li-2 aj v zákope: Navštívili sme múzeum SNP, prekvapilo nás niekoľko vecí
Kamila žije s rodinou v USA: Priemerný plat je tu 5-tisíc eur, za bývanie ale dáte polovicu. Ľudia sú iní ako na SlovenskuKamila žije s rodinou v USA: Priemerný plat je tu 5-tisíc eur, za bývanie ale dáte polovicu. Ľudia sú iní ako na Slovensku
Zabudnutý Slovák viedol čatu 535 u našich susedov: Hrdinsky sa pustili do povstania, u nás sú neznámouZabudnutý Slovák viedol čatu 535 u našich susedov: Hrdinsky sa pustili do povstania, u nás sú neznámou

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac