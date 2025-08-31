Slovensko čaká výnimočná noc: Polárna žiara sa môže objaviť už v tento deň, jasná obloha hrá pozorovaniu do karát

Nebeské divadlo, ktoré sa zvyčajne odohráva len za polárnym kruhom, môže tentoraz potešiť aj oči Slovákov. V noci z pondelka na utorok sa na oblohe môže objaviť polárna žiara. Dôvodom je silná geomagnetická búrka, ktorú vyvolala erupcia na Slnku. Ak budú podmienky priaznivé, čaká nás pohľad, ktorý si určite budete chcieť zvečniť.
Ako informuje portál iMeteo s odvolaním sa na SpaceWeather, všetko odštartovala slnečná erupcia zo soboty 30. augusta 2025. Vznikla na škvrne označenej ako AR4199 a dosiahla silu M2.8. Sprevádzal ju výron koronálnej hmoty, obrovský oblak plazmy, ktorý smeruje priamo k Zemi. Vedci očakávajú, že nás zasiahne v pondelok večer a spôsobí geomagnetickú búrku triedy G2 až G4.
Počasie nám môže priať
To, či polárnu žiaru uvidíme, závisí od viacerých faktorov, no tentoraz máme všetko vo svoj prospech. Podľa iMeteo má byť na väčšine Slovenska jasno alebo len s malou oblačnosťou. Stačí si nájsť tmavé miesto mimo miest a obrátiť zrak k severnému obzoru.
Polárna žiara vzniká vtedy, keď nabité častice zo Slnka narazia na magnetické pole Zeme. Väčšina z nich je odklonená, no časť prenikne do atmosféry a zrazí sa s kyslíkom či dusíkom. Výsledkom sú svetelné úkazy, ktoré sa po oblohe tiahnu v zelených, červených alebo vo fialových odtieňoch.
Vedci využívajú družice ACE a SOHO, ktoré sledujú slnečný vietor ešte predtým, ako dorazí k Zemi. Keď zachytia nárast hustoty častíc, znamená to, že výron plazmy už prišiel. Nasledujú pozemské merania, ktoré ukazujú, že geomagnetická búrka ovplyvňuje naše magnetické pole. Ak sa hodnoty prudko menia, znamená to, že šanca na žiaru je vysoká.
Ako sa pripraviť na pozorovanie
Ak chcete polárnu žiaru uvidieť čo najlepšie, vyhnite sa mestám a svetelnému smogu a zamierte niekam, kde je obloha tmavá. Najlepšie je sledovať severný horizont, pretože v našich zemepisných šírkach sa objavuje najmä tam. Ak máte po ruke fotoaparát alebo mobil s funkciou dlhšej expozície, pripravte si ho. Aj keď ju voľným okom možno neuvidíte jasne, technika ju dokáže zachytiť. Rovnako dôležitá je trpezlivosť, pretože žiara sa objavuje náhle a niekedy len na krátky čas.
Jedinečná príležitosť
Predpovedanie polárnej žiary nie je nikdy stopercentné. Tentoraz však vyzerajú všetky okolnosti priaznivo a šanca, že uvidíme tento zázrak prírody priamo zo Slovenska, je mimoriadne vysoká. Ak bude obloha čistá, oplatí sa pozrieť nahor, pretože takúto príležitosť možno dostaneme len raz za niekoľko rokov.
Nahlásiť chybu v článku