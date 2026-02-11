Slovenské fabriky zatvárajú, poľská značka zarába. Našich olympionikov neoblieka domáca firma

Foto: Profimedia

Martin Cucík
Zimné olympijské hry 2026
Slovákov na ZOH 2026 oblieka poľská značka 4F. Otvára to však otázku, prečo štát nesiahol po slovenskom výrobcovi, keďže domáci odevný priemysel je v problémoch.

Slovenskí športovci na Zimných olympijských hrách 2026 v Taliansku opäť nastupujú v oblečení poľskej značky 4F. Hoci ide o generálneho partnera Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV), jeho výber vyvoláva otázky a diskusie o tom, prečo sa nevyužili možnosti domácich výrobcov.

Spoločnosť OTCF, vlastník značky 4F so sídlom v Krakove, je partnerom SOŠV od roku 2019. Značka dodávala oblečenie pre slovenskú výpravu už na letné olympijské hry v Tokiu v roku 2021, pokračovala na ZOH 2022 v Pekingu a aj na OH v Paríži v roku 2024.

Viac z témy Zimné olympijské hry 2026:
1.
Po kauze s penismi ďalší problém: Dve športovkyne boli z olympiády vylúčené pre nepovolenú látku
2.
Biatlonista vyhral medailu, v priamom prenose priznal neveru. Video z OH obletelo svet
3.
Zimná olympiáda má prvého transrodového športovca: Švéd Lundholm prepisuje históriu
Zobraziť všetky články (25)

So značkou 4F sme sa na predchádzajúcich olympijských hrách mohli stretnúť na oblečení viacerých výprav. Presvedčili sme sa, že je to pekná a moderná značka, ktorá zároveň spĺňa aj kritérium vysokej kvality. Prvé rokovanie sme mali počas vlaňajších ZOH v Pchjongjangu a už vtedy som mal pocit, že sa dohodneme,“ povedal prezident SOŠV Anton Siekel pri podpise zmluvy v roku 2019.

Aj keď tohtoročná kolekcia zbiera pozitívne ohlasy, za oponou sa vynára otázka o dodávateľovi. Téme sa venoval portál SME.

„Národná“ značka Poľska

OTCF je poľská spoločnosť založená v roku 1995. Pôvodne začínala ako distribútor jednoduchého športového oblečenia a doplnkov, no v roku 2003 spustila vlastnú značku 4Fun, ktorá sa v roku 2007 premenovala na 4F Sport Performance a od roku 2010 funguje pod názvom 4F, ktorá je hlavnou a najznámejšou značkou firmy. 4F je jedným zo strategických partnerov poľského športu. Na Slovensku podobná domáca značka absentuje.

Spoločnosť vyrába a predáva funkčné športové oblečenie, obuv a doplnky pre tréning aj bežné nosenie, pričom kombinuje kvalitu, moderné technológie a dostupnú cenu. Okrem 4F spravuje aj ďalšie značky ako Outhorn (casual štýl), 4F Junior a 4F Fuel (výživové doplnky) a prevádzkuje aj vlastnú reštauráciu 4F Spot vo Varšave.

Foto: SOŠV/Andrej Galica

Od roku 2020 je výhradným distribútorom značky Under Armour na poľskom trhu. OTCF pôsobí vo viac ako 44 krajinách, má približne 230 vlastných predajní v strednej a vo východnej Európe a stovky partnerských obchodov. Firma patrí medzi najsilnejších hráčov na poľskom trhu športového oblečenia. Síce neporáža medzinárodné giganty, je to však najväčšia domáca značka v tomto segmente.

Podľa informácií na oficiálnej webovej stránke spoločnosti počas posledných troch olympijských hier oblečenie 4F nosilo celkovo 11 národných tímov: Poľsko, Chorvátsko, Grécko, Litva, Lotyšsko, Kosovo, Severné Macedónsko, Portugalsko, Srbsko, Slovensko a Ukrajina.

Zaujímavosťou však je, že tento dodávateľ bol pre slovenský tím vybraný bez verejného konania, čo vyvolalo diskusie o podpore domácich značiek a potenciálnej preferencii slovenských výrobcov športového oblečenia.

Politický presah

Aj napriek tomu, že kolekcia obsahuje slovenské prvky, časť verejnosti a hlavne opozičných politikov poukazuje na to, že oblečenie nevzniká doma. Ako príklad uviedli politici našich najbližších susedov.

Český olympijský tím oblieka česká značka podľa návrhu českej dizajnérky, dielo českého grafika adaptoval český akademický maliar a zisky z predaja českej olympijskej kolekcie zostávajú v Česku,“ vyjadril sa poslanec Michal Sabo z Progresívneho Slovenska.

Foto: TASR/Martin Baumann

Náš olympijský výbor má historicky najviac verejných peňazí. Mal šancu ukázať, že Slovensko má potenciál nielen na štadiónoch, ale aj v ateliéroch. Namiesto toho sme poslali zákazku do Poľska. Žiadny slovenský dizajn, žiadny príbeh. Len konfekcia, ktorú cudzia značka predáva ďalej a zarába na nej. Táto vláda nedokáže pochopiť, aký potenciál také podujatie má pre celú krajinu. Dizajn, kultúra, šport, pracovné miesta, skutočná hrdosť,“ dodala jeho kolegyňa Dana Kleinert.

Kandidáti by boli

Medzi známe slovenské značky, ktoré by mohli dodávať oblečenie pre našich športovcov, patrí Zajo, špecialista na outdoorové a športové oblečenie. Takisto máme svetoznámu značku Northfinder, ktorá síce vyrába v zahraničí, dizajn a centrálu má však na Slovensku.

Slovenský odevný priemysel dnes prechádza náročným obdobím. Mnohé etablované značky majú finančné problémy, a preto by bolo možno namieste, aby štát pomohol. Napríklad aj partnerstvom s tradičnou slovenskou spoločnosťou.

Odevný priemysel v problémoch

Mnohé firmy presunuli výrobu do Ázie kvôli nižším nákladom, a tie, ktoré zostali doma, zápasia s rastúcimi cenami energií, miezd a daní. Viaceré tradičné podniky sa s krízou však nedokázali vyrovnať.

Príkladom je I-Legal Art z Ružomberka, ktorá síce vďaka vysokým štandardom kvality vydržala dlhšie, no nakoniec ju potopili rastúce náklady. Rovnako zanikla legendárna Makyta Púchov, kedysi najväčší výrobca dámskeho vrchného ošatenia, ktorý koncom februára 2025 ukončil výrobu a prepustil 125 zamestnancov.

Podobný osud postihol aj Egotex z Prešova, výrobcu luxusných pánskych odevov, ktorý po 27 rokoch ukončil činnosť a prepustil viac než 150 zamestnancov. Dôvodom všetkých týchto zánikov bol nielen tlak lacnej ázijskej konkurencie, ale aj rastúce prevádzkové náklady a obmedzené možnosti exportu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Lacný ruský reťazec otvorí novú predajňu, potvrdil už, kde sa bude nachádzať. Mieri aj do…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Na nože
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac