Ďalší tradičný slovenský výrobca končí, prepustiť bude musieť viac ako 150 ľudí. Na našom trhu je už 27 rokov

Nie je to tak dávno, čo Slovensko prekvapila správa o konci jedného z najpopulárnejších domácich odevných výrobcov – Makyty Púchov. Okrem nej však svoju činnosť ukončila napríklad tiež Eterna v Bánovciach nad Bebravou. Netrvalo dlho a smutný koniec čaká aj prešovskú textilku Egotex.

Firma vznikla ešte v roku 1998 a na Slovensku tak pôsobí už viac ako dve desaťročia. Jej špecializáciou je výroba luxusných pánskych oblekov, sák, viest či kabátov. Ako teraz informuje portál Korzár, v máji sa po 27 rokoch výroba vo fabrike ukončí.

Egotex začal pociťovať nižší objem objednávok už vlani, pričom sa majitelia snažili nájsť odbytiská predovšetkým v Taliansku a Nemecku. Táto snaha, bohužiaľ, úspešná nebola a v kombinácii s ďalšími faktormi už nenašli iné východisko, ako výrobu definitívne stopnúť. Dôvody nie sú prekvapením, nakoľko sa opakujú prakticky pri všetkých spomínaných slovenských textilných závodoch.

Ako uviedol majiteľ Ján Michrina, jednou z hlavných príčin je rozpínajúci sa čínsky trh. Európske značky začína do veľkej miery nahrádzať práve čínska výroba a to ako v Číne, tak aj v Európe. „Od februára minulého roka sme preto začali pociťovať nedostatok objednávok aj my v Egotexe. Výsledkom bude definitívne ukončenie našej činnosti a hromadné prepúšťanie zamestnancov,“ povedal pre Korzár.

O prácu príde viac ako 150 ľudí

To by sa na Šariši malo dotknúť viac ako 150 pracovníkov, potvrdilo to aj Ústredie práce (ÚP). „Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny eviduje od začiatku roka 2025 nahlásené jedno hromadné prepúšťanie na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov v oblasti SK NACE 14130 Výroba ostatného vrchného ošatenia, dátum nahlásenia 31. 1. 2025,“ uviedlo v stanovisko ÚP. Počet ohrozených zamestnancov stanovilo na 168.

Okrem nedostatku objednávok však problém predstavovali aj náklady na prácu. Tie mali vzrásť o desiatky percent a firmu prakticky vyradili z konkurenčného boja. Vo všeobecnosti tiež domáce spoločnosti často trápia celkové prevádzkové náklady vrátane materiálu, dovozu či energií. Egotex by mal podľa majiteľa výpovede doručiť ku koncu februára a výrobu stopnúť v máji.

„Zamestnanci dostanú výpovede k 28. 2. 2025 s prevažne 3-mesačnou výpovednou lehotou a odstupným, ktoré im bude vyplatené v zmysle zákona,“ uzatvoril Michrina.