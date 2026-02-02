Na Slovensku končí ďalšia tradičná firma. Zničili ju vysoké dane a konkurencia z Ázie

Peter Abonyi, pôvodne vyštudovaný architekt, sa spolu s manželkou Zuzanou v roku 1988 rozhodol vstúpiť do sveta módy. Začali šiť prémiové odevy pre malý butik. Neskôr sa im podarilo získať významného zahraničného partnera a zamestnať viac ako 40 ľudí. Dnes firma pre nepriaznivé ekonomické podmienky mieri do konkurzu.
Firma (pôvodne pod inými názvami, neskôr ako I-Legal Art) šila odevy pre viaceré značky, vrátane subdodávok pre podnik Enrico, ktorý dodával kolekcie pre svetové luxusné značky ako Hugo Boss. V posledných rokoch zamestnávala okolo 40 šičiek a zameriavala sa na vysokú kvalitu spracovania. Pre zlú ekonomickú situáciu však firma ide do konkurzného konania. Informoval o tom Denník N.
Konkurz navrhla sama firma
Podľa Finstatu sa 29. januára 2026 objavilo oznámenie o vyhlásení konkurzu na majetok ružomberskej firmy I-LEGAL ART, s. r. o. Súd vyhlásil konkurz na základe návrhu samotnej firmy, pretože sa dostala do platobnej neschopnosti. Medzi dôvodmi sa uvádza strata hlavného odberateľa a vysoké náklady na zamestnancov.
Kým v rokoch 2022 až 2024 mala firma stabilne tržby okolo pol milióna eur, v roku 2025 prišiel pád takmer na polovicu. Majetok firmy (stroje a vybavenie) sa odhaduje na približne 20 000 €. Veritelia majú 45 dní na prihlásenie pohľadávok.
Konsolidácia ako jeden z problémov
Podľa Petra Abonyiho firmu dlhodobo najviac zaťažovalo rýchle zvyšovanie minimálnej mzdy. Rozhodujúci zlom však prinieslo ďalšie navýšenie daní a odvodov v rámci vládnej konsolidácie verejných financií. Firma tak v dôsledku zvýšenia nákladov stratila konkurencieschopnosť.
„Jednoducho naše ceny sa dostali už tak vysoko, že sme pre Nemcov a ich partnerov prestali byť zaujímaví. Prestali si nás objednávať a my končíme, lebo to bol náš výhradný partner,“ priblížil Abonyi pre Denník N.
Firma dlží na daniach vyše 38 000 eur. Horšie je to však pri odvodoch, kde sa jej dlžoby vyšplhali na viac ako 202 000 eur.
Konkurencia z Ázie ničí slovenský trh
Veľa odevných výrobcov sa už pred rokmi presunulo z Európy do krajín s nižšími nákladmi. Firma I-Legal Art vydržala výrazne dlhšie ako väčšina ostatných, pretože veľké módne domy si prémiové a luxusné kúsky radšej nechávajú vyrábať v Európe. Dôvodom sú nároky na vyššiu kvalitu a spoľahlivosť. Ani kvalitná produkcia však firme z Ružomberka nepomohla. Rastúce náklady na podnikanie ju potopili.
Slovenský odevný priemysel čelil vlne problémov aj u najtradičnejších značiek. Ako sme informovali, príkladom bola aj legendárna Makyta Púchov, ktorá patrila medzi najznámejšie a najdlhšie fungujúce domáce podniky a svojho času bola najväčším výrobcom dámskeho vrchného ošatenia na Slovensku.
Jej výrobky boli známe po celom svete, no generálny riaditeľ Marián Vidoman musel úradu práce v Považskej Bystrici ohlásiť masívne prepúšťanie 125 zamestnancov. Koncom februára 2025 Makyta ukončila výrobnú činnosť a v areáli zostalo pracovať už len niekoľko ľudí na údržbu.
Riaditeľ potvrdil, že podmienky na trhu boli veľmi náročné: klesajúci počet objednávok, rastúce náklady na energie, poplatky, dane a mzdy, ako aj dlhodobý prílev lacných produktov z Ázie (najmä z Číny), ktorý zaplavil slovenských spotrebiteľov.
Ďalším príkladom bola prešovská firma Egotex, ktorá po 27 rokoch na trhu definitívne ukončila činnosť v roku 2025. Spoločnosť, známa výrobou luxusných pánskych oblekov, sák, viest a kabátov, prepustila viac ako 150 zamestnancov v dôsledku dlhodobého poklesu objednávok v luxusnom segmente na európskom trhu.
Problémom boli aj zvýšené náklady na prácu o desiatky percent, expanzia lacnej čínskej konkurencie a neúspešné pokusy nájsť nových odberateľov v Taliansku či Nemecku.
Nahlásiť chybu v článku