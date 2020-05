Slovenko má jedny z najmiernejších opatrení proti šíreniu nového koronavírusu

Zároveň patrilo medzi prvé krajiny Európskej únie (EÚ), ktoré obmedzenia začali zavádzať, vrátane povinnosti nosiť rúško. Vyplýva to zo štúdie Centra pre verejnú politiku (CVP), ktorá porovnávala epidemiologické opatrenia v krajinách EÚ, Nórsku, Spojenom kráľovstve a Švajčiarsku.

„Celý rad krajín obmedzil pohyb mimo domova len na niektorý zo špecificky vymedzených účelov, napríklad nákup alebo dochádzanie do práce,“ povedal vedúci centra Juraj Draxler.

Dodáva, že mnohé krajiny režim sprísnili požiadavkou, aby občan vychádzal von len s podpísanou deklaráciou, kde má účel vychádzky mimo domu napísaný. Najprísnejšie opatrenie, okrem Talianska a Španielska, zaviedli aj Cyprus a Rumunsko, ktoré neboli tak ťažko postihnuté nákazou.

V prípade opatrení na ochranu hraníc sa Slovensko ocitlo v najprísnejšej kategórii

Dôvodom je umiestňovanie ľudí prichádzajúcich zo zahraničia do povinnej karantény. „Na štátnu karanténu sa treba asi pozerať pomerne kriticky. Upravenie celého procesu do humánnejšej formy by nevyžadovalo oveľa viac snahy či prostriedkov,“ uviedol spoluautor štúdie Jakub Dovčík. Podotkol tiež, že Slovensko za ostatnými krajinami zostáva v kvalitnom informovaní občanov.