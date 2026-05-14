Vyťahujte dáždnik aj pršiplášť: Slovensko zasiahne vlna dažďa, ochladí sa a objavia sa aj búrky

Foto: TASR/ANSA

Nina Malovcová
Slovensko čaká výrazný obrat v počasí.

Počasie na Slovensku sa po mimoriadne suchom období konečne mení. Na západe už od rána začalo pršať a podľa meteorológov je to len začiatok niekoľkých veľmi mokrých dní. Pred nami je upršaný víkend, silnejšie búrky aj výraznejšie ochladenie. V Tatrách sa dokonca môže opäť objaviť sneh.

Podľa portálu iMeteo a údajov SHMÚ sa nad severným Talianskom prehlbuje tlaková níž, ktorá postupne posúva nad naše územie zvlnený studený front. Ten so sebou nesie presne to, čo Slovensku po rekordne suchom apríli najviac chýbalo, dážď.

Dnes prídu prvé výraznejšie zrážky

Štvrtkové ráno bolo ešte na mnohých miestach pokojné, no na západe Slovenska sa už začala zvyšovať oblačnosť a objavili sa prvé prehánky. Slabý dážď zaznamenali najmä na Záhorí, na severe Trnavského kraja a v častiach Trenčianskeho kraja.

Zatiaľ ide len o slabšie zrážky, výraznejšia zmena však príde vo večerných hodinách. Po 18.00 h by malo od západu nad Slovensko postúpiť rozsiahlejšie zrážkové pole, ktoré prinesie intenzívnejší dážď najmä do západnej časti krajiny. Meteorológovia upozorňujú, že v noci sa môžu v zrážkovom pásme vytvoriť aj búrky. Tie môžu lokálne zvýšiť intenzitu dažďa a priniesť vyššie úhrny zrážok.

Do piatkového rána by malo na západnom Slovensku spadnúť približne 5 až 10 mm zrážok. Na ostatnom území sa zatiaľ očakávajú len minimálne úhrny.

Teploty zatiaľ zostanú pomerne vysoké

Najvyššia denná teplota dnes vystúpi na 16 až 21 °C. Chladnejšie bude na Orave a pod Tatrami, kde meteorológovia očakávajú okolo 14 °C. Na horách vo výške približne 1500 metrov bude okolo 5 °C. Fúkať bude prevažne južný vietor s rýchlosťou 2 až 8 m/s, pričom v popoludňajších hodinách môže v nárazoch dosiahnuť približne 50 km/h.

Foto: TASR/Henrich Mišovič

Piatok môže priniesť najvýraznejšie búrky

Najnepriaznivejšie počasie sa podľa aktuálnych predpovedí očakáva počas piatka. Pršať by malo najmä v západnej polovici Slovenska, pričom niektoré numerické modely naznačujú vznik výraznej búrkovej línie. Tá by sa mohla vytvoriť nad západným Slovenskom a následne postupovať smerom nad stredné a východné Slovensko.

Búrky môžu byť miestami intenzívne a postupne by mali prechádzať do trvalejšieho dažďa. Najvyššie úhrny zrážok sa očakávajú na západnom Slovensku a na západe stredného Slovenska, kde môže spadnúť 10 až 25 mm zrážok. Menej dažďa by malo zasiahnuť východ krajiny, kde budú zrážky súvisieť najmä s lokálnymi búrkami.

Sobota bude v znamení vytrvalého dažďa, v nedeľu sa ochladí

Po búrlivom piatku by mala sobota priniesť najmä vytrvalý a miestami výdatný dážď. Na viacerých miestach Slovenska môže pršať počas väčšiny dňa.

Na východe krajiny sa ešte môžu objaviť aj búrky, hlavnou charakteristikou počasia však budú trvalé zrážky. Predpovedné modely aktuálne naznačujú, že počas soboty môže plošne spadnúť 10 až 30 mm zrážok. Pri búrkach môže byť lokálne úhrn ešte vyšší.

Ani záver víkendu neprinesie výrazné zlepšenie. Studený front sa bude nad Slovenskom naďalej vlniť a počasie zostane daždivé.

Do krajiny začne prúdiť chladnejší vzduch, čo sa prejaví najmä vo vyšších horských polohách. V Tatrách sa môže opäť objaviť sneženie. Počas nedele môže na Slovensku spadnúť ďalších 15 až 40 mm zrážok. Najvyššie úhrny sa očakávajú v horských oblastiach, kde sa výraznejšie prejaví náveterný efekt.

Do pondelka môže spadnúť viac ako 50 mm zrážok

Daždivé počasie by malo ustávať až v pondelok ráno. Dovtedy môže na Slovensku celkovo spadnúť 20 až 50 mm zrážok, lokálne aj viac.

Vyzerá to teda tak, že tento víkend bude skôr o daždi než o pobyte vonku. Najmä v sobotu a v nedeľu môže na mnohých miestach pršať celé hodiny a lokálne sa pridajú aj búrky. Ak sa chystáte na turistiku, výlet alebo akciu pod holým nebom, oplatí sa sledovať aktuálnu predpoveď a pripraviť si aj nepremokavé oblečenie.

Pre prírodu je však takáto zmena po dlhých týždňoch sucha veľmi dobrou správou. Pôda je na mnohých miestach výrazne presušená a vlahe sa určite potešia aj zvieratká, ktoré boli v suchých a teplých dňoch odkázané na pomoc ľudí.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Už sa to deje, cestujúci majú smolu: Ryanair ohlásil veľké škrty, ruší sa obrovské množstvo…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
1 na 1
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Slováci a Česi v zahraničí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
1 na 1
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac