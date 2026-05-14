Vyťahujte dáždnik aj pršiplášť: Slovensko zasiahne vlna dažďa, ochladí sa a objavia sa aj búrky

Počasie na Slovensku sa po mimoriadne suchom období konečne mení. Na západe už od rána začalo pršať a podľa meteorológov je to len začiatok niekoľkých veľmi mokrých dní. Pred nami je upršaný víkend, silnejšie búrky aj výraznejšie ochladenie. V Tatrách sa dokonca môže opäť objaviť sneh.
Podľa portálu iMeteo a údajov SHMÚ sa nad severným Talianskom prehlbuje tlaková níž, ktorá postupne posúva nad naše územie zvlnený studený front. Ten so sebou nesie presne to, čo Slovensku po rekordne suchom apríli najviac chýbalo, dážď.
Dnes prídu prvé výraznejšie zrážky
Štvrtkové ráno bolo ešte na mnohých miestach pokojné, no na západe Slovenska sa už začala zvyšovať oblačnosť a objavili sa prvé prehánky. Slabý dážď zaznamenali najmä na Záhorí, na severe Trnavského kraja a v častiach Trenčianskeho kraja.
Zatiaľ ide len o slabšie zrážky, výraznejšia zmena však príde vo večerných hodinách. Po 18.00 h by malo od západu nad Slovensko postúpiť rozsiahlejšie zrážkové pole, ktoré prinesie intenzívnejší dážď najmä do západnej časti krajiny. Meteorológovia upozorňujú, že v noci sa môžu v zrážkovom pásme vytvoriť aj búrky. Tie môžu lokálne zvýšiť intenzitu dažďa a priniesť vyššie úhrny zrážok.
Do piatkového rána by malo na západnom Slovensku spadnúť približne 5 až 10 mm zrážok. Na ostatnom území sa zatiaľ očakávajú len minimálne úhrny.
Teploty zatiaľ zostanú pomerne vysoké
Najvyššia denná teplota dnes vystúpi na 16 až 21 °C. Chladnejšie bude na Orave a pod Tatrami, kde meteorológovia očakávajú okolo 14 °C. Na horách vo výške približne 1500 metrov bude okolo 5 °C. Fúkať bude prevažne južný vietor s rýchlosťou 2 až 8 m/s, pričom v popoludňajších hodinách môže v nárazoch dosiahnuť približne 50 km/h.
Piatok môže priniesť najvýraznejšie búrky
Najnepriaznivejšie počasie sa podľa aktuálnych predpovedí očakáva počas piatka. Pršať by malo najmä v západnej polovici Slovenska, pričom niektoré numerické modely naznačujú vznik výraznej búrkovej línie. Tá by sa mohla vytvoriť nad západným Slovenskom a následne postupovať smerom nad stredné a východné Slovensko.
Búrky môžu byť miestami intenzívne a postupne by mali prechádzať do trvalejšieho dažďa. Najvyššie úhrny zrážok sa očakávajú na západnom Slovensku a na západe stredného Slovenska, kde môže spadnúť 10 až 25 mm zrážok. Menej dažďa by malo zasiahnuť východ krajiny, kde budú zrážky súvisieť najmä s lokálnymi búrkami.
Sobota bude v znamení vytrvalého dažďa, v nedeľu sa ochladí
Po búrlivom piatku by mala sobota priniesť najmä vytrvalý a miestami výdatný dážď. Na viacerých miestach Slovenska môže pršať počas väčšiny dňa.
Na východe krajiny sa ešte môžu objaviť aj búrky, hlavnou charakteristikou počasia však budú trvalé zrážky. Predpovedné modely aktuálne naznačujú, že počas soboty môže plošne spadnúť 10 až 30 mm zrážok. Pri búrkach môže byť lokálne úhrn ešte vyšší.
Ani záver víkendu neprinesie výrazné zlepšenie. Studený front sa bude nad Slovenskom naďalej vlniť a počasie zostane daždivé.
Do krajiny začne prúdiť chladnejší vzduch, čo sa prejaví najmä vo vyšších horských polohách. V Tatrách sa môže opäť objaviť sneženie. Počas nedele môže na Slovensku spadnúť ďalších 15 až 40 mm zrážok. Najvyššie úhrny sa očakávajú v horských oblastiach, kde sa výraznejšie prejaví náveterný efekt.
Do pondelka môže spadnúť viac ako 50 mm zrážok
Daždivé počasie by malo ustávať až v pondelok ráno. Dovtedy môže na Slovensku celkovo spadnúť 20 až 50 mm zrážok, lokálne aj viac.
Vyzerá to teda tak, že tento víkend bude skôr o daždi než o pobyte vonku. Najmä v sobotu a v nedeľu môže na mnohých miestach pršať celé hodiny a lokálne sa pridajú aj búrky. Ak sa chystáte na turistiku, výlet alebo akciu pod holým nebom, oplatí sa sledovať aktuálnu predpoveď a pripraviť si aj nepremokavé oblečenie.
Pre prírodu je však takáto zmena po dlhých týždňoch sucha veľmi dobrou správou. Pôda je na mnohých miestach výrazne presušená a vlahe sa určite potešia aj zvieratká, ktoré boli v suchých a teplých dňoch odkázané na pomoc ľudí.
Nahlásiť chybu v článku