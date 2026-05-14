Napokon ho otvorili skôr, ako plánovali: Dobrá správa pre vodičov, tunel Višňové je opäť v prevádzke

Foto: TASR - Daniel Stehlík

Roland Brožkovič
TASR
Prvá jarná údržba tunela odštartovala 4. mája.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v stredu krátko po 21.00 h sprejazdnila už aj pravú tunelovú rúru diaľničného tunela Višňové v smere do Košíc. Informoval o tom odbor mediálnej komunikácie NDS. Po jarnej údržbe tunela, ktorá mala pôvodne trvať do 17. mája, je tak najdlhší slovenský diaľničný tunel už plne k dispozícii motoristom.

Prevádzku v ľavej tunelovej rúre smerom do Bratislavy obnovili diaľničiari v stredu okolo poludnia. „Bez diskusie išlo o suverénne najkomplikovanejšiu prevádzkovú akciu NDS za dlhé roky. Napriek tomu sme údržbu zvládli bez akýchkoľvek problémov. Celkovo sa koordinovalo cez 150 pracovníkov, desiatky mechanizmov a množstvo špecialistov na rôzne oblasti,“ uviedol generálny riaditeľ NDS Filip Macháček.

Trvalo to 9 dní

Doplnil, že počas približne desiatich dní sa pracovníkom NDS a zhotoviteľov podarilo zrealizovať záručný servis technologickej ako aj stavebnej časti, zrealizovať geotechnický monitoring, vyčistiť ostenie tunela a vozovku, 120 SOS kabín, tisíce kusov osvetlenia či 66 kilometrov drenážnych rúr. Kontrolami, profylaktickými prehliadkami a funkčnými skúškami prešla celá technológia tunela.

Prvá jarná údržba tunela Višňové odštartovala 4. mája. Uzáveru tunela NDS skoordinovala so sanačnými prácami zosuvu na ceste I/18 v Strečnianskej úžine. Počas uzávery tunela na obchádzkovej trase boli zastavené všetky stavebné práce.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nová vláda, nová rétorika: Maďarsko ostro odsúdilo ruské útoky na Zakarpatsko. Predvolá si ruského veľvyslanca

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
1 na 1
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Slováci a Česi v zahraničí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
1 na 1
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac