Dovolenka na Slovensku 2020: ZOO bez pavilónov, špeciálne hradné prehliadky a ubytovanie bez drinku na bare

Slovensko uvoľnilo časť bezpečnostných a preventívnych opatrení prijatých v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu sa spustila 2. aj 3. vlna uvoľňovania nariadení, čo vrátilo naše každodenné životy o poriadny krok k normálu. Dokonca až tak, že môžeme pomýšľať na letnú dovolenku, zrejme však len na území Slovenska. Ako by mohla vyzerať?

Či sa do nadchádzajúcej letnej sezóny otvoria hranice Slovenska a ďalších európskych štátov nie je dnes vôbec isté. Viacerí odborníci sa však zhodli v názore, že na tohtoročné dovolenky pri mori by sme mali radšej zabudnúť. Vzhľadom na priaznivú aktuálnu situáciu s pandémiou koronavírusu na Slovensku sa však črtá obraz toho, ako by mohla vyzerať letná dovolenka v Tatrách, v Slovenskom raji, na Liptove, Zemplíne, Spiši, Gemeri či v Podunajskej nížine.

Slovensko v stredu 6. mája spustilo 2. a 3. fázu uvoľňovania opatrení prijatých v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Hlavný hygienik Slovenskej republiky tak povolil otvorenie ubytovacích zariadení, vonkajších turistických atrakcií, múzeí, galérií či zariadenia verejného stravovania. Ako by teda mohla vyzerať letná dovolenková sezóna na Slovensku, ak by platili aktuálne nariadenia? Môžeme sa ubytovať v hoteli či penzióne, navštevovať zoologické záhrady, hrady, zámky, vonkajšie turistické atrakcie a samozrejmosťou je pohyb v prírode. Má to však svoje podmienky.

Ubytovanie bez spoločného stravovania

Pobyt v ubytovacích zariadeniach bude vyzerať inak ako obvykle. Druhá fáza uvoľňovania opatrení povoľuje krátkodobé ubytovanie, má to však hneď niekoľko podmienok, ktoré viac ako samotného návštevníka obmedzujú prevádzkovateľov zariadení. Sprístupniť je možné len ubytovacie jednotky s vlastným WC a kúpeľnou, izba musí navyše ostať 24 hodín po odchode návštevníka voľná. Stravovanie v spoločných priestoroch s výnimkou letných terás je stále zakázané, zatvorené ostávajú aj ďalšie spoločné priestory ako wellness a centrá či iné služby, ktoré ubytovacie zariadenia ponúkajú.

V rezorte Gothal Liptovská Osada sú však na prvých návštevníkov už pripravení. Gothal ponúka ubytovanie v chalupách, penziónoch a apartmánoch. Napriek uzatvoreným interiérom reštaurácií rezort stravu svojim návštevníkom ponúka hneď tromi rôznymi spôsobmi. Donáškou na izbu, výdajom cez okienko či stravovaním na letnej terase pri dodržaní všetkých potrebných nariadení ako je vzdialenosť stolov či počet osôb pri jednom stole.

Podľa Zuzany Gašparovičovej z rezortu Gothal Liptovská Osada bude pobyt v zariadení vyzerať inak ako počas minulých letných sezón, najmä však z pohľadu prevádzkovateľov zariadení. Tí sa musia postarať o pravidelnú dezinfekciu priestorov a dostatok dezinfečných prostriedkov pre návštevníkov. Areál rezortu Gothal budú zdobiť informačné tabule s odporúčaniami na vyhýbanie sa kontaktov s ostatnými, dodržiavanie hygieny a nosenie rúšok. Na recepcii bude k dispozícii dezinfekcia, zabezpečovať budú aj predaj rúšok návštevníkom, ktorí o ne budú mať záujem. Keďže si v Gothale uvedomujú aj ekonomické dopady koronakrízy na verejnosť, pre návštevníkov si pripravili aj špeciálne akcie. Pri rezervácií troch nocí v rezorte, môžete získať štvrtú celkom zadarmo.

Zoo bez hadov, opíc aj slonov

Druhá fáza uvoľňovania prijatých opatrení znovuotvorila aj mnohé turistické atrakcie a to tie, ktoré môžeme označiť prívlastkom vonkajšie. Sú medzi nimi napríklad zoologické záhrady. Svoje brány tak po niekoľkých týždňoch otvára aj zoologická záhrada v Bojniciach. Aj tu však platí niekoľko opatrení, kvôli ktorým sa bude návšteva ZOO od tej poslednej, na ktorú si spomínate, mierne odlišovať. Otvorené sú totiž len vonkajšie expozície, vnútorné pavilóny ostávajú pre verejnosť uzavreté. V ZOO tak neuvidíme plazy, ryby či niektoré druhy opíc. Uzatvorený bude aj pavilón slonov.

Bojnická ZOO upravila aj otváracie hodiny, samozrejmosťou sú rúška a zvýšená hygiena zo strany prevádzkovateľa. V priestoroch zoologickej záhrady si bude možné zakúpiť aj občerstvenie v súlade s platnými nariadeniami hygienika pre tieto zariadenia. Pre všetky zoologické záhrady platí nariadenie vydané hlavným hygienikom, zabezpečiť minimálne 2 metrový odstup návštevníkov od zvierat.

Hrady, zámky a skanzeny

Hlavný hygienik Slovenskej republiky v 2. a 3. fáze uvoľňovania opatrení povolil aj opätovné otvorenie hradov, zámkov či iných vonkajších turistických atrakcií. V zozname opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa podmienky otvorenia hradov či zámkov zatiaľ bližšie nešpecifikujú. Trenčiansky hrad napríklad otvára v prvej fáze len Dolné nádvorie hradu, interiérové priestory pripravujú na otvorenie tak, aby spĺňali nariadenia Úradu verejného zdravotníctva. Cena za vstup na Dolné nádvorie Trenčianskeho hradu bude navyše znížená.

Od stredy 6. mája je pre návštevníkov sprístupnený aj Bojnický zámok, návšteva však bude vyzerať odlišne ako počas klasickej sezóny. V zámku bude sprístupnený nový, špeciálny okruh, ktorým budú návštevníci prechádzať bez sprievodcu. Pre dodržanie pravidiel sa môže v zámku nachádzať maximálne 60 návštevníkov, tí budú do priestorov zámku vpúšťaní postupne s časovými rozostupmi, aby sa tak zamedzilo ich kontaktu v priestoroch expozície. Rodiny s deťmi, či partneri budú môcť okruh navštíviť spoločne.

Medzi vonkajšie turistické atrakcie patria napríklad aj skanzeny. Od stredy je pre návštevníkov otvorené napríklad Múzeum oravskej dediny v Zuberci. Oravský skanzen upravil otváracie hodiny, ktoré počas dňa naruší obedňajšia prestávka, v pondelky bude skanzen uzatvorený úplne. Tento čas má slúžiť na dezinfekciu priestorov. Interiéry jednotlivých tradičných domov z oravských dedín však ostávajú prístupné, návšteva skanzenu tak bude v mnohom pripomínať bežnú turistickú sezónu.

Múzeá a galérie

Otvorené sú pre priaznivú epidemiologickú situáciu aj múzeá či galérie. Podobne ako pri obchodných prevádzkach, platí aj pre návštevu múzeí a galérií pravidlo jedného návštevníka na 25 m2 plochy. Napríklad, v známom Múzeu Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici tak môže byť v jednom čase maximálne 10 návštevníkov. Múzeum otvárajú 8. mája symbolicky pri príležitosti 75. výročia ukončenia 2. svetovej vojny v Európe.