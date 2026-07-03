Šváby sa opäť objavili v bratislavskej nemocnici: Nachádzajú sa na izbách aj v ambulanciách

Do nemocnice ľudia prichádzajú s očakávaním, že tam nájdu pomoc a sterilné nezávadné prostredie. Zamestnanci Univerzitnej nemocnice Bratislava v Starom Meste však tvrdia, že sa do jej priestorov opäť vrátili nevítaní návštevníci, šváby. Keď sa nemocničné chodby večer vyprázdnia a väčšina pacientov zaspí, začínajú vyliezať zo škár a úkrytov.
Ráno ich podľa zdravotníkov nachádzajú na chodbách, v ambulanciách aj na izbách pacientov. Na problém, ktorý sa v spojení so slovenskými nemocnicami skloňoval aj minulé roky, upozornila TV Markíza. Podľa personálu pritom nejde o nový problém, šváby sa majú do viac ako 160 rokov starých budov nemocnice vracať pravidelne, najmä počas leta.
„Rôzne veľké, no niektoré bývajú veľké ako palec. Je tam veľa aj takých drobných,“ opísal jeden zo zdravotníkov. Podľa jeho slov si ich nevšíma iba personál. Na výskyt hmyzu majú upozorňovať aj pacienti, ktorí ich v nemocnici zaznamenali na viacerých miestach.
Ide aj o zdravie
Pri šváboch pritom nejde iba o estetický problém alebo neškodnú návštevu. Odborníci upozorňujú, že môžu prenášať nečistoty a potenciálne aj choroboplodné zárodky. „Pôsobia ako prenášač. Ako taký autobus, ktorý to naberie na seba rôzne nečistoty a následne prídu na povrch, kde sa dotýkajú vecí, ktoré môžeme konzumovať,“ vysvetlil pre Markízu deratizér Ľubomír Šúth.
Fotografie švábov sa dostali aj k ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi, ktorý reagoval bez okolkov.„Pri všetkej úcte, šváb v nemocnici je neakceptovateľný. Veď na to sú kompetentní a zodpovední ľudia za chod tej nemocnice. Pán riaditeľ, nech si zoberie sprej,“ odkázal minister vedeniu nemocnice.
Nemocnica tvrdí, že zasahuje pravidelne
Univerzitná nemocnica Bratislava uviedla, že problém nepodceňuje a dezinsekciu vykonáva pravidelne. Posledný zásah sa podľa jej slov uskutočnil pred dvomi mesiacmi a v budúcnosti chce nemocnica vykonávať dezinsekciu ešte častejšie. Nemocnica však zároveň pripomína, že budovy v areáli patria medzi najstaršie zdravotnícke zariadenia na Slovensku a ich vek situáciu výrazne komplikuje.
Podľa zdravotníkov sa v nich stále nachádzajú staré drevené okná, ktoré nedoliehajú a často sa nedajú úplne zatvoriť. Práve počas leta, keď zostávajú okná a dvere otvorené, vznikajú podľa odborníkov ideálne podmienky na pohyb hmyzu po budove.
Pacientov v nemocniciach trápili aj extrémne horúčavy
Prípad z bratislavskej nemocnice pritom nie je jedinou udalosťou, ktorá v poslednom období upozornila na stav slovenského zdravotníctva a nemocničných budov. Pacientov počas uplynulých dní trápili aj vysoké teploty na oddeleniach viacerých slovenských nemocníc.
Vo viacerých zariadeniach horúčavy komplikovali liečbu aj zotavovanie hospitalizovaných pacientov. Pacienti z Fakultnej nemocnice v Trnave opísali situáciu slovami, že sa na izbách „nedá ani dýchať“. Otvorenie okien pritom podľa nich často prinášalo ešte väčšie teplo namiesto úľavy.
Nemocnice sa snažia situáciu riešiť ventilátormi alebo prenosnými klimatizáciami. Plošná inštalácia klimatizačných jednotiek však podľa nich často naráža na technický stav budov či zastaranú elektroinštaláciu. Minister zdravotníctva Kamil Šaško v tejto súvislosti uviedol, že zdravotníctvo stojí pred rozhodovaním medzi investíciami do moderných prístrojov a zvyšovaním komfortu pacientov. Podľa jeho slov nemocnice potrebujú predovšetkým nové CT a MRI zariadenia.
Na pacientku spadol kus steny
Na problémy nemocničnej infraštruktúry upozornil aj prípad z minulého roka z polikliniky Družba v Trnave. V apríli 2025 tam na mamičku, ktorá prišla na vyšetrenie s trojročným synom a sedemmesačným bábätkom, spadla približne meter štvorcový veľká časť omietky.
Žena utrpela ľahký otras mozgu a poranenie lakťa. Väčšej tragédii zabránila zdravotná sestra, ktorá ju stihla upozorniť, aby odsunula kočík s dieťaťom. Dieťa sa tak vyhlo možným vážnym zraneniam. Správca budovy incident pripísal veku objektu a uviedol, že problém odstráni.
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