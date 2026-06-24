Slováci znova objavujú Chorvátsko: „Slovenské more“ sa vracia, meníme svoje dovolenkové plány

Letná dovolenková sezóna 2026 je tu a je zaujímavé sledovať aktuálne trendy medzi Slovákmi. Zatiaľ čo v posledných rokoch sme informovali, že Chorvátsko postupne stráca popularitu, tento rok to vyzerá naopak.
Trendy naznačujú, že Slováci sú po minuloročnom útlme ochotní cestovať viac, no pri rozhodovaní ostávajú opatrní. Hoci sa na dovolenku chystá rekordný podiel obyvateľov, mnohí odkladajú jej kúpu na poslednú chvíľu a čakajú na výhodnejšie ponuky.
Vyplýva to z aktuálneho prieskumu agentúry Go4Insight, podľa ktorého sa zároveň menia aj preferencie dovolenkárov. Po rokoch rastúceho záujmu o exotické destinácie sa do popredia opäť dostávajú osvedčené lokality na Slovensku a v Chorvátsku. Na letnú dovolenku plánuje tento rok vyraziť 72 percent Slovákov, čo predstavuje medziročný nárast o štyri percentuálne body a zároveň najvyšší podiel za posledné obdobie.
Mnohí do zahraničia nepôjdu
Napriek tomu zostáva pomerne početná skupina ľudí, ktorí si oddych mimo domova nedoprajú. Bez letnej dovolenky plánuje zostať 28 percent respondentov. Výrazným trendom aktuálnej sezóny je opatrnosť pri financovaní dovoleniek. Len desatina Slovákov má svoju letnú dovolenku zaplatenú v predstihu, pričom oproti minulému roku ide o pokles o päť percentuálnych bodov. Prieskum naznačuje, že za tým môžu stáť aj napätejšie rodinné rozpočty a nižšia disponibilná hotovosť časti domácností.
Rastie aj skupina ľudí, ktorí síce chcú vycestovať, no konkrétnu dovolenku ešte nemajú vybranú ani rezervovanú. Takýchto Slovákov je už 30 percent, čo je o štyri percentuálne body viac ako vlani. Viacerí čakajú na výhodnejšie cenové ponuky alebo sa s konečným rozhodnutím snažia vyčkať čo najdlhšie. Aj to naznačuje silnejúci trend last minute nákupov, ktorý môže byť jednou z dominantných čŕt tohtoročnej sezóny.
Najväčší záujem o dovolenky tradične prejavujú rodiny s deťmi. Vycestovať plánuje až 77 percent z nich. Zároveň však aj v tejto skupine vidieť väčšiu finančnú opatrnosť. Kým vlani malo dovolenku vopred zaplatenú 21 percent rodín s deťmi, tento rok je to už len 12 percent. Na opačnom konci rebríčka sú seniori. Medzi ľuďmi staršími ako 60 rokov neplánuje letnú dovolenku takmer polovica respondentov.
Z pohľadu destinácií sa potvrdzuje návrat k tradičným a geograficky bližším dovolenkovým miestam. Najväčší rast zaznamenalo Slovensko, ktoré ako miesto letného oddychu zvažuje 33 percent respondentov. Oproti minulému roku ide o zvýšenie o štyri percentuálne body. Domáci turizmus sa tak vracia na úroveň rokov 2022 až 2024, keď Slovensko patrilo medzi najčastejšie voľby dovolenkárov.
Populárne Chorvátsko
Popularitu si upevnilo aj Chorvátsko, ktoré plánuje navštíviť 14 percent Slovákov. Jadranská destinácia si tak zachovala pozíciu najobľúbenejšej zahraničnej dovolenkovej krajiny. Medzi najžiadanejšie miesta na oddych naďalej patria aj Taliansko, Grécko a Turecko.
Naopak, záujem o vzdialenejšie destinácie mimo Európy oslabil. Podiel Slovákov, ktorí plánujú cestovať do exotických krajín, klesol medziročne o dva percentuálne body na štyri percentá. Výsledky tak naznačujú, že dovolenkári tento rok častejšie uprednostňujú cenovo dostupnejšie a dobre známe destinácie pred nákladnejšími cestami do vzdialených regiónov.
Avšak vyraziť na dovolenku do Chorvátska, tiež nie je lacný špás. No ak budete dodržiavať niekoľko pravidiel, môžete ušetriť. Odborníci radia, akých pravidiel sa pri dovolenke v Chorvátsku držať. Článok s ôsmimi najlepšími radami si prečítate na tomto odkaze.
Mnohí Slováci, najmä rodiny, cestujú do Chorvátska autom. Tankovanie benzínu na Slovensku je o niečo drahšie ako v Slovinsku či Chorvátsku, kde stojí od 1,65 do 1,75 eura za liter. Naftu natankujú motoristi najlacnejšie doma (v priemere 1,65 eura za liter), v Rakúsku zhruba za 1,83 eura, v Slovinsku za 1,76 eura a v Chorvátsku za 1,79 eura za liter. Celkové náklady na palivo pri modelovej ceste do Dubrovníka a späť (približne 1800 kilometrov) vyjdú priemerne na 200 až 230 eur podľa typu vozidla, pohonu a štýlu jazdy.
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