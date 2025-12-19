Slováci už môžu nakupovať v novej modernej predajni. Kaufland stihol otvoriť ďalší obchod ešte pred Vianocami

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Pre obľúbenú spoločnosť ide už o 88. slovenskú predajňu.

Od vstupu na slovenský trh v roku 2000 už prešiel Kaufland pomerne dlhú cestu. Etablovaný reťazec s desiatkami predajní po celej krajine sa postupne rozširuje a spoločnosti sa ešte pred Vianocami podarilo otvoriť ďalšiu predajňu. Stalo sa tak v Trnave.

Táto správa prichádza iba pár dní po tom, ako Kaufland úspešne pustil do prevádzky pobočku v Považskej Bystrici. Okrem toho reťazec tento rok stihol otvoriť aj predajne v Topoľčanoch, Martine a Košiciach. Tento zoznam napokon pár dní pred najkrajšími sviatkami v roku doplnilo ďalšie krajské mesto.

Spoločnosť o tom informovala v tlačovej správe.

Štvrtá predajňa v Trnave

Ako už bolo avizované, ide o Trnavu, pre ktorú to je v poradí už štvrtá predajňa so známym logom. Moderný obchod vyrástol v blízkosti Bratislavskej ulice a disponuje veľkorysou rozlohou viac ako 2 800 metrov štvorcových.

Veľmi nás teší, že obyvateľom Trnavy môžeme v tomto predvianočnom čase ponúknuť ďalšiu možnosť na rýchle, pohodlné a výhodné nákupy. Široký sortiment obľúbených potravín, dobrá dopravná dostupnosť, moderné technológie a ekologické riešenia patria do našej štandardnej výbavy, aj vďaka nim sa nákupy pod našou strechou vždy oplatia,“ uviedla na margo otvorenia Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika.

V priestrannej predajni reťazec zákazníkom ponúkne okrem tradične širokého sortimentu aj šesť klasických a až desať samoobslužných pokladníc, ako aj zhruba 240 parkovacích miest, nabíjačky pre elektromobily či zberné automaty na PET fľaše, plechovky a sklo.

Viac predajní Kaufland ako Trnava má v jednom meste už iba Bratislava, ktorá sa môže pochváliť až desiatimi obchodmi.

Kaufland sa drží svojich štandardov

Nemecký obchodník a člen skupiny Schwarz Gruppe na Slovensku razí už do svojho príchodu jasnú stratégiu. V rámci nej je pri výbere nových lokalít selektívny a „nepodlieza“ svoje zaužívané priestorové štandardy. V praxi to znamená, že na svoje predajne potrebuje okolo 2 000 metrov štvorcových plochy, a to ako v rámci samostatne stojacich budov, tak aj v nákupných centrách či v iných obchodných zónach.

Ilustračná foto: TS Kaufland

Ako sa uvádza na webe spoločnosti, okrem rozlohy sa Kaufland zaujíma o mestá s viac ako 10-tisíc obyvateľmi, respektíve o spádové oblasti s počtom obyvateľov cez 30-tisíc.

Len pre porovnanie, Tesco či Lidl budú čoskoro atakovať hranicu 200 otvorených pobočiek. Aj napriek tomu, že ich má Kaufland zhruba o polovicu menej, sa tržbami vlani dostal na úroveň 1,86 miliardy eur (Tesco, ktoré má v portfóliu aj menšie obchodíky, utŕžilo 1,75 miliardy eur, pozn. red.).

Nové predajne pribudnú aj počas budúceho roka

Ako sa portálu interez nedávno podarilo zistiť, spoločnosť už má nastavené ciele aj do budúceho roka. V rámci nich plánuje ďalšiu tuzemskú expanziu a nové predajne by mali pribudnúť už v najbližších mesiacoch.

V budúcom roku plánujeme otvoriť podobný počet predajní ako tento rok. Otvorenie nových predajní závisí od viacerých faktorov, ako napríklad získanie patričných povolení. Podrobne však analyzujeme všetky regióny,“ uviedla hovorkyňa Nikoleta Lörincová. Ako ďalej dodala, konkrétne termíny bude reťazec včas komunikovať.

Presné lokality síce zatiaľ potvrdené nie sú, no na stole leží viacero projektov. Už teraz sa hovorí o veľkom rozrastaní sa v hlavnom meste. Bratislava by sa mohla dočkať až troch nových pobočiek – v shoppingu Nivy Centrum, na Hradskej ulici v mestskej časti Vrakuňa, ale tiež v Petržalke. Kaufland by mal navyše zavítať aj do nových lokalít, ako sú Myjava či Nová Dubnica.

Nahlásiť chybu v článku

