Známy reťazec potichu zatvoril svoju jedinú bratislavskú predajňu. Na východe si stále drží silnú pozíciu

Ak sa pozrieme na akýsi pomyselný rebríček reťazcov pôsobiacich na slovenskom trhu so zreteľom na počet predajní, medzi najznámejšími menami svieti aj sieť Milk-Agro. Kým na východnom Slovensku značku zrejme bližšie predstavovať netreba, zákazníkom na západe krajiny veľa nehovorí. Ako sa zdá, minimálne nateraz to tak aj ostane.
Spoločnosť Milk-Agro, ktorej primárnou činnosťou od vzniku bola výroba mliečnych výrobkov, podľa dostupných informácií na Slovensku prevádzkuje viac ako 180 maloobchodných predajní, pričom prvá z nich bola otvorená už v roku 1992. V priebehu rokov sa obchodná sieť postupne rozšírila do mnohých regiónov, predovšetkým však na východnom Slovensku.
Reťazec svoju činnosť pred niekoľkými rokmi rozbehol aj v hlavnom meste, kde sa ale dlho neohrial. Upozornil na to portál Index.
Tichý koniec v Bratislave
Jediná bratislavská predajňa Milk-Agro sa nachádzala na Herlianskej ulici v mestskej časti Ružinov. Otvorená bola od covidového roku 2021 a mala typický sídliskový charakter, na ktorom chcela stavať. Ponuka vlastných mliečnych výrobkov, doplnená o ďalší základný sortiment, však miestnych s najväčšou pravdepodobnosťou nezaujala natoľko, aby tu prevádzka dokázala prežiť.
Či je za tým súčasné správanie spotrebiteľov, ktoré ich na väčšie nákupy ťahá do retail parkov, nákupných centier či veľkometrážnejších predajní známych reťazcov, alebo len nedostatočné povedomie o značke či sortiment, ktorý nepresvedčil, nevedno.
Ako informoval Index, ružinovská pobočka je v súčasnosti prázdna a svoju činnosť v Bratislave skončila potichu. Predchádzali tomu týždne, počas ktorých už zákazníci mohli evidovať výpadky v dodávkach tovaru, ktoré sa pretavili do prázdnych regálov. Spoločnosť o zatvorení predajne neinformovala formou oznamu ani na svojom webe. V zozname predajní na oficiálnej stránke však zmeny vykonala a bratislavský obchod na nej už nesvieti.
Prevádzka Milk-Agro na Herlianskej ulici v Ružinove však nie je jediná, ktorá v posledných mesiacoch zatvorila svoje brány. Od septembra sa totiž rozsiahle portfólio maloobchodnej siete zredukovalo dokopy o 13 pobočiek.
Ak sa v súčasnosti pozrieme na mapu predajní mliekarenskej značky, jasne v nej dominuje východ Slovenska. Dobrú pozíciu má Milk-Agro aj na juhu krajiny, prevádzky tiež nájdeme na strednom Slovensku v okolí Ružomberka, Partizánskeho či Kremnice. Na západnom Slovensku, s výnimkou Pezinka a po konci bratislavskej predajne, reťazec úplne absentuje.
