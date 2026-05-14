Rýchlo očaria, no zrania najviac: Mesiace narodenia, ktoré skrývajú najväčších lámačov sŕdc

Láska býva nádherná, chaotická, vášnivá aj bolestivá zároveň. Niekedy nás priťahujú práve tí ľudia, ktorí dokážu vyvolať tie najsilnejšie emócie a práve preto po nich často ostávajú aj tie najhlbšie jazvy.
Podľa Collective World existujú štyri mesiace narodenia, pri ktorých je väčšia pravdepodobnosť, že nám zlomia srdcia. Nie však preto, že by to boli zlí ľudia, ale preto, že lásku prežívajú intenzívne, komplikovane a často protichodne.
Február
Ľudia narodení vo februári bývajú nepredvídateľní, slobodomyseľní a neustále hľadajú samých seba. Milujú predstavu lásky, dobrodružstva a silných emócií, no zároveň majú problém zostať dlho na jednom mieste — emocionálne aj životne. Vzťah s nimi je vzrušujúci a plný spontánnosti. Dokážu človeka očariť svojou energiou a pocitom, že s nimi je život zrazu farebnejší.
Problém však nastáva vo chvíli, keď začnú cítiť nepokoj. Akoby ich stále niečo volalo, aby sa pohli ďalej. Neznamená to, že milovať nevedia. Skôr často sami nerozumejú vlastným emóciám. A práve preto má po nich človek pocit, akoby nedokončeného príbehu. Zdá sa, že ich mal pri sebe, no nikdy sa mu úplne neodovzdali.
