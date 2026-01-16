Slováci prezradili najčastejší dôvod, pre ktorý nie sú šťastní. Odborníci však nemajú dobré správy

Krátke dni, nedostatok slnečného svetla, návrat do pracovného režimu, vyššia únava, či nedostatok financií po sviatkoch. To sú najčastejšie dôvody, prečo dostal každý tretí pondelok v januári symbolický prívlastok najdepresívnejší deň v roku.
Tento rok pripadá tzv. Blue Monday na 19. januára. Podľa prieskumu Ipsos pre Finax predstavujú peniaze najčastejšiu bariéru k pociťovanému šťastiu. Ľudia, ktorí investujú, sú naopak šťastnejší, než zvyšok bežnej populácie Slovenska.
„Kombinácia psychickej záťaže, zimného obdobia a finančného tlaku môže viesť k zvýšenému stresu a horšej pohode. Práve január býva mesiacom, kedy si ľudia naplno uvedomujú výdavky z konca roka, čelia vyšším účtom za energie alebo citlivejšie vnímajú splátky. To všetko sa môže podpisovať na ich finančnej, a tým aj celkovej psychickej nepohode,“ zhodnotila šéfka PR Finaxu Linda Gáliková.
Väčší zárobok = väčšie štastie
Z prieskumu vyplýva, že nedostatočný príjem (32 %), vysoké náklady (24 %), či osobné zdravotné problémy (24 %) sú pre Slovákov najčastejšie bariéry, ktoré im bránia v tom, aby boli šťastní. Zároveň je šesť z desiatich ľudí presvedčených, že ak by zarábali viac ako teraz, boli by šťastnejší.
Podľa očakávaní analytikov Finaxu mzdy tento rok porastú voľnejším tempom, ako tomu bolo vlani, a to približne na úrovni inflácie. Reálne si teda domácnosti finančne neprilepšia, udržia si len svoju kúpyschopnosť. Práve preto sa do popredia dostáva otázka osobnej finančnej disciplíny.
„Tento rok bude kľúčové klásť dôraz na zodpovedné hospodárenie. Obzvlášť by sme sa mali zamerať na naše výdavky, ak spotreba presahuje 40 % platu a splátky úverov viac ako 30 % mesačných príjmov. Zbaviť by sme sa mali najmä dlhov s úrokom nad 5 %. Základom zníženia finančného stresu je aj finančná rezerva, ideálne budovaná trvalým príkazom po každej výplate,“ priblížila Gáliková.
Zároveň poukázala na to, že podľa dát Finaxu sú ľudia, ktorí pravidelne investujú, subjektívne spokojnejší a pociťujú nižší finančný stres ako zvyšok populácie. „Záujem o vlastné financie, pravidelné sporenie a investovanie patria medzi najúčinnejšie spôsoby, ako znížiť finančný stres a vybudovať stabilnejší a pokojnejší život – nielen v januári, ale počas celého roka,“ doplnila Gáliková.
