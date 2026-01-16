Slováci prezradili najčastejší dôvod, pre ktorý nie sú šťastní. Odborníci však nemajú dobré správy

Ilustračná foto: TASR - Dano Veselský

Roland Brožkovič
TASR
Ľudia, ktorí investujú, sú naopak šťastnejší, než zvyšok bežnej populácie Slovenska.

Krátke dni, nedostatok slnečného svetla, návrat do pracovného režimu, vyššia únava, či nedostatok financií po sviatkoch. To sú najčastejšie dôvody, prečo dostal každý tretí pondelok v januári symbolický prívlastok najdepresívnejší deň v roku.

Tento rok pripadá tzv. Blue Monday na 19. januára. Podľa prieskumu Ipsos pre Finax predstavujú peniaze najčastejšiu bariéru k pociťovanému šťastiu. Ľudia, ktorí investujú, sú naopak šťastnejší, než zvyšok bežnej populácie Slovenska.

„Kombinácia psychickej záťaže, zimného obdobia a finančného tlaku môže viesť k zvýšenému stresu a horšej pohode. Práve január býva mesiacom, kedy si ľudia naplno uvedomujú výdavky z konca roka, čelia vyšším účtom za energie alebo citlivejšie vnímajú splátky. To všetko sa môže podpisovať na ich finančnej, a tým aj celkovej psychickej nepohode,“ zhodnotila šéfka PR Finaxu Linda Gáliková.

Väčší zárobok = väčšie štastie

Z prieskumu vyplýva, že nedostatočný príjem (32 %), vysoké náklady (24 %), či osobné zdravotné problémy (24 %) sú pre Slovákov najčastejšie bariéry, ktoré im bránia v tom, aby boli šťastní. Zároveň je šesť z desiatich ľudí presvedčených, že ak by zarábali viac ako teraz, boli by šťastnejší.

Ilustračná foto: Unsplash

Podľa očakávaní analytikov Finaxu mzdy tento rok porastú voľnejším tempom, ako tomu bolo vlani, a to približne na úrovni inflácie. Reálne si teda domácnosti finančne neprilepšia, udržia si len svoju kúpyschopnosť. Práve preto sa do popredia dostáva otázka osobnej finančnej disciplíny.

„Tento rok bude kľúčové klásť dôraz na zodpovedné hospodárenie. Obzvlášť by sme sa mali zamerať na naše výdavky, ak spotreba presahuje 40 % platu a splátky úverov viac ako 30 % mesačných príjmov. Zbaviť by sme sa mali najmä dlhov s úrokom nad 5 %. Základom zníženia finančného stresu je aj finančná rezerva, ideálne budovaná trvalým príkazom po každej výplate,“ priblížila Gáliková.

Zároveň poukázala na to, že podľa dát Finaxu sú ľudia, ktorí pravidelne investujú, subjektívne spokojnejší a pociťujú nižší finančný stres ako zvyšok populácie. „Záujem o vlastné financie, pravidelné sporenie a investovanie patria medzi najúčinnejšie spôsoby, ako znížiť finančný stres a vybudovať stabilnejší a pokojnejší život – nielen v januári, ale počas celého roka,“ doplnila Gáliková.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zubárka Andrea poradí, ako ušetríte stovky eur: Mala pacientku, čo si zlomila zub pri zapekanej…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Od slobodného Iránu k odporným verejným popravám: 47 rokov krvavého režimu sa možno v týchto dňoch končí
Od slobodného Iránu k odporným verejným popravám: 47 rokov krvavého režimu sa možno v týchto dňoch končí
Zubárka Andrea poradí, ako ušetríte stovky eur: Mala pacientku, čo si zlomila zub pri zapekanej brokolici
Zubárka Andrea poradí, ako ušetríte stovky eur: Mala pacientku, čo si zlomila zub pri zapekanej brokolici
Tomáš o živote vo Švajčiarsku: Za nájom som platil 1900 eur. Začiatok bol veľmi ťažký, nezarobíte tak ako Švajčiar
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o živote vo Švajčiarsku: Za nájom som platil 1900 eur. Začiatok bol veľmi ťažký, nezarobíte tak ako Švajčiar
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Tip na film
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac