Stačí poznať tento rýchly trik: Zubárka radí, ako zachrániť vybitý zub. Ušetriť môžete až stovky eur

Zima a obdobie zimných športov so sebou prinášajú aj isté riziká a jedným z tých najčastejších sú aj úrazy zubov, napríklad ich vyrazenie, zlomenie či odlomenie časti zuba. Dobrou správou je, že vyrazený zub je v mnohých prípadoch možné zachrániť. Kľúčové sú však rýchla reakcia, správna manipulácia a uchovanie zuba do ošetrenia.
Slovensko navyše v posledných dňoch zasiahla extrémna námraza a podobné úrazy sa zrejme ešte znásobia. Dôležité je preto vedieť, ako v takomto prípade správne reagovať a čo presne robiť.
Zub sa dá zachrániť
Podľa zubárky, ktorú zrejme poznáte aj zo sociálnych sietí, Andrey Hrubej z profilu zapisnik.zubarky, je dôležité zub okamžite nájsť, no nesmieme ho chytať za koreň, ale za korunku, aby sme ho nepoškodili. „Zabaľ ho do oslinenej vreckovky. Keď prídeš domov, tak ho len opláchni pod tečúcou vodou a vlož ho do mlieka alebo do slín,“ radí zubárka vo videu na sociálnej sieti.
Ak sa odborná pomoc vyhľadá do hodiny, maximálne do troch, je podľa nej veľká šanca, že zub sa uchytí naspäť a ľudia tak výrazne ušetria na implantáte. Ľudia by si ho však určite nemali dávať svojpomocne naspäť. „Môžeš si tam zaniesť infekciu a zub treba aj tak zafixovať o vedľajšie zuby,“ píše.
A prečo sa môže zub naložiť aj do mlieka? Zubárka odpovedá, že je to tiež dobrá voľba, keďže mlieko vytvorí izotonické prostredie pre zub. Ak sa zlomí len časť korunky, tak je to podľa zubárky ten lepší prípad. „Záleží, či sa otvoril zubný nerv, alebo nie. Ak ti zub nekrváca, je to menší urgent, ako keď si si otvoril nerv,“ dodala
„V tomto štádiu je možné, že zub aj ostane živý (podľa toho, či bol otvorený zubný nerv, alebo nie a aký postup doktor zvolil). Časť korunky treba zdvihnúť a tiež dať do mokrého, aby neuschla. Lebo suchý zub rovná sa zmenená farba. Ak by sa vám odlomil len kúsoček zuba a dajme tomu, že termín máte na druhý deň, pokojne nechajte zub v nádobke v slinách. Zubár ho očistí a prilepí naspäť. Niečo také som už robila a vôbec to nebolo vidieť,“ doplnila zubárka.
Ako teda postupovať bod po bode?
1. Zdvihni
2. Zabaľ do vreckovky
3. Opláchni, daj do mlieka/slín
4. Volaj zubárke, dobrá správa: zub môže ostať živý, postup záleží, či si si otvoril zubný nerv, alebo nie. Ak ti zub nekrváca, je to menší urgent, ako keď si si otvoril nerv.
1. Zub zdvihni za KORUNKU(!)
2. Daj do oslinenej vreckovky
3. Ty zahryzni do čistých vreckoviek/gázy/obväzu, lebo ti to 100 % bude dosť krvácať
4. Doma zub opláchni vo VLAŽNEJ VODE
5. Daj ho do mlieka/slín
6. Volaj zubárke alebo hľadaj urgent. Do 3 hodín by si mal mať zub naspäť, aby ti ho telo prijalo. Čím skôr sa dá naspäť, tým väčšia šanca, že sa uchytí.
Andrea Hrubá však pre interez prezradila, že pri deťoch a mliečnych zuboch je to iné a platia odlišné pravidlá. „Pri vyrazenom mliečnom zube je postup odlišný ako u dospelého. Mliečny zub sa nereplantuje (nevkladá naspäť do zubného lôžka), pretože by sa mohol poškodiť zárodok trvalého zuba. Ak je z mliečneho zuba len mierne odlomené, zub sa dá vo väčšine prípadov pekne ošetriť domodelovaním alebo detskou korunkou.“
Úrazy pri športoch
V zime sa podľa jej skúseností stávajú najčastejšie zubné úrazy pri zimných športoch. „Najčastejšie úrazy predných zubov v zime súviseli skôr so športovaním na klzisku, či už korčuľovaním alebo amatérskym hraním hokeja bez chráničov na zuby,“ hovorí Hrubá. „Zimné úrazy sa môžu prihodiť, keď ich človek najmenej čaká. V zimnom období som evidovala skôr zlomeniny časti zuba, vybitý celý zub je zriedkavejší,“ dodala.
Ako však spomína, neraz dochádza k rôznym, až komickým incidentom. „Do pamäti sa mi vryl prípad, keď si pani zlomila veľkú časť zuba pri zapekaní brokolice. Pri vyťahovaní horúcej misy z rúry si ňou buchla do predného zuba. Našťastie sa mi podarilo celý úlomok elegantne prilepiť naspäť.“
Prevenciu úrazov zubov tak pri zimných športoch netreba podceňovať. Vhodné je zaobstarať si ochranné dlahy zhotovené na mieru, ktoré chránia chrup. Opatrnosť a informovanosť môžu v kritických chvíľach rozhodnúť o tom, či sa zub podarí zachrániť.
Rozprávať by o tom vedel aj nórsky lyžiar Fredrik Möller, ktorý v decembri po ťažkom páde na zjazde Svetového pohára vo Val Gardene prišiel o dva zuby. Cez terénnu vlnu skočil v záklone a pri vysokej rýchlosti dopadol na chrbát. Okrem vybitých zubov utrpel aj viacero pomliaždenín a tri malé fraktúry v oblasti chrbta.
