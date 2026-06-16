Slováci môžu získať príspevok 11-tisíc eur na obnovu domu. Už o pár dní sa môžete registrovať

Znižovanie nákladov na bývanie sa stáva čoraz populárnejšou témou. V dobe vysokej inflácie, vysokých cien energií a vyšších odvodov ľudia riešia, kde by mohli ušetriť. Dobrou správou je, že projekt Obnov dom pokračuje aj v roku 2026. Pre mnohé domácnosti predstavuje dôležitú pomoc. Kľúčové bolo schválenie 186 miliónov eur z Modernizačného fondu na obnovu rodinných domov. Príspevok však nemôže získať úplne každý.
Podpora je určená najmä domácnostiam ohrozeným energetickou chudobou, teda tým, pre ktoré sú vysoké náklady na energie výraznou finančnou záťažou, píše sa v tlačovej správe Združenia EPS SR.
Nová výzva programu Obnov dom mini plus sa spustí už o pár dní, konkrétne 1. júla 2026. Príspevok až 11 000 eur môžu získať domácnosti ohrozené energetickou chudobou. Peniaze tak použijú na obnovu rodinného domu. Tento rok sú podmienky jednoduchšie a ľudí čaká menej administratívnej práce.
Podľa expertov je zateplenie kľúčové
Medzi jedno z najúčinnejších opatrení patrí práve zateplenie, ktoré vám ročne môže ušetriť až stovky eur v rozpočte. Najdôležitejší faktor je jednoznačne tepelná strata domu. Ako v našom rozhovore povedal kúrenár Mário Duchoň, sledovať si, ako rýchlo z domu uniká teplo, je kľúčové. “Či je dom zateplený, aké má okná, dvere, strechu a ako dobre drží teplo vo vnútri. Ľudia si často myslia, že najviac ušetria výmenou kotla, ale ak teplo “uteká” stenou alebo oknami, žiadny kotol nepomôže,” vysvetlil.
Keďže ceny energií idú stále hore a vláda čiastočne sumy kompenzuje cez energopoukazy, časť ľudí začala šetriť aj správaním. To znamená nižšiu teplotu v byte, kratšie sprchy, vypínanie zbytočných spotrebičov. Druhá časť investovala do zateplenia, výmeny kotla, fotovoltiky či tepelných čerpadiel. A potom je skupina, ktorá na väčšie úpravy jednoducho nemá peniaze a len „hasí” účty, čo sa už označuje za energetickú chudobu. Ak chcete zistiť, aké najväčšie chyby robíte vo vašej domácnosti, prečítať si môžete aj náš článok s expertom na energetiku Rastislavom Tvarogom.
Čo je energetická chudoba?
Podpora z programu má smerovať minimálne k 16-tisíc domácnostiam ohrozeným energetickou chudobou. Novinkou je zrušenie povinnosti predkladať energetický certifikát pri podávaní žiadosti.
„Program Obnov dom dlhodobo ukazuje, že pri obnove bývania je najväčší záujem o zateplenie. Nie je to prekvapenie, pretože ide o okamžitý spôsob, ako významne znížiť energetickú náročnosť budovy, šetriť náklady na energie a zvýšiť komfort bývania. Medzi najčastejšie používané tepelnoizolačné materiály patrí expandovaný polystyrén, ktorý sa vyznačuje veľmi dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami, nízkou hmotnosťou a dlhou životnosťou,“ hovorí Ing. Juraj Urban, výkonný riaditeľ Združenia EPS SR.
Zateplenie nepomáha len počas chladných mesiacov. V lete sa kvalitne zateplený dom v horúčavách prehrieva pomalšie, čo pomáha udržiavať stabilnejšiu vnútornú teplotu a znižovať potrebu chladenia.
Medzi podporované opatrenia vo výzve patrí napríklad zateplenie obvodového plášťa, výmena okien a dverí či zateplenie podkrovia alebo stropu nevykurovaného suterénu. Výzva pri zateplení obvodových stien vyžaduje minimálnu hrúbku izolácie 10 cm, z pohľadu dlhodobých úspor sa často odporúča hrúbka 15 cm a viac.
„Zvýšenie hrúbky tepelnej izolácie predstavuje len malý podiel z celkových nákladov na zateplenie. Ak stavebné riešenie neumožňuje použiť hrubšiu vrstvu izolácie, vhodnou alternatívou môže byť sivý expandovaný polystyrén, ktorý dosahuje pri rovnakej hrúbke lepšie tepelnoizolačné vlastnosti ako biely EPS,“ vysvetľuje Urban.
Optimálnu hrúbku tepelnej izolácie by mal vždy určiť odborník, ktorý navrhne riešenie kritických detailov a tepelných mostov. Obnovu musí realizovať odborná firma.
Nová výzva je určená pre nízkopríjmové domácnosti, pričom oprávnené práce bude potrebné realizovať dodávateľským spôsobom, teda prostredníctvom firmy alebo živnostníka s príslušným oprávnením. „Pri obnove domu rozhoduje nielen výber materiálu, ale aj kvalita realizácie. Odborne navrhnuté a správne zhotovené zateplenie s využitím expandovaného polystyrénu dokáže prinášať úspory energií počas desiatok rokov a zvyšuje komfort bývania v zime aj v lete,“ dodáva Urban.
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