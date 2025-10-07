Mário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory

Kúrenie sa opäť stáva aktuálnou témou. Niektoré domácnosti spúšťajú radiátory hneď, iné čakajú, kým teploty naozaj klesnú, aby ušetrili. Tento rok je však otázka kúrenia obzvlášť citlivá. Menia sa pravidlá, prichádzajú nové regulácie a štát pripravuje adresnú pomoc pre domácnosti.
Správna príprava kotla, kontrola radiátorov a nastavenie termostatov môže výrazne ovplyvniť spotrebu energie. Odborné rady pritom často pomáhajú predísť najčastejším chybám, ktoré vedú k plytvaniu teplom a k vyšším nákladom. Všetkým novinkám a zmenám sme sa venovali podrobnejšie v predchádzajúcom článku.
Ako teda nastaviť kúrenie, aby ste ušetrili, a zároveň sa doma cítili komfortne? Na čo nezabudnúť pri údržbe kotla či radiátorov? A aké sú najčastejšie chyby, ktoré vedú k vysokým účtom?
O praktických radách a tipoch na novú vykurovaciu sezónu sme sa porozprávali s Máriom Duchoňom, odborníkom na vykurovacie systémy, ktorý sa spolu so svojím otcom pohybuje v tejto sfére už vyše 20 rokov.
Čo je najdôležitejší faktor, ktorý ovplyvní výšku faktúry za vykurovanie?
Jednoznačne tepelná strata domu. To znamená, ako rýchlo z domu uniká teplo. Či je zateplený, aké má okná, dvere, strechu a ako dobre drží teplo vo vnútri. Ľudia si často myslia, že najviac ušetria výmenou kotla, ale ak teplo „uteká“ stenou alebo oknami, žiadny kotol nepomôže. Druhým najdôležitejším faktorom je spôsob, akým človek kúri.
Ak má dobre nastavený termostat, kúri len tam, kde treba, a nenecháva radiátory naplno celý deň, vie ušetriť aj 20 % bez jedinej investície. Veľa robí aj to, ako ľudia vetrajú – krátko a intenzívne, nie celý deň pootvorené okno. Najviac rozhoduje, koľko tepla dom stratí a ako rozumne človek s teplom človek narába.
Je potrebné nejako skontrolovať alebo pripraviť radiátory?
Všetci by mali minimálne skúsiť odvzdušniť radiátor. Pretože ak tam bude vzduch, cirkulácia vody nebude optimálna, radiátor sa nezohreje rovnomerne a nebude správne vykurovať. Ak majú ľudia kotol, určite je fajn skontrolovať filter. To je vec, na ktorú ľudia zabúdajú, prípadne ani o nej nevedia. Filter môže byť časom zanesený, hlavne ak ľudia majú železné rozvody kúrenia. Dnes sa už montujú magnetické filtre, kde magnet zachytáva nečistoty z kúrenia.
Ak má však niekto klasické radiátory, tie nie sú zvnútra nijako upravené. To je len čistý plech, ktorý je zvonka nastriekaný. Časom voda zoberie nejaké nečistoty, alebo aj na tom plechu zvnútra sú nejaké nečistoty, ktoré potom voda „spláchne“ a magnetický filter ich na seba naviaže.
Čiže v prvom rade odvzdušniť. Napríklad nedávno sa nám stalo, že zákazník mal poschodový dom a neodvzdušnil dolu radiátory. Na prízemí bol vysoký tlak a hore už nebol žiaden. Malý hydrostatický tlak spôsobil, že hore sa radiátory nedopúšťali vodou a vôbec nekúrili.
Odvzdušniť radiátory, skontrolovať hladinu vody, vyčistiť filter. Buď klasický sitkový, alebo magnetický. Ak má niekto bezdrôtový termostat, dosť dôležitá vec je vymeniť každý rok batérie. Áno, aj s týmto sme sa neraz stretli.
Ako kúriť tak, aby sme ušetrili? Máte nejaké konkrétne tipy?
Bohužiaľ, mimo investícií sú možnosti ako ušetriť obmedzené. Kúriť na vyššie teploty iba tam, kde sa človek nachádza. V ostatných izbách nevypínať kúrenie úplne, ale temperovať hoc aj na 17 stupňov. Úplne vypnutie v izbách by som neodporúčal. Individuálnou otázkou je aj teplota – aj jeden alebo dva stupne nižšie dokážu ušetriť pár eur mesačne. Samozrejme, a zapletenie domu.
Ak sa bavíme o menších investíciách, v prvom rade odstrániť možné úniky tepla. Napríklad ak majú ľudia staré okná, často iba nedolieha guma na oknách. Na starých oknách chýba napríklad jedna sklenená tabuľa a podobne. Malou a efektívnou investíciou je tiež aj vymenenie starých hlavíc na radiátoroch za novšie, termostatické ventily. Problémom sú, samozrejme, aj staršie radiátory.
Aké sú rozdiely medzi starými a novými radiátormi a kotlami?
Staršie liatinové potrebujú kvantum vody a boli stavané na kúrenie uhlím/drevom. V jednom takomto radiátore môže byt aj viac ako 50 litrov vody a ak sa táto voda vykuruje plynom, je to, samozrejme, drahšie. Pri nových radiátoroch je objem vody od 5 do 15 litrov. Sú teda ľahšie, rýchlejšie sa ohrievajú a menej vody znamená nižšiu spotrebu energie a rýchlejšiu reguláciu teploty.
Liatina je hrubý materiál, starší radiátor sa preto neskôr zohreje. Samozrejme, je to za cenu nižšej životnosti. Ak nejde vymeniť radiátor, je dobre aspoň vymeniť ventil za termostatický. Bez správnej tepelnej izolácia je, bohužiaľ, ťažké udržať teplo. Tá zima sa logicky dostane skôr dovnútra. Dôležitá je teda tepelná izolácia obvodového plástu budovy. A možno ešte viac dôležitý je strop, pretože teplo stúpa hore. Samozrejme, ak má človek kozub, treba to využiť čo najviac.
Čo sa týka kotlov, moderné kondenzačné kotly vedia využiť takmer 100 % tepla, ktoré sa vytvorí z plynu a kotol vypúšťa takmer studený vzduch. Preto je napríklad aj potrubie ich komínov z plastu.
Ako nastaviť kúrenie v dome, ak je časť dňa prázdny, aby sa šetrila energia?
Ak by ste šli ráno do práce a vypli by ste kúrenie, prišli by ste povedzme o 17. domov, tak dom vychladne a musíte ho znovu vykúriť. Tu je určite vysoká spotreba a neodporúčam tento postup. Je nepochybne cenovo výhodnejšie dom alebo byt počas dňa temperovať na nižšej teplote.
Aké najväčšie chyby ľudia robia počas vykurovacej sezóny a stojí ich to zbytočné peniaze? (napríklad vetrajú, keď je kúrenie zapnuté)
Čo sa týka vetrania, ideálne je vetrať cez deň, keď je vonku najvyššia teplota. Od nejakej 12. do 14., prípadne keď človek príde z práce. Samozrejme, krátko, ale intenzívne, stačí pár minút. Ideálne je cez zimu vetrať napríklad z južnej strany. Čiže vetrať áno, ideálne počas najvyššej dennej teploty – krátko a intenzívne.
Stretli sme sa aj s tým, že zákazníci volali, že im nejde kúrenie. Položili bezdrôtový termostat blízko radiátora. Ten má, samozrejme, v sebe čidlo, ktoré kontroluje teplotu v miestnosti. A pri radiátore bolo už dosť teplo, tak vypol.
To vravíme každému: ideálne miesto pre termostat je niekde na jedálenskom alebo konferenčnom stolíku, nedávať ho určite blízko zdroja tepla.
