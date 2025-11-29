Odborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačne

Foto: RastislavTvarog/Pixabay

Martin Cucík
Pred príchodom zimy sme sa porozprávali s odborníkom na energetickú efektivitu. Ten nám okrem iného prezradil, kde ušetriť a kde, naopak, ľudia robia najčastejšie chyby.

Ceny energií sa v posledných rokoch stali jednou z najdiskutovanejších tém v slovenských domácnostiach. Mnohí ľudia museli rozmýšľať, ako zmeniť návyky, a či, napríklad, investovať do obnovy domu. O tejto téme sme sa porozprávali s človekom, ktorý sa zaoberá energetikou a efektívnym bývaním.

Ako sme informovali, cena elektriny pre slovenské domácnosti by sa mohla čoskoro zvýšiť. Regulačný úrad pre sieťové odvetvia (ÚRSO) totiž pripravil novelu vyhlášky o cenovej regulácii. Počíta sa s nárastom z aktuálnych 61 eur za megawatthodinu (MWh) na 72,70 eura za MWh. Výsledná cena však bude 103,94 eura za MWh, čo predstavuje tretinový nárast.

Zároveň sa čaká na energopomoc pre obyvateľov. Tá bude podľa návrhu poskytovaná prostredníctvom určenia ceny v elektroenergetike, plynárenstve alebo tepelnej energetike a podmienok ich uplatnenia, alebo prostredníctvom energopoukážok. O tom, kto má na ňu nárok a v akej forme, bude domácnosti informovať ministerstvo hospodárstva elektronicky. Ľudia však správnymi postupmi vedia ušetriť desiatky eur aj bez energopomoci.

Ilustračná foto: Pixabay

Rastislav Tvarog je odborník na energetickú efektívnosť budov. Vysvetlil nám, ako Slováci reagovali na zdražovanie, kde vznikajú najväčšie straty, čo má zmysel spraviť bez veľkých investícií a ako fungujú dotácie v praxi. Prezradil aj, či mladé generácie prirodzene siahajú po obnoviteľných zdrojoch, a prečo sa čoraz viac hovorí o energetickej sebestačnosti.

Ako podľa vás ľudia reagovali na vysoké ceny energií v posledných rokoch?

Časť ľudí začala šetriť správaním – nižšia teplota v byte, kratšie sprchy, vypínanie zbytočných spotrebičov. Druhá časť investovala do zateplenia, výmeny kotla, fotovoltiky či tepelných čerpadiel. A potom je skupina, ktorá na väčšie úpravy jednoducho nemá peniaze a len „hasí“ účty, čo sa už označuje za energetickú chudobu.

Keď porovnáte ceny energií u nás a v zahraničí, je to rozdiel? Ak áno, prečo?

Rozdiel je hlavne v tom, čo vidí domácnosť na faktúre. Trhové ceny sú podobné, ale u nás ich dosť tlmí regulácia, cenové stropy a dotácie, inde to riešia viac cez dane. Preto niekde platia ľudia viac najmä za distribúciu a daňovú zložku, inde zas za samotnú komoditu.

Ľudia sa čoraz viac zaujímajú o úsporné riešenia v domácnostiach. Aké by ste im určite odporučili? Ktoré jednoduché opatrenia prinesú najväčšiu úsporu energie bez veľkých investícií?

Najskôr lacné veci, a teda znížiť teplotu v izbách o 1 – 2 °C, nastaviť programovateľný termostat, neprekurovať málo používané miestnosti. Vymeniť žiarovky za LED, použiť úspornú sprchovú hlavicu, vypínať stand-by režim a skontrolovať tesnosť okien a dverí. Až keď je toto zvládnuté, má zmysel baviť sa o väčších investíciách.

