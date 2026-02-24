Slováci budú nakupovať v nových obchodných centrách. Vyrastú aj v menších regiónoch, ich popularita rastie

Ilustračná foto: interez.sk

Jakub Baláž
TASR
Záujem ľudí o nakupovanie v retailových parkoch rastie. Developeri aktuálne pripravujú viacero nových projektov.

Retail parky zostávajú pre developerov naďalej atraktívne, vo výstavbe je ďalších 73 000 štvorcových metrov (m²) obchodných priestorov. Vo štvrtom štvrťroku 2025 bolo dokončených viacero retail parkov, na trhu pribudlo 38 000 m² prenajímateľnej plochy. Vyplýva to z aktuálnej analýzy realitno-poradenskej spoločnosti CBRE Slovensko.

Najväčším prírastkom bol Retail Park Podunajská Brána v bratislavských Podunajských Biskupiciach s 13 000 m² nových obchodných priestorov. Dokončený projekt Klokan v Žiline pridal 12 000 m², OPC Žiar nad Hronom 6 100 m².

Pripravuje sa 14 projektov

Momentálne evidujeme okolo 73 000 m² nových maloobchodných priestorov vo výstavbe, ktoré sú rozložené do 14 projektov. Výstavbe naďalej dominujú retail parky, väčšina projektov sa nachádza predovšetkým v regiónoch západného Slovenska – v Piešťanoch, Kolárove, Novom Meste nad Váhom a Vrábľoch,“ uviedol riaditeľ oddelenia Retail Leasing v CBRE Slovensko Tomáš Lörincz. Druhá vlna výstavby podľa neho prebieha v Martine, Námestove a Detve.

Aj keď spotrebiteľské správanie podľa spoločnosti zostáva opatrné a inflácia pomerne vysoká, výkonnosť slovenského retailového trhu v nákupných centrách rastie. Najvyššie dosahované nájomné v najlepších lokalitách sa medziročne zvýšilo o viac ako 10 %, investičné výnosy si udržali stabilnú úroveň. Nové projekty naďalej smerujú mimo hlavného mesta, väčšina z nich je realizovaná na západnom Slovensku.

Retailový park Podunajská brána. Foto: interez.sk

V sledovanej vzorke nákupných centier CBRE Slovensko vo štvrtom kvartáli stúpla návštevnosť o 2 % a hrubé tržby nájomcov narástli, aj keď iba o 1 %. Zákazníci sú síce obozretní, no ich aktivita mierne narástla v prostredí postupne sa stabilizujúcich cien,“ priblížil Lörincz.

Prémiové nájmy vyrástli medziročne o viac ako 10 %, výnosy zostali stabilné. Najvyššie dosahované nájomné (prime rent) medzikvartálne stúplo zo 70 eur na m² za mesiac na 78 eur v nákupných centrách a zo 16 eur/m²/mesiac na 18 eur v retail parkoch.

Podľa CBRE medziročne išlo o nárast až o 11 %, respektíve 13 %. Investičný výnos (prime yield) si udržiava stabilnú úroveň. Medziročne nedošlo k žiadnym zmenám a investičný výnos dosiahol 6,50 % pre nákupné centrá, respektíve 6,75 % pre retail parky.

