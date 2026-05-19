Pokračovanie seriálu Neuer mohlo dostať od fondu navrhovaných 190-tisíc eur. Napokon dostane 0

Slovenský kriminálny seriál Neuer z dielne režiséra Michala Kollára si minulý rok na obrazovkách získal svojich divákov. Tvorcovia sa teraz rozhodli prihlásiť do výzvy Audiovizuálneho fondu (AVF) so žiadosťou o finančnú podporu na produkciu druhej série. No vyzerá to tak, že niečo v procese nevyšlo, ako malo.
Ako informuje Denník N, aj keď pokračovanie kriminálky dostalo od komisie najvyšší počet bodov, namiesto navrhovaných 200-tisíc eur sa členovia Rady AVF rozhodli upraviť jeho podporu na 0.
Podľa tvorcov má ísť o osobné rozhodnutie
„Máme indície, že išlo o osobné rozhodnutie, ktoré nemá s odborným hodnotením nič spoločné a ktoré je založené na nepravdivých tvrdeniach,“ cituje slová režiséra a producentky Jany Klukovej Denník N.
Asociácia nezávislých producentov v pondelok zverejnila „Sťažnosť na postup Rady Audiovizuálneho fondu“. Hovorí v nej, že „Rada AVF na mimoriadnom rokovaní 28. apríla 2026 rozhodla o znížení podpory na 0 eur pre projekt Neuer 2, ktorý bol odbornou komisiou odporučený na podporu“. Preto požaduje, aby dozorná komisia preverila jej postup.
Oslovili sme Audiovizuálny fond so žiadosťou o vyjadrenie.
Režisér Michal Kollár pred dvoma týždňami zverejnil na Facebooku príspevok, v ktorom uviedol, že „Rada AVF popravila 2. sériu Neuera.“
„Odborná komisia ho odporučila podporiť sumou 190 000 €. Rada AVF ho však poslala na 0 €,“ opísal.
Vychádza zo skutočných udalostí
Seriál Neuer je adaptáciou kníh Václava Neuera o živote a práci vyšetrovateľov vrážd krajského policajného riaditeľstva „U Dvoch levov” v Bratislave.
Prípady, ktoré ukazuje, sú inšpirované skutočnými udalosťami. Hlavným hrdinom je vrchný inšpektor Peter Ledecký, ktorý spoločne s kolegami denne čelí najtemnejším stránkam ľudskej povahy. Operatívci z krajského oddelenia vrážd odhaľujú najťažšie zločiny a často musia ísť na hranicu svojich psychických a fyzických možností. Nerovný boj so zlom zvádzajú nielen v uliciach veľkomesta, ale aj vo svojom vlastnom vnútri, keď im každodenný kontakt s násilím a so smrťou kontaminuje ich osobné životy, avizovala tlačová správa.
