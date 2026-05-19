Pokračovanie seriálu Neuer mohlo dostať od fondu navrhovaných 190-tisíc eur. Napokon dostane 0

Foto: TV JOJ

Zuzana Veslíková
Čo sa stalo?

Slovenský kriminálny seriál Neuer z dielne režiséra Michala Kollára si minulý rok na obrazovkách získal svojich divákov. Tvorcovia sa teraz rozhodli prihlásiť do výzvy Audiovizuálneho fondu (AVF) so žiadosťou o finančnú podporu na produkciu druhej série. No vyzerá to tak, že niečo v procese nevyšlo, ako malo. 

Ako informuje Denník N, aj keď pokračovanie kriminálky dostalo od komisie najvyšší počet bodov, namiesto navrhovaných 200-tisíc eur sa členovia Rady AVF rozhodli upraviť jeho podporu na 0.

Podľa tvorcov má ísť o osobné rozhodnutie

„Máme indície, že išlo o osobné rozhodnutie, ktoré nemá s odborným hodnotením nič spoločné a ktoré je založené na nepravdivých tvrdeniach,“ cituje slová režiséra a producentky Jany Klukovej Denník N.

Asociácia nezávislých producentov v pondelok zverejnila „Sťažnosť na postup Rady Audiovizuálneho fondu“. Hovorí v nej, že „Rada AVF na mimoriadnom rokovaní 28. apríla 2026 rozhodla o znížení podpory na 0 eur pre projekt Neuer 2, ktorý bol odbornou komisiou odporučený na podporu“. Preto požaduje, aby dozorná komisia preverila jej postup.

Oslovili sme Audiovizuálny fond so žiadosťou o vyjadrenie. 

Režisér Michal Kollár pred dvoma týždňami zverejnil na Facebooku príspevok, v ktorom uviedol, že „Rada AVF popravila 2. sériu Neuera.“

„Odborná komisia ho odporučila podporiť sumou 190 000 €. Rada AVF ho však poslala na 0 €,“ opísal.

Vychádza zo skutočných udalostí

Seriál Neuer je adaptáciou kníh Václava Neuera o živote a práci vyšetrovateľov vrážd krajského policajného riaditeľstva „U Dvoch levov” v Bratislave. 

Foto: archív TV JOJ

Prípady, ktoré ukazuje, sú inšpirované skutočnými udalosťami. Hlavným hrdinom je vrchný inšpektor Peter Ledecký, ktorý spoločne s kolegami denne čelí najtemnejším stránkam ľudskej povahy. Operatívci z krajského oddelenia vrážd odhaľujú najťažšie zločiny a často musia ísť na hranicu svojich psychických a fyzických možností. Nerovný boj so zlom zvádzajú nielen v uliciach veľkomesta, ale aj vo svojom vlastnom vnútri, keď im každodenný kontakt s násilím a so smrťou kontaminuje ich osobné životy, avizovala tlačová správa.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zo seriálu Harry Potter odchádza herečka ešte pred jeho premiérou. Prezradila dôvod

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Môžete zistiť, koľko zarábajú vaši kolegovia: Do platnosti príde nový zákon, možno vám budú musieť zvýšiť plat
Môžete zistiť, koľko zarábajú vaši kolegovia: Do platnosti príde nový zákon, možno vám budú musieť zvýšiť plat
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Druhá svetová vojna
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
1 na 1
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac