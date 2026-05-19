Europarlament bude zajtra hlasovať o návrhu k stavu právneho štátu na Slovensku

Klaudia Oselská
TASR
Návrh vyzýva Európsku komisiu, aby preverila, či Slovensko nesmeruje k porušovaniu základných hodnôt EÚ.

Európsky parlament bude v stredu na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu hlasovať o návrhu uznesenia k stavu demokracie a právneho štátu na Slovensku. Text, ktorý pred hlasovaním ešte môže prejsť zmenami, v súčasnej podobe vyzýva Európsku komisiu, aby preverila, či Slovensko nesmeruje k porušovaniu základných hodnôt EÚ. Informuje o tom TASR.

Predkladateľmi návrhu rezolúcie „o právnom štáte, základných právach a zneužívaní prostriedkov EÚ na Slovensku: potreba reakcie EÚ“ sú europoslanci z politických frakcií Európska ľudová strana (EPP), Socialisti a demokrati (S&D), Obnovme Európu (RE), Ľavica a Skupina zelených/Európska slobodná aliancia.

„Úpadok demokracie, právneho štátu a základných práv“

Predložený návrh okrem iného vyjadruje hlboké znepokojenie nad „úpadkom demokracie, právneho štátu a základných práv“ na Slovensku a poukazuje na to, že predovšetkým nedostatky v oblasti nezávislosti súdnictva a auditu ohrozujú ochranu finančných záujmov EÚ.

Súčasný text zároveň vyzýva Európsku komisiu, aby v plnej miere využila všetky dostupné nástroje na riešenie zmienených obáv s cieľom zabezpečiť dodržiavanie hodnôt zakotvených v zmluvách o EÚ. Najskôr má zvážiť preventívne opatrenia, avšak v prípade, že budú obavy pretrvávať a budú riadne podložené, má siahnuť aj po donucovaních krokoch vrátane žaloby, pozastavenia platieb či konania o vrátení finančných prostriedkov EÚ.

Návrh zároveň poukazuje na nedávne reformy trestného práva a Ústavy SR

Ďalej kritizuje oslabovanie slobody a plurality médií na Slovensku a odsudzuje vyvíjanie čoraz väčšieho tlaku na občiansku spoločnosť, ktorá je podľa neho stigmatizovaná a perzekvovaná.

Spomína tiež tvrdenia o nezrovnalostiach a zneužívaní peňazí pri realizácii projektov rozvoja vidieka a cestovného ruchu financovaných EÚ na Slovensku, tzv. haciend, a opätovne vyjadruje obavy v súvislosti s fungovaním Slovenskej poľnohospodárskej platobnej agentúry.

Hlasovanie v EP je na programe v stredu krátko po poludní.

Nezamestnanosť v apríli klesla pod 4 %. Voľný je historický počet pracovných miest

