Tibor Gašpar: Na Slovensku sa môže opäť stať politicky motivovaný atentát

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Klaudia Oselská
TASR
Na opozičných politikov sa chystá podávať žaloby.

Podpredseda Národnej rady (NR) SR Tibor Gašpar v utorok zopakoval, že pre napätú situáciu sa môže na Slovensku opäť stať politicky motivovaný atentát. Zároveň vyzval všetky politické strany a všetkých politických činiteľov na Slovensku, aby prispievali k zmierovaniu a k deeskalácii situácie. Rovnako tak majú podľa neho urobiť médiá.

Gašpar pripomenul, že Robert Fico v piatok (15. 5.) na druhé výročie atentátu vyzval na pokoj a mier zbraní v politickom zmysle slova a politickom súboji. Napriek tomu sa Gašparovi podľa vlastných slov zdalo, že víkend bol ešte viac vyeskalovaný ako bežný politický deň a politický život.

Gašpar avizuje, že bude podávať žaloby

Podpredseda parlamentu zároveň spomenul výroky niektorých opozičných politikov na svoju adresu, ktorými sa podľa svojich slov cíti dotknutý. Označil ich za obsesiu a spôsob politiky, ktorý „by mal byť tvrdo odsúdený nielen v rétorickej rovine, ale možno už aj orgánmi činnými v trestnom konaní“. Zároveň avizoval, že pre výroky na svoju osobu bude podávať žaloby.

Foto: TASR – Jakub Kotian

Opozičných politikov Gašpar vyzval, aby prestali so svojou rétorikou. „Pretože, samozrejme, že to radikalizuje aj našich priaznivcov a voličov a ľahko sa môže stať, že nešťastie bude na druhej strane opozičného spektra, u nejakého predstaviteľa opozície,“ doplnil. Gašpar zároveň tvrdí, že i svojich kolegov vyzýva k „expresivite, ktorú politika pozná“.

V piatok uplynuli dva roky od atentátu na premiéra po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej. Premiéra vtedy vážne postrelil útočník Juraj Cintula. Na konci apríla 2026 potvrdil Najvyšší súd SR páchateľovi trest väzenia na 21 rokov i to, že svojím konaním spáchal skutok v úmysle poškodiť ústavné zriadenie štátu.

Rusko otvorene hovorí o vojenskom konflikte s NATO: Riziko rastie, dôsledky by mohli byť katastrofálne

