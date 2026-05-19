Kupujú si ho aj mnohí Slováci. Ikonický produkt sa po dlhých rokoch mení, chce byť modernejší

Taliansky Aperol sa už dlhé roky radí medzi najobľúbenejšie aperitívy na svete. Jeho história siaha do roku 1919, keď vznikol v meste Padova v Taliansku. Odvtedy sa postupne dostával do celého sveta.
Celosvetovú popularitu mu priniesol predovšetkým ikonický koktail Aperol Spritz, ktorý sa v uplynulých rokoch stal neodmysliteľnou súčasťou letných posedení na terasách a symbolom bezstarostnej dovolenkovej nálady.
Teraz značka predstavila výrazný redizajn svojej ikonickej fľaše. Za zmenou stojí Campari Group, ktorá chcela zachovať charakteristické prvky Aperolu, no zároveň mu dodať modernejší vzhľad.
Typická farba zostala
„Nový dizajn fľaše je prirodzeným krokom vo vývoji značky Aperol, ktorá si dlhodobo zachováva svoju ikonickosť a zároveň dokáže oslovovať nové generácie spotrebiteľov,“ hovorí Lea Turzíková, Brand Marketing Manažérka v spoločnosti Ultra Premium Brands Slovakia.
Nová fľaša si ponecháva typickú oranžovú farbu aj rozpoznateľnú identitu, no prichádza s elegantnejšou siluetou a viacerými dizajnovými úpravami. Výrobca tvrdí, že cieľom bolo prepojiť moderný taliansky štýl s tradíciou značky, ktorá siaha až do začiatku 20. storočia.
„Modernizovaný vzhľad reflektuje taliansky charakter značky, jej autentickosť aj silné prepojenie s aperitivo kultúrou, ktorá dnes predstavuje viac než len drink – je symbolom spoločných momentov a životného štýlu,“ doplnila Turzíková.
Z Talianska do celého sveta
Príbeh Aperolu sa začal písať v roku 1919 v talianskej Padove, kde ho po siedmich rokoch experimentovania vytvorili bratia Luigi a Silvio Barbieriovci. Po prvej svetovej vojne si tento aperitív rýchlo získal popularitu po celom Taliansku, najmä medzi mladými ľuďmi stretávajúcimi sa v kaviarňach a baroch Benátska.
Skutočný prelom však prišiel v 50. rokoch, keď vznikol dnes už ikonický koktail Aperol Spritz, ktorý postupne dobyl celý svet. V nasledujúcich desaťročiach značka expandovala aj za hranice Talianska a vďaka intenzívnym reklamám sa stala symbolom moderného životného štýlu, umenia, hudby a letnej atmosféry.
Po prevzatí spoločnosťou Campari Group popularita Aperolu ešte viac vzrástla a Aperol Spritz sa stal jedným z najznámejších miešaných nápojov na svete.
Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:
- 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
- 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Nahlásiť chybu v článku