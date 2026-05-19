SNS vyzýva koalíciu, aby podporila zvýšenie dôchodkov nad 90 rokov. Suma má predstavovať 824 eur

Klaudia Oselská
TASR
„SNS verí, že koaliční partneri svoj postoj ešte prehodnotia a podporia pomoc ľuďom, ktorí si ju vzhľadom na svoj vek a životnú situáciu zaslúžia najviac.“

Koaličná Slovenská národná strana (SNS) vyzýva ostatných koaličných partnerov Smer-SD a Hlas-SD, aby prehodnotili svoje stanovisko prezentované na utorkovom rokovaní finančného výboru Národnej rady (NR) SR, kde odmietli podporiť návrh na zvýšenie dôchodkov pre seniorov nad 90 rokov.

Návrh zákona o sociálnom poistení z dielne skupiny poslancov SNS je v druhom čítaní, parlament by tak mohol o ňom definitívne rozhodnúť na najbližšej schôdzi, ktorá začína budúci týždeň v utorok (26. 5.).

Danko sa obracia na koalíciu

Predložený návrh počíta so zvýšením dôchodkov pre približne 25-tisíc seniorov vo veku nad 90 rokov tak, aby ich dôchodok dosiahol približne 824 eur mesačne.

„SNS je presvedčená, že seniori nad 90 rokov majú právo na dôstojný život a pomoc od štátu. Pre mnohých z nich je dnes problém zaplatiť si pobyt v zariadeniach sociálnych služieb alebo zabezpečiť základné životné potreby. SNS považuje za nepochopiteľné, že pomoc tejto skupine občanov blokujú práve strany, ktoré sa dlhodobo označujú za sociálne orientované,“ vyhlásili národniari v stanovisku.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

Avizovali, že predseda SNS Andrej Danko sa v tejto súvislosti obráti na predsedu vlády a strany Smeru-SD Roberta Fica a ministra vnútra a predsedu Hlasu-SD Matúša Šutaja Eštoka so žiadosťou, aby poslanci ich strán podporili tento návrh. „SNS verí, že koaliční partneri svoj postoj ešte prehodnotia a podporia pomoc ľuďom, ktorí si ju vzhľadom na svoj vek a životnú situáciu zaslúžia najviac,“ dodala strana.

