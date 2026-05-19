Nastalo dôležité obdobie pre tisíce rodičov. Už o pár týždňov sa rozhodne, či dostanú príspevok

Zatiaľ čo začiatok roka bol spojený s podávaním daňových priznaní, teraz si rodičia lámu hlavu so zápisom do materských škôl. Nie všetky vzdelávacie zariadenia majú totiž dostatočnú kapacitu, aby mohli vziať všetky deti a v niektorých mestách a obciach je jednoducho príliš veľký záujem.
Ako informoval Finančný kompas, právo na prijatie do spádovej materskej školy majú deti, ktoré do konca augusta 2026 dovŕšia tri roky. To však neznamená, že automaticky miesto dostanú. V prípade takejto situácie je viacero riešení, no ak by náhodou zlyhali a dieťa by aj tak muselo ostať pre nedostatok kapacity doma, rodičia majú právo na predĺžený rodičovský príspevok.
Ako to funguje
Zápis do spádovej materskej školy (podľa trvalého pobytu dieťaťa) prebieha každoročne od 1. do 31. mája. Žiadosť podáva rodič alebo zákonný zástupca. Ak škôlka nemá dostatok miesta, riaditeľ vystaví rozhodnutie o neprijatí a upovedomí o tom zriaďovateľa (zvyčajne obec alebo mestskú časť).
Tu prichádza na rad odvolanie a hľadanie alternatív. Po obdržaní zamietavého rozhodnutia majú rodičia 15 dní na podanie odvolania. Ak však dieťa neprijmú ani po odvolaní, samospráva (obec/mestská časť) automaticky musí skontrolovať voľné miesta v iných škôlkach vo svojej pôsobnosti.
Opäť môžu nastať dva scenáre. Ak sa v rámci obce nájde iné voľné miesto, rodičia novú žiadosť nepodávajú – celý presun administratívne zastreší zriaďovateľ. Ak však obec nemá k dispozícii žiadnu voľnú štátnu škôlku, má povinnosť do 10. júla oznámiť rodičom alternatívnu materskú školu s voľnou kapacitou (s dôrazom na dobrú dopravnú dostupnosť alebo blízkosť k bydlisku).
Na základe tohto oznámenia musí rodič poslať novú žiadosť do odporúčanej škôlky najneskôr do 20. júla. Aj v tomto prípade sa môže stať, že všetky možnosti zlyhajú a tak je rodič nútený dieťa nechať doma. V takejto situácii vzniká rodičovi možnosť požiadať o predĺžený rodičovský príspevok. Ten môže poberať na dieťa vo veku 3 až 6 rokov.
Príspevok pritom môžete poberať aj vtedy, ak dieťa nakoniec zapíšete do súkromnej alebo cirkevnej škôlky. Podmienkou je však jasný dôkaz o tom, že ste predtým riadne absolvovali celý vyššie opísaný proces hľadania miesta v štátnej škôlke.
Všetky dokumenty, odvolania aj zamietnutia si pritom poctivo odkladajte. Bez nich totiž predĺžený rodičovský príspevok nezískate, keďže potrebujete predložiť dôkaz, že ste skúsili všetky možnosti a žiadna z nich nevyšla.
Poslednou dôležitou informáciou je, že ak sa dieťa počas poberania príspevku dostane do štátnej materskej školy, nárok na rodičovský príspevok automaticky zaniká.
