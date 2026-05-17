Extrémne úzky mrakodrap sa nakláňa: Trezor v oblakoch ukrýva drahé byty, no ľuďom je v nich zle

V New Yorku vyrástlo viacero projektov, ktoré by mali byť ukážkou luxusu. Pasujú sa však s problémami, pre ktoré si miliardári radšej rozmyslia, či do nich chcú investovať. Patrí medzi ne aj extrémne úzky mrakodrap, známy ako Steinway Tower.
Najužší mrakodrap
Ako sa dozvedáme z portálu Forbes, mrakodrap Steinway Tower sa nachádza v samom srdci takzvaného Billionaires’ Row. Mrakodrapy s luxusnými rezidenčnými bytmi, ktoré sa rozprestierajú hlavne pozdĺž južného okraja Central Parku, sa stali sídlom tých najbohatších ľudí.
Podľa webu How Stuff Works je to najužší mrakodrap vôbec. Hoci je vysoký 435 metrov a má 84 poschodí, široký je len 18 metrov. Najlacnejší byt vás tu vyjde na 7,75 milióna dolárov (takmer 6,6 milióna eur), za najdrahší však dajú superboháči aj 66 miliónov dolárov (56,1 milióna eur). Jeho výstavba stála 2 miliardy dolárov, no bola sprevádzaná problémami.
Ešte v roku 2022 web Luxury Launches informoval, že ulice v okolí mrakodrapu museli byť uzavreté, pretože z horných poschodí padali kusy ľadu. Niekoľko ľudí následkom toho utrpelo poranenia. Nešlo pritom o prvý incident.
Nahlásiť chybu v článku