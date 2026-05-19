Polícia pátra po synovi Lukáša Machalu. Je nezvestný, pozrite si jeho opis

Zuzana Veslíková
TASR
Ak o ňom niečo viete, nahláste to.

Polícia z Pezinka sa obracia na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri pátraní po 25-ročnom Samuelovi Machalovi s trvalým pobytom v Bratislave. Podľa portálu Aktuality ide o syna generálneho tajomníka Lukáša Machalu. Naposledy bol videný v utorok o 10.00 h v nemocnici na Malackej ceste v Pezinku, odkiaľ odišiel na neznáme miesto a doposiaľ o sebe nepodal žiadne správy. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková.

Ako vyzerá?

Podľa popisu polície je nezvestný 175 centimetrov vysoký, zavalitej postavy, má 140 kilogramov, hnedé oči a kučeravé dlhšie vlasy tmavej farby. Naposledy mal oblečené čierne tričko, čierne krátke nohavice, biele tenisky a mal čiernu cestovnú tašku.

Polícia žiada verejnosť v prípade, ak má akékoľvek informácie k súčasnému pobytu a pohybu osoby, aby jej ich oznámila na bezplatnom čísle 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.

Pokračovanie seriálu Neuer mohlo dostať od fondu navrhovaných 190-tisíc eur. Napokon dostane 0

