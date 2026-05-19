Seniorka prišla o 17 000 eur. Oklamal ju falošný prokurátor banky

Klaudia Oselská
TASR
Polícia upozornila na ďalší podvod.

Bratislavská polícia zaznamenala podvod na seniorke, ku ktorému došlo začiatkom mája. Podľa doterajších informácií mala byť oznamovateľka telefonicky kontaktovaná falošným prokurátorom, ktorý mal byť pracovníkom Národnej banky Slovenska, s tým, že si na ňu chce niekto vybaviť úver vo výške 30-tisíc eur. Aby vraj predišla omylu, mala ísť do svojej banky vybrať hotovosť vo výške 17-tisíc eur a podľa inštrukcií ju odovzdať. Oznamovateľka tak svojím konaním prišla o celú sumu. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková.

Urobte všetko pre to, aby sa vaši rodinní príslušníci nestali obeťou podvodu

„Ak vás kontaktuje fyzická osoba, ktorú nepoznáte, prípadne poznáte, ale nemáte z toho dobrý pocit, máte pochybnosti, pýtajte sa, volajte známym a predovšetkým volajte na číslo 158, keďže môže ísť o podvod,“ pripomína polícia.

Ľudí upozorňuje, aby urobili všetko pre to, aby sa rodinní príslušníci nestali obeťou podvodu. Aby boli dostatočne informovaní a vedeli v danej nepríjemnej situácii zachovať chladnú hlavu, nepodľahli tlaku podvodníkov a úspešne sa vyhli osobnej peňažnej ujme.

Na Slovensko príde 250 vojakov: NATO pripravilo veľký presun, testuje eskaláciu krízy

