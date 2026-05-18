Pozor na suveníry z pláže. Dovolenkára čakalo vyšetrovanie a pokuta 1 000 eur za vec, ktorú možno robíte aj vy

Pri každej návšteve inej krajiny platí, že by sme si mali poctivo naštudovať zákony či pravidlá, ktoré môžu pre nás znieť absurdne, no v skutočnosti majú svoje opodstatnenie. Paradoxne, tento prípad sa týka domáceho dovolenkára, ktorý pre vlastnú chybu prišiel o tisícku, píše Ansa.
Už dlhšie je známe, že niektoré štáty zaviedli prísne pravidlá ohľadom odnášania piesku či kameňov z pláží. Patrí medzi ne Dubaj, Turecko, Egypt, ale aj Taliansko. Práve na talianskom ostrove Sardínia sa stávalo, že dovolenkári si od mora okrem oddychu odnášali aj kamienky.
Aj keď to niektorým určite prejde, jeden taliansky pán v roku 2023 doplatil na pozornosť ostatných rekreantov, ktorí upozornili príslušné úrady na to, že z pláže na Sardínii odchádza s vreckom kameňov. Keď následne konfrontovali muža s rodinou dvaja kontrolóri, povedal, že kamene má len pre deti, aby sa mali s čím hrať.
Pokuta vás neminie
Tento argument nijako špeciálne neobstál, pretože muž sa musel zbaviť asi kilogramu plážového štrku a aby toho nebolo málo, zaplatil aj pokutu 1 000 eur. Talianske agentúry však informujú, že suma za porušenie tohto nariadenia sa môže pokojne vyšplhať až na trojnásobok uvedenej čiastky.
Ruba un chilo di ciottoli da una spiaggia sarda, denunciato. Valledoria, multa di 1.000 euro per un turista italiano https://t.co/JfzJVkcvPN #ANSA
— Ansa Sardegna (@AnsaSardegna) July 31, 2023
Pláž La Ciaccia vo Valledorii tak napokon neprišla o kilogram kamienkov. Lesná správa aj rôzne organizácie v Taliansku sa snažia domácim aj turistom vysvetliť, že uberanie kameňov z pláží, zo sopečných kopcov či z iných prírodných úkazov môže mať negatívny vplyv na environmentálne podmienky tamojších lokalít.
