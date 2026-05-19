Rusko otvorene hovorí o vojenskom konflikte s NATO: Riziko rastie, dôsledky by mohli byť katastrofálne

Sergej Riabkov. Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Európu varoval ruský námestník ruského ministra zahraničných vecí.

Riziko priamej konfrontácie medzi Ruskom a Severoatlantickou alianciou (NATO) rastie a jej prípadné dôsledky by mohli byť katastrofálne, varoval v utorok námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Riabkov podľa častí rozhovoru pre agentúru TASS zverejnených v utorok povedal, že v európskych štátoch sa čoraz častejšie hovorí o „hrozbe intenzívnej vojny“ s Ruskom, pričom zaznieva „nepriateľská protiruská rétorika“.

„V dôsledku tejto eskalácie napätia, ktorá zahŕňa aj očividne provokatívne kroky v oblasti jadrových zbraní, sa zvyšujú strategické riziká, ako aj nebezpečenstvo priameho stretu medzi NATO a našou krajinou so všetkými potenciálne katastrofickými dôsledkami, ktoré by to so sebou prinieslo,“ povedal ruský diplomat citovaný agentúrou Reuters.

Mohli by sa pokúsiť o útok

Viacerí vysokopostavení predstavitelia NATO a západné spravodajské služby od ruského vpádu na Ukrajinu vo februári 2022 opakovane upozorňujú, že Rusko by sa do niekoľkých rokov mohlo pokúsiť o útok aj proti niektorému z členských štátov Aliancie.

Foto: SITA/AP

Moskva takýto zámer odmieta, vojnu na Ukrajine však zároveň vykresľuje ako súčasť už existujúceho širšieho konfliktu Ruska so Západom. Predstavitelia Kremľa tiež opakovane varujú pred rizikom jadrovej eskalácie v súvislosti so západnou vojenskou pomocou Kyjevu.

Ruskí činitelia varovali, že ukrajinské útoky v hĺbke Ruska s použitím dronov, na ktorých výrobe sa podieľajú aj európske štáty, robia tieto krajiny priamou súčasťou konfliktu. V apríli zverejnilo ruské ministerstvo obrany zoznam takýchto tovární v európskych štátoch, ktoré podľa neho treba chápať ako „legitímne ciele“ pre ruské ozbrojené sily.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Slovák dosiahol úspech, aký ešte žiadny rodák pre ním: Adam Macko sa stal prvým bejzbalistom…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Môžete zistiť, koľko zarábajú vaši kolegovia: Do platnosti príde nový zákon, možno vám budú musieť zvýšiť plat
Môžete zistiť, koľko zarábajú vaši kolegovia: Do platnosti príde nový zákon, možno vám budú musieť zvýšiť plat
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Druhá svetová vojna
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
1 na 1
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac