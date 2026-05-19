Nezamestnanosť v apríli klesla pod 4 %. Voľný je historický počet pracovných miest

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Klaudia Oselská
SITA
Rezort práce v apríli evidoval 142 802 disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku.

Nezamestnanosť na Slovensku klesla tretí mesiac po sebe, v apríli sa dostala na hodnotu 3,96 %. Informoval o tom minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš s tým, že nezamestnanosť klesla vo všetkých krajoch i väčšine okresov. Zároveň je na Slovensku historicky najvyšší počet voľných pracovných miest.

„Nezamestnanosť na Slovensku klesá tretí mesiac po sebe. Klesla vo všetkých krajoch a klesla vo väčšine okresov. A navyše, máme tu historické maximum, čo sa týka voľných pracovných miest,“ priblížil Tomáš.

Rezort práce v apríli evidoval 142 802 uchádzačov o zamestnanie

Hlavný ukazovateľ nezamestnanosti, teda podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku (PDU), oproti marcu klesol o sedem stotín percentuálneho bodu. Menej ako štyri percentá tento ukazovateľ podľa rezortu práce dosiahol naposledy vlani v novembri, keď sa ustálil na hodnote 3,88 %. Rezort práce v apríli evidoval 142 802 disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku.

Odtok z evidencie nezamestnaných v apríli predstavoval vyše 17 200 ľudí. Takmer 80 % z nich sa podľa ministra Tomáša vrátilo na trh práce. Doplnil, že zo zahraničia na slovenský pracovný trh v apríli prišlo vyše 1 900 ľudí a naopak, do cudziny odišlo 1 332 ľudí.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

O voľné pracovné miesta nie je núdza

V apríli bolo na slovenskom pracovnom trhu vyše 130-tisíc voľných pracovných miest. Podľa ministra Tomáša ide o nové historické maximum, oproti marcu na pracovnom trhu pribudlo viac ako 6 000 voľných pracovných miest.

„PDU je opäť veľmi blízko historicky najnižšej úrovne nezamestnanosti, ktorú náš rezort evidoval v apríli a v máji minulého roku. Vtedy to bolo 3,71 percenta, teda iba o štvrť percentuálneho bodu menej ako v apríli tohto roku. O voľné pracovné miesta pritom nie je núdza. Minulý mesiac prekročil ich počet 130-tisícovú hranicu, čo je jednoznačne najvyššia hodnota od roku 2000 a podľa všetkého aj v modernej histórii Slovenska,“ zhodnotil minister práce.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
SNS vyzýva koalíciu, aby podporila zvýšenie dôchodkov nad 90 rokov. Suma má predstavovať 824 eur

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Môžete zistiť, koľko zarábajú vaši kolegovia: Do platnosti príde nový zákon, možno vám budú musieť zvýšiť plat
Môžete zistiť, koľko zarábajú vaši kolegovia: Do platnosti príde nový zákon, možno vám budú musieť zvýšiť plat
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Druhá svetová vojna
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
1 na 1
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac