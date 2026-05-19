Nezamestnanosť v apríli klesla pod 4 %. Voľný je historický počet pracovných miest

Nezamestnanosť na Slovensku klesla tretí mesiac po sebe, v apríli sa dostala na hodnotu 3,96 %. Informoval o tom minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš s tým, že nezamestnanosť klesla vo všetkých krajoch i väčšine okresov. Zároveň je na Slovensku historicky najvyšší počet voľných pracovných miest.
„Nezamestnanosť na Slovensku klesá tretí mesiac po sebe. Klesla vo všetkých krajoch a klesla vo väčšine okresov. A navyše, máme tu historické maximum, čo sa týka voľných pracovných miest,“ priblížil Tomáš.
Rezort práce v apríli evidoval 142 802 uchádzačov o zamestnanie
Hlavný ukazovateľ nezamestnanosti, teda podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku (PDU), oproti marcu klesol o sedem stotín percentuálneho bodu. Menej ako štyri percentá tento ukazovateľ podľa rezortu práce dosiahol naposledy vlani v novembri, keď sa ustálil na hodnote 3,88 %. Rezort práce v apríli evidoval 142 802 disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku.
Odtok z evidencie nezamestnaných v apríli predstavoval vyše 17 200 ľudí. Takmer 80 % z nich sa podľa ministra Tomáša vrátilo na trh práce. Doplnil, že zo zahraničia na slovenský pracovný trh v apríli prišlo vyše 1 900 ľudí a naopak, do cudziny odišlo 1 332 ľudí.
O voľné pracovné miesta nie je núdza
V apríli bolo na slovenskom pracovnom trhu vyše 130-tisíc voľných pracovných miest. Podľa ministra Tomáša ide o nové historické maximum, oproti marcu na pracovnom trhu pribudlo viac ako 6 000 voľných pracovných miest.
„PDU je opäť veľmi blízko historicky najnižšej úrovne nezamestnanosti, ktorú náš rezort evidoval v apríli a v máji minulého roku. Vtedy to bolo 3,71 percenta, teda iba o štvrť percentuálneho bodu menej ako v apríli tohto roku. O voľné pracovné miesta pritom nie je núdza. Minulý mesiac prekročil ich počet 130-tisícovú hranicu, čo je jednoznačne najvyššia hodnota od roku 2000 a podľa všetkého aj v modernej histórii Slovenska,“ zhodnotil minister práce.
