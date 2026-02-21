Slafkovský má po prehre s USA dôležitý odkaz pre fanúšikov: Stále je v hre medaila. Hnevá nás, že to takto dopadlo

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
SITA
Zimné olympijské hry 2026
Našich dnes čaká duel proti výberu Fínska, ktorých v úvode turnaja zdolali 4:1.

Piatkové večerné semifinále na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d’Ampezzo prinieslo smútok pre slovenských fanúšikov. Naši hokejisti totiž nepostúpili do finále olympijského turnaja v Taliansku, namiesto toho v sobotu večer budú bojovať o bronz.

Zverenci trénera Vladimíra Országha v piatok zaslúžene podľahli Američanom 2:6 a o menej ako 24 hodín ich čaká duel proti výberu Fínska, ktorý v úvode turnaja zdolali 4:1. V piatkovom súboji mali favorizovaní americkí hokejisti počas väčšej časti prevahu, skóre v ich prospech narastalo a po druhej tretine viedli už 5:0. V záverečnej dvadsaťminútovke Slováci už len korigovali na 1:5 resp. 2:6 zásluhou zásahov Juraja Slafkovského a Pavla Regendu.

Viac z témy Zimné olympijské hry 2026:
1.
Zápas o medailu premietnu na štadióne Ondreja Nepelu: Vstup je zadarmo, musíte si však urobiť rezerváciu
2.
Odrieknutým lietadlom do Milána mal letieť aj šéf národniarov Danko. Svoje plány na poslednú chvíľu zmenil
3.
Hokejový zväz uverejnil bizarný príspevok: K zápasu v pohostinstve ponúkajú kupón na nápoj, má to však háčik
Zobraziť všetky články (50)

Dávali góly po hlúpostiach

„Nehrali sme našu hru, dali sme im príliš veľa priestoru. Dávali góly po našich hlúpostiach a to sa nemôže stávať. K semifinále si v kabíne isto povieme pár slov, ale musíme na prehru zabudnúť a máme ešte jeden duel, aby sme to napravili,“ komentoval hneď po zápase útočník Miloš Kelemen v prenose STVR.

Tretí gól na turnaji zaznamenal michalovský rodák Regenda. „Bol to náročný zápas. Bol to jednosmerný duel, súper nás „prešiel“. Nevyužili sme presilovky a sami sme mali hlúpe vylúčenia. Proti takému súperovi nemôžme robiť hlúpe faulu. Musíme sa teraz pripraviť na zajtrajšok, to je dôležitejšie. Sme v Top 4 a aj keď sme boli po druhej tretine trochu frustrovaní, musíme mať hore hlavu, lebo zajtra je nový deň. Stále sme v top 4, stále môžeme mať bronz, treba dať hore hlavu, zajtra je nový deň,““ zhodnotil.

Foto: SITA/AP

Ešte o jeden presný zásah viac má v Miláne na konte Slafkovský. „V podstate sme nezachytili úvod, mali sme zlé striedania, robili chyby a hádzali puky tam, kde sme nemali. Taký súper to vie využiť. Zajtra nás čaká veľký zápas, musíme sa poučiť a pozrieť si chyby. Musíme hrať, ako sme hrali predtým. Už nebudeme hovoriť, čo sme mali robiť, teraz to už nezmeníme. Musíme sa pripraviť na 100 až 110 percent, aby sme to odbojovali najlepšie, ako vieme. Stále je v hre medaila. Hnevá nás, že to takto dopadlo, ale zajtra sa prebudíme a s úsmevom na tvári do toho pôjdeme, odovzdáme najlepšiu robotu, ako vieme,“ dodal.

„Zápas nám trošku zväzoval ruky, uvedomovali sme si, proti komu nastupujeme. Vedeli sme, v čom sú Američania silní. Dávali sme im veľmi veľa času, nedostupovali sme ich prvé dve tretiny, robili sme zbytočné chyby a zlé rozhodnutia. Toľko chýb sme nespravili za tri zápasy, ale treba aj uznať kvalitu súpera, ktorý nás k tým chybám nútil. Chýbala nám aj disciplína, mali sme veľmi veľa vylúčených, ako keby sme mali až príliš veľký rešpekt,“ povedal tréner Országh po zápase.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Slováci a Česi v zahraničí
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Jeffrey Epstein
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Na nože
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Zdravie
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Bojkot samoobslužných pokladníc je skutočný: Zamestnanci opísali, čo denne zažívajú so zákazníkmi
Obchodné reťazce
Bojkot samoobslužných pokladníc je skutočný: Zamestnanci opísali, čo denne zažívajú so zákazníkmi
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Zimné olympijské hry 2026
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac