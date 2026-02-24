Skrachuje Slovenský futbalový zväz? Minister Huliak hovorí o vážnej situácii, kauza naberá na obrátkach

Ilustračná foto: TASR - Dano Veselský, Lukáš Grinaj

Jakub Baláž
TASR
Slovenský futbal čakajú už v piatok dôležité voľby. V médiách v súčasnosti rezonuje kauza nákupu mobilných telefónov, v hre majú byť desiatky miliónov eur.

Minister cestovného ruchu a športu SR Rudolf Huliak je pripravený podať Slovenskému futbalovému zväzu (SFZ) pomocnú ruku, aby sa vyhol možnému krachu. Výkonný výbor SFZ na čele s prezidentom Jánom Kováčikom však podľa neho túto pomoc odmieta. Minister to zdôvodnil tým, že druhá strana odmietla prísť na pondelkové stretnutie, ktoré inicioval jeho rezort.

Huliak tvrdí, že zástupcom SFZ chcel dať príležitosť objasniť skutočnosti v kauze nákupu mobilných telefónov, namiesto toho však „strčili hlavu do piesku“. Medializovaná kauza sa týka nakúpu mobilných telefónov v desiatkach tisíc kusov. Šéf SFZ Kováčik mal údajne v rokoch 2024 a 2025 v mene zväzu ručiť za súkromnú firmu Best Press s.r.o. v jej obchodoch so spoločnosťami SWAN, a.s., Asbis Sk s.r.o. a Apex Services s.r.o.

Zväz čakajú voľby

SFZ údajne čelí pohľadávkam v hodnote 30 miliónov eur. Kováčik pritom smie bez súhlasu vyšších zväzových orgánov samostatne podpisovať garancie iba do sumy 100-tisíc eur. Spoločnosti tvrdia, že majú v rukách ručenie prezidenta SFZ, zväz to však odmieta.

Celá situácia eskaluje pred piatkovou Konferenciou SFZ, na ktorej prebehnú voľby nového šéfa zväzu. Okrem Kováčika, ktorý stojí na jeho čele od roku 2010, sa o priazeň delegátov uchádzajú ďalší dvaja kandidáti – generálny sekretár SFZ Peter Palenčík a Martin Filipkov.

Nakúpili 14 000 mobilov a rozdali 6 000, veď to je absolútny nezmysel. Pýtam sa, kde je futbal? SFZ ukradol 30 miliónov eur a jeho prezident Kováčik za túto sumu ručí celým majetkom zväzu. Keby na Slovensku fungovalo právo, pána Kováčika by odviedli v putách. Pozval som výkonný výbor SFZ na čele s pánom prezidentom, aby prišli objasniť celú situáciu a podať vysvetlenie.

Foto: TASR – Michal Svítok

Stretnutie malo prebehnúť včera, ale ľudia zo SFZ to odmietli argumentom, že je krátko pred voľbami a treba počkať na stanovisko nového výkonného výboru. „Jednoducho strčili hlavu do piesku. Podaná ruka bola arogantne odmietnutá športovým zväzom, na ktorého činnosť tento štát prispieva sumou 14 miliónov ročne,“ vyhlásil Huliak.

Minister športu odmietol, že by svojím konaním zasahoval do piatkovej volebnej konferencie. „Nechceme ovplyvňovať voľby, ale poukázať na to, že na čele SFZ stojí človek, ktorý ručí 30 miliónovým majetkom inštitúcie. Buď si delegáti zvolia Kováčika alebo kandidáta, ktorý bude mať záujem celú situáciu vyriešiť a spolupracovať.

SFZ vraj hrozí krach

Huliak tvrdí, že podľa názoru expertov hrozí SFZ krach do troch mesiacov. „Reputácia zväzu je v troskách. Je otázne, ako sa k tomu postavia komerční partneri zväzu. Pán Kováčik sa obhajuje, že ručí len do výšky 100 000 eur. Toto je za mňa obhajoba na úrovni šiestaka základnej školy. Je jasné, že jedna zo strán sporu klame. Buď sú to tri dodávateľské spoločnosti alebo pán Kováčik.

Foto: SITA/Národná rada SR

Mimochodom, práve on podpísal ručenie v čase, keď dobre vedel, že majiteľ firmy Best Press s.r.o. je právoplatne odsúdený. Na stole sú teraz pohľadávky vo výške 30 miliónov eur. Netuším, čo bude, keď si začnú uplatňovať pohľadávky ďalšie spoločnosti. Peter Dubovský alebo Ján Popluhár sa musia v hrobe obracať. Nerozumiem, prečo športový zväz namiesto podpory mládeže alebo budovania ihrísk rieši nákup mobilných telefónov.

Huliaka najviac zo všetkého mrzí odmietavý postoj SFZ a nekomunikácia zo strany jeho funkcionárov. „Pripravujeme sa na krach SFZ, ale máme zásadný problém a tým je, že súčasný VV SFZ s nami odmietol spolupracovať. Nekomunikujú a nechcú nič vysvetliť. Mám úprimnú snahu pomôcť slovenskému futbalu. Nechcem byť tým ministrom, pod ktorého úradovaním slovenský futbal skrachuje, aj keď zodpovednosť nesie zväz. Nemôžeme však pomáhať tomu, kto o pomoc nestojí,“ dodal Huliak.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
SaS podáva trestné oznámenie na Fica za vlastizradu: Dôvod je stopka elektriny pre Ukrajinu

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Vojna na Ukrajine
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Slováci a Česi v zahraničí
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Jeffrey Epstein
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac