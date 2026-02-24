SaS podáva trestné oznámenie na Fica za vlastizradu: Dôvod je stopka elektriny pre Ukrajinu

Reprofoto: Facebook/Sloboda a Solidarita

Nina Malovcová
SITA
Vojna na Ukrajine
SaS podala trestné oznámenie na premiéra.

Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) podala na predsedu vlády Roberta Fica pre rozhodnutie o vypnutí núdzových dodávok elektriny pre Ukrajinu trestné oznámenia týkajúce sa podozrení na viaceré protiprávne skutky.

Ako dnes liberáli informovali na brífingu, podozrenia sa týkajú možného zneužitia právomoci verejného činiteľa, vlastizrady, neľudskosti, porušovania povinností pri správe cudzieho majetku, a tiež teroristického útoku. Podľa SaS by sa na celú vec mala pozrieť Generálna prokuratúra SR.Podľa exministerky spravodlivosti a poslankyne Márie Kolíkovej premiér ani nemá oprávnenie, aby o zastavení dodávok rozhodol, z čoho vyplýva podozrenia na zneužitie právomoci.

Podozrenia z koordinácie s cudzou mocou

Keďže sa zároveň vyjadrenia Fica javia akoby v koordinácii s tým, či hovorí Rusko, je podľa Kolíkovej potrebné preveriť, či nejde o koordináciu s cudzou mocou proti záujmom SR. „A treba to brať aj v celom kontexte ropnej núdze. Veď keby premiér robil riadnu diverzifikáciu, nemali by sme ropnú núdzu,“ skonštatovala Kolíková.

Otázniky okolo záväzkov SEPS

Zároveň sa pýta, či rozhodnutím predsedu vlády nedôjde k porušeniu záväzkov zo strany Slovenske elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS ). „A myslíme si, že je potrebné zaoberať sa aj tým, či sa nejedná o trestné činy jednak proti ľudskosti, alebo samotnej vlastizrady, v spojení so sabotážou a aj teroristickými činmi,“ doplnila poslankyňa. Poslanec liberálov Karol Galek v tejto súvislosti zdôraznil, že takzvaný obchodný tok elektriny na Ukrajinu prerušený nebude.

Zastaví sa však havarijná výpomoc. O ňu ukrajinská strana môže požiadať vo chvíli, keď je zbombardovaná elektráreň, transformačná stanica alebo elektrické vedenie. „Toto je situácia, keď Ukrajinci budú potrebovať elektrinu v nemocniciach, kde budú ležať zranení ľudia,“ povedal Galek.

Foto: SITA/AP

Doplnil, že vypnutie humanitárnej elektriny je zločin proti ľudskosti. „My ideme teraz z dôvodu, len, že Robert Fico potrebuje nejaký status na Facebooku, my sa ideme stať vazalmi. Užitočnými idiotmi Vladimira Putina,“ dodal Galek.

Premiér hovorí o recipročnom opatrení

Premiér Robert Fico v pondelok nariadil zastavenie núdzových dodávok elektrickej energie na Ukrajinu. Podľa predsedu vlády SR ide o prvé recipročné opatrenie v reakcii na zastavenie tranzitu ropy na Slovensko.

„Vzhľadom na závažnosť situácie a vyhlásený stav ropnej núdze na Slovensku sme za týchto okolností nútení pristúpiť k prvému recipročnému opatreniu okamžite,“ vyhlásil premiér s tým, že opatrenie bude zrušené ihneď po obnovení tranzitu ropy. „V opačnom prípade pristúpime k ďalším recipročným opatreniam,“ dodal Fico.

Ako uviedol, na rokovaní s ministrom financií Ladislavom Kamenickým ako zástupcom štátu v spoločnosti SEPS požiadal o zastavenie núdzových dodávok elektriny na Ukrajinu. „Od dnešného dňa platí, že ak sa ukrajinská strana obráti na Slovensko s požiadavkou o výpomoc pri stabilizovaní ukrajinskej energetickej siete, takúto pomoc neobdrží,“ uviedol Fico.

