Skladba ešte ani nevyšla a už je z nej hit: Ben Cristovao pobláznil fanúšikov novinkou, ktorú musíte počuť

Foto: Instagram (bennycristo)

Frederika Lyžičiar
Benova novinka má našliapnuté poriadne vysoko.

Veľké športové podujatia so sebou prinášajú silné emócie, ale aj obrovský tlak na jednotlivcov, ktorí reprezentujú svoju krajinu. Práve v takýchto chvíľach môže mať hudba výnimočnú silu povzbudiť, motivovať a ponúknuť oporu bez zbytočného súdenia.

Na Instagrame sa pochválil český spevák Ben Cristovao s novou horúcou novinkou, ktorá vznikla na počesť zimných olympijských hier, ktoré sa budú konať už tento rok. Skladba s názvom Vlajka síce oficiálne vyjde až o polnoci, no už krátko po zverejnení ukážky je zrejmé, že ide o výrazný hit, ktorý medzi fanúšikmi vyvolal silné emócie, pričom spevák na seba nedávno upozornil aj úspešným dokumentom, ktorý si získal vysoké hodnotenia divákov.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Ben Cristovao (@bennycristo)

Hit, ktorý si získa nejedného fanúšika

V príspevku spevák otvorene vysvetlil, čo ho k vzniku skladby viedlo a aký odkaz chce prostredníctvom nej odovzdať.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Ben Cristovao (@bennycristo)


„Máme pred sebou olympijské hry a tak som sa hecol a vyšiel z komfortnej zóny. Snažil som sa vcítiť do role atlétov, na ktorých je počas takýchto veľkých podujatí vyvíjaný obrovský tlak, a napísať skladbu, ktorú by som ako niekto, kto reprezentuje svoju krajinu, chcel počuť. Slová, ktoré by ma motivovali a zároveň nesúdili, keď niečo nedopadne podľa predstáv,“ napísal spevák. Súčasne aj dodal, že ak skladba osloví aspoň jedného reprezentanta, splní svoj účel.

Fanúšikovia reagujú s nadšením ešte pred vydaním

