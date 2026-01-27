Skladba ešte ani nevyšla a už je z nej hit: Ben Cristovao pobláznil fanúšikov novinkou, ktorú musíte počuť

Veľké športové podujatia so sebou prinášajú silné emócie, ale aj obrovský tlak na jednotlivcov, ktorí reprezentujú svoju krajinu. Práve v takýchto chvíľach môže mať hudba výnimočnú silu povzbudiť, motivovať a ponúknuť oporu bez zbytočného súdenia.
Na Instagrame sa pochválil český spevák Ben Cristovao s novou horúcou novinkou, ktorá vznikla na počesť zimných olympijských hier, ktoré sa budú konať už tento rok. Skladba s názvom Vlajka síce oficiálne vyjde až o polnoci, no už krátko po zverejnení ukážky je zrejmé, že ide o výrazný hit, ktorý medzi fanúšikmi vyvolal silné emócie, pričom spevák na seba nedávno upozornil aj úspešným dokumentom, ktorý si získal vysoké hodnotenia divákov.
Hit, ktorý si získa nejedného fanúšika
V príspevku spevák otvorene vysvetlil, čo ho k vzniku skladby viedlo a aký odkaz chce prostredníctvom nej odovzdať.
„Máme pred sebou olympijské hry a tak som sa hecol a vyšiel z komfortnej zóny. Snažil som sa vcítiť do role atlétov, na ktorých je počas takýchto veľkých podujatí vyvíjaný obrovský tlak, a napísať skladbu, ktorú by som ako niekto, kto reprezentuje svoju krajinu, chcel počuť. Slová, ktoré by ma motivovali a zároveň nesúdili, keď niečo nedopadne podľa predstáv,“ napísal spevák. Súčasne aj dodal, že ak skladba osloví aspoň jedného reprezentanta, splní svoj účel.
