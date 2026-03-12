Jennifer z Ruže pre nevestu v slovnom konflikte: Ľudia ofrflali, ako učí syna jazyky, ona sa nedala

Foto: Instagram (jennifer__pear)

Frederika Lyžičiar
Učí svojho 8-týždňového syna švajčiarsku nemčinu.

Výchova detí je často témou, ktorá dokáže na sociálnych sieťach vyvolať silné reakcie. Stačí krátky moment zo súkromia a okamžite sa rozprúdi diskusia plná rôznych názorov.

Bývalá účastníčka druhej série Ruža pre nevestu Jennifer Hrušková zverejnila na svojom Instagrame video, v ktorom ukazuje, ako učí svojho 8-týždňového syna Jakubka švajčiarsku nemčinu. Krátka ukážka z jej každodenného života okamžite vyvolala medzi sledovateľmi diskusiu – objavili sa povzbudivé reakcie, ale aj kritické názory na jej prístup k učeniu jazykov.

Vo videu sa Jennifer prihovára synovi v švajčiarskom dialekte a naznačuje, že jazyky považuje za dôležitú súčasť výchovy. Začať s jazykmi už od malička považuje za dôležité, aby si dieťa prirodzene osvojovalo viacero jazykov. Niektorí sledovatelia však kritizovali najmä to, že používa dialekt.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Jennifer Hrušková (@jennifer__pear)

Chce, aby syn vyrastal s jazykmi

Jennifer vo svojom príspevku naznačila, že vzťah k jazykom je pre ňu dôležitý a rada by ho odovzdala aj svojmu synovi. Ako napísala, považuje učenie jazykov už od detstva za veľký prínos. „Maminka už zabúda… to nemôžem dopustiť. Chcem, aby aj malý sa učil nemecky odmalička. A jazyky ako také sú podľa mňa veľmi dôležité. Raz mi za to hádam poďakuje,“ napísala v príspevku smerovanom k videu.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Jennifer Hrušková (@jennifer__pear)

Sledovatelia ju podporili

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Na nože
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Fukušima
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Tip na výlet
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Tip na film
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac