Jennifer z Ruže pre nevestu v slovnom konflikte: Ľudia ofrflali, ako učí syna jazyky, ona sa nedala

Výchova detí je často témou, ktorá dokáže na sociálnych sieťach vyvolať silné reakcie. Stačí krátky moment zo súkromia a okamžite sa rozprúdi diskusia plná rôznych názorov.
Bývalá účastníčka druhej série Ruža pre nevestu Jennifer Hrušková zverejnila na svojom Instagrame video, v ktorom ukazuje, ako učí svojho 8-týždňového syna Jakubka švajčiarsku nemčinu. Krátka ukážka z jej každodenného života okamžite vyvolala medzi sledovateľmi diskusiu – objavili sa povzbudivé reakcie, ale aj kritické názory na jej prístup k učeniu jazykov.
Vo videu sa Jennifer prihovára synovi v švajčiarskom dialekte a naznačuje, že jazyky považuje za dôležitú súčasť výchovy. Začať s jazykmi už od malička považuje za dôležité, aby si dieťa prirodzene osvojovalo viacero jazykov. Niektorí sledovatelia však kritizovali najmä to, že používa dialekt.
Chce, aby syn vyrastal s jazykmi
Jennifer vo svojom príspevku naznačila, že vzťah k jazykom je pre ňu dôležitý a rada by ho odovzdala aj svojmu synovi. Ako napísala, považuje učenie jazykov už od detstva za veľký prínos. „Maminka už zabúda… to nemôžem dopustiť. Chcem, aby aj malý sa učil nemecky odmalička. A jazyky ako také sú podľa mňa veľmi dôležité. Raz mi za to hádam poďakuje,“ napísala v príspevku smerovanom k videu.
