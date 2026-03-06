Drsné slová po vypadnutí: Niki a Soňa prehovorili o intrigách a odhalili, ktoré favoritky sú v Ruži neúprimné

Foto: TV Markíza / Reprofoto: Bez ruže

Dana Kleinová
Ruža pre nevestu
Vypadnuté ružičky prehovorili o prvom gangu, ale tiež o menej výrazných súťažiacich.

Diváci VOYO majú za sebou prvé dve epizódy, zatiaľ čo tradiční diváci ich uvidia dnes večer na Markíze. Prekvapenia sa však nedočkajú, keďže už je jasné, kto musel šou opustiť a dokonca aj to, kto dostal čiernu ružu a tak sa so ženíchom ledva zoznámil.

Televízia Markíza zverejnila rozhovor s vypadnutými ružičkami Niki a Soňou. Exfarmárka Niki pritom bola tá, kto dostala čiernu ružu. Soňa bola podľa rozhovorov so ženíchom od začiatku v nevýhode, keďže v nich prezradil, že si prišiel hľadať Slovenku, ale ona je Češka. Napriek tomu sa zdalo, že u neho bude mať šancu, keďže ich spája láska k cestovaniu. Tá však nebola dosť silná a musela šou opustiť.

Viac z témy Ruža pre nevestu:
1.
Veľký zvrat v Ruži pre nevestu: Do šou pre nevestu prichádzajú dvaja noví ženísi. Zamiešajú Adriánovi karty
2.
Nová Ruža odštartovala prekvapením: Do boja o ženícha pribudli ďalšie ženy a VOYO mení pravidlá
3.
Kto vyhrá srdce ženícha Adriána? Podľa jeho nárokov a vkusu vyčnievajú tieto dve favoritky
Zobraziť všetky články (136)
Prvá epizóda priniesla viacero zvratov a dokonca sa v nej stihol sformovať aj prvý gang. Po tom kostolnom a nafúkanom z predošlých sérií sa v tomto ročníku nachádzajú bučiace „Kravice“. Patria medzi ne Mercedes, Laura, Nikol a Nelly. Čo sa týka sympatií, zdá sa, že tie mal Adrián najväčšie s Michaelou, ktorá mala tajnú úlohu a tvárila sa ako jeho maskérka. Až neskôr totiž zistil, že aj ona prišla bojovať o jeho srdce a bol z toho milo prekvapený.

Prvé dojmy rozhodli

Spolu s Ružou pre nevestu sa vrátila aj šou Bez ruže. Do nej po druhej epizóde zavítali spomenuté Soňa a Niki a prezradili, čo sa dialo v zákulisí šou. Moderátor Jakub započal rozhovor tým, že sa ružičiek opýtal, čo vlastne hovoria na ženícha.

„Išiel z neho kľud, na prvú. Ale v konečnom dôsledku mňa vôbec nemrzí, že ma poslal domov,“ priznala bývalá farmárka a dodala, že ju mrzí hlavne to, že on poslal domov ju a nie naopak. Zdá sa pritom, že do šou ani neprišla bojovať o ženícha, keďže povedala: „Ja som sa tešila na tie baby, na to dobrodružstvo s tými dievčatami, že tam zažijem srandu.“ Hneď po prvom rozhovore pritom mala vycítiť, že Adrián pre ňu nie je ten pravý, keďže z neho ide pokojná energia a to je jej presný opak.

Niki zároveň prezradila, že určite by spravila niečo inak a jej príchod by nevyzeral tak, ako ho diváci videli – len s listom, myknutím pliec a bez slov. „Mala som mu dať obálku a obkecať to hneď na mieste. Nenechávať to na potom,“ uznala ružička.

Čo sa týka Sone, tá na rovinu priznala, že šla do šou hľadať lásku, no Adrián nebol úplne jej typ. „Ja som bola nešťastná z toho, že má len 28. Ja som čakala, že ten ženích bude mať aspoň cez 30,“ priznala. Skôr by si vedela pri sebe predstaviť staršieho muža a extroverta, ktorým podľa nej Adrián nie je. Niki na to reagovala so slovami, že ona je naopak na mladších. V prípade Adriána by s ním však chcela byť len kamarátka.

Čo sa dialo v zákulisí

Soňa, ktorá chvíľu sedela medzi členkami gangu Kravice a mala tak šancu vidieť ho zvnútra, sa tiež vyjadrila k tomu, či si myslí, že práve tieto súťažiace budú robiť drámu. Podľa jej názoru určite budú, ale skôr očakáva drámy vnútri neho. „Pretože tam sú dosť silné ženy za mňa, ktoré sú fakt extrovertky a všetko. A myslím si, že tam tá dráma bude aj medzi nimi,“ vysvetlila.

„Ja si myslím, že sa v polovici šou rozpadnú,“ dodala pohotovo Niki a ozrejmila: „Mi to príde, že si omylom sadli spolu na gauč a nazvali sa tak.“

Následne sa rozhovor presunul k šokujúcej časti, keď Laura skolabovala. Bol to rozhodne dramatický moment, ktorý zdvihol zo stoličiek nielen štáb, ale tiež divákov. „Laura hovorila, že má alergiu na ryby a nejako sa jej podarilo zjesť rybu, takže práve potom prišiel ten kolaps a nemala pri sebe žiadne lieky,“ priblížila Soňa, čo sa tam dialo.

Jakub hneď nadviazal tým, že sa medzi ružičkami objavili špekulácie, že si Laura celé odpadnutie vymyslela, aby si zaistila miesto v šou.

„Ako to, že nemala nič pri sebe na tú alergiu, keď má alergiu?“ spýtala sa hneď Niki. „Vraj si ho zabudla,“ odpovedala Soňa, hovoriac o EpiPene. „Kto vie. Tak ona vie, ako to bolo naozaj,“ zhrnula následne Niki.

Nakoniec tak Laura postúpila a v závere na ceremoniáli ostali pred otázkou poslednej ruže stáť Soňa a Stela. Po tom, ako Soňa vypadla, sa pritom rozhodla varovať ženícha, aby si dal pozor na neúprimné súťažiace. „Nie každá z tých dievčat, minimálne tu v tých dvoch epizódach, k nemu neboli ešte úplne úprimné,“ vysvetlila.

Jakub sa hneď spýtal, či naráža na spomínané Kravice, pričom Soňa sa netajila a odpovedala: „Tiež, áno.“ Hneď ale dodala, že medzi neúprimnými sú aj viac introvertnejšie dievčatá, napríklad Stela, Miška a Sabina. „Ale tam to nebol až taký extrém.“ 

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Kto vyhrá srdce ženícha Adriána? Podľa jeho nárokov a vkusu vyčnievajú tieto dve favoritky

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
1 na 1
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Útok na Irán
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na Nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Na nože
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na Nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Útok na Irán
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac