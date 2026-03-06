Drsné slová po vypadnutí: Niki a Soňa prehovorili o intrigách a odhalili, ktoré favoritky sú v Ruži neúprimné

Diváci VOYO majú za sebou prvé dve epizódy, zatiaľ čo tradiční diváci ich uvidia dnes večer na Markíze. Prekvapenia sa však nedočkajú, keďže už je jasné, kto musel šou opustiť a dokonca aj to, kto dostal čiernu ružu a tak sa so ženíchom ledva zoznámil.
Televízia Markíza zverejnila rozhovor s vypadnutými ružičkami Niki a Soňou. Exfarmárka Niki pritom bola tá, kto dostala čiernu ružu. Soňa bola podľa rozhovorov so ženíchom od začiatku v nevýhode, keďže v nich prezradil, že si prišiel hľadať Slovenku, ale ona je Češka. Napriek tomu sa zdalo, že u neho bude mať šancu, keďže ich spája láska k cestovaniu. Tá však nebola dosť silná a musela šou opustiť.
Prvé dojmy rozhodli
Spolu s Ružou pre nevestu sa vrátila aj šou Bez ruže. Do nej po druhej epizóde zavítali spomenuté Soňa a Niki a prezradili, čo sa dialo v zákulisí šou. Moderátor Jakub započal rozhovor tým, že sa ružičiek opýtal, čo vlastne hovoria na ženícha.
„Išiel z neho kľud, na prvú. Ale v konečnom dôsledku mňa vôbec nemrzí, že ma poslal domov,“ priznala bývalá farmárka a dodala, že ju mrzí hlavne to, že on poslal domov ju a nie naopak. Zdá sa pritom, že do šou ani neprišla bojovať o ženícha, keďže povedala: „Ja som sa tešila na tie baby, na to dobrodružstvo s tými dievčatami, že tam zažijem srandu.“ Hneď po prvom rozhovore pritom mala vycítiť, že Adrián pre ňu nie je ten pravý, keďže z neho ide pokojná energia a to je jej presný opak.
Niki zároveň prezradila, že určite by spravila niečo inak a jej príchod by nevyzeral tak, ako ho diváci videli – len s listom, myknutím pliec a bez slov. „Mala som mu dať obálku a obkecať to hneď na mieste. Nenechávať to na potom,“ uznala ružička.
Čo sa týka Sone, tá na rovinu priznala, že šla do šou hľadať lásku, no Adrián nebol úplne jej typ. „Ja som bola nešťastná z toho, že má len 28. Ja som čakala, že ten ženích bude mať aspoň cez 30,“ priznala. Skôr by si vedela pri sebe predstaviť staršieho muža a extroverta, ktorým podľa nej Adrián nie je. Niki na to reagovala so slovami, že ona je naopak na mladších. V prípade Adriána by s ním však chcela byť len kamarátka.
Čo sa dialo v zákulisí
Soňa, ktorá chvíľu sedela medzi členkami gangu Kravice a mala tak šancu vidieť ho zvnútra, sa tiež vyjadrila k tomu, či si myslí, že práve tieto súťažiace budú robiť drámu. Podľa jej názoru určite budú, ale skôr očakáva drámy vnútri neho. „Pretože tam sú dosť silné ženy za mňa, ktoré sú fakt extrovertky a všetko. A myslím si, že tam tá dráma bude aj medzi nimi,“ vysvetlila.
„Ja si myslím, že sa v polovici šou rozpadnú,“ dodala pohotovo Niki a ozrejmila: „Mi to príde, že si omylom sadli spolu na gauč a nazvali sa tak.“
Následne sa rozhovor presunul k šokujúcej časti, keď Laura skolabovala. Bol to rozhodne dramatický moment, ktorý zdvihol zo stoličiek nielen štáb, ale tiež divákov. „Laura hovorila, že má alergiu na ryby a nejako sa jej podarilo zjesť rybu, takže práve potom prišiel ten kolaps a nemala pri sebe žiadne lieky,“ priblížila Soňa, čo sa tam dialo.
Jakub hneď nadviazal tým, že sa medzi ružičkami objavili špekulácie, že si Laura celé odpadnutie vymyslela, aby si zaistila miesto v šou.
„Ako to, že nemala nič pri sebe na tú alergiu, keď má alergiu?“ spýtala sa hneď Niki. „Vraj si ho zabudla,“ odpovedala Soňa, hovoriac o EpiPene. „Kto vie. Tak ona vie, ako to bolo naozaj,“ zhrnula následne Niki.
Nakoniec tak Laura postúpila a v závere na ceremoniáli ostali pred otázkou poslednej ruže stáť Soňa a Stela. Po tom, ako Soňa vypadla, sa pritom rozhodla varovať ženícha, aby si dal pozor na neúprimné súťažiace. „Nie každá z tých dievčat, minimálne tu v tých dvoch epizódach, k nemu neboli ešte úplne úprimné,“ vysvetlila.
Jakub sa hneď spýtal, či naráža na spomínané Kravice, pričom Soňa sa netajila a odpovedala: „Tiež, áno.“ Hneď ale dodala, že medzi neúprimnými sú aj viac introvertnejšie dievčatá, napríklad Stela, Miška a Sabina. „Ale tam to nebol až taký extrém.“
