Fico: Skorší mier na Ukrajine znamená jednoduchšiu obnovu po vojne. Slovensko podpísalo memorandum

Slovenský premiér Robert Fico dnes odcestoval na Konferenciu o obnove Ukrajiny v Gdansku. Počas stretnutia vyhlásil, že vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie a Európska únia by mala podporovať mierové iniciatívy. Podľa neho bude povojnová obnova krajiny jednoduchšia, ak sa vojnu podarí čo najskôr ukončiť rokovaniami. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
„Táto ničivá vojna nemá vojenské riešenie a môže sa skončiť iba za rokovacím stolom,“ povedal. Slovensko podľa premiéra presadzuje rešpektovanie medzinárodného práva založeného na Charte OSN a dlhodobo vyzýva na intenzívnejšie diplomatické úsilie.
Upozornil, že bez ukončenia vojny nebude možné naplno obnoviť suverenitu krajiny, budovať jej prosperitu, ani vytvoriť podmienky na návrat miliónov jej občanov. „Bez zastavenia vojny nebude možné v plnom rozsahu obnoviť suverenitu, demokraciu a vybudovať novú prosperujúcu a európsku Ukrajinu,“ zdôraznil a dodal, že skorší mier znamená menšie škody a jednoduchšiu obnovu.
Fico za významný príklad praktickej spolupráce Slovenska a Ukrajiny označil energetiku. Poukázal na program v hodnote približne 100 miliónov eur na posilnenie ukrajinskej elektrizačnej sústavy a rozšírenie elektrického prepojenia medzi Veľkými Kapušanmi a Mukačevom.
Uviedol tiež, že Slovensko podporuje Karpatskú iniciatívu ako platformu spolupráce Slovenska, Ukrajiny a Poľska a pripravuje sa na spoločné zasadnutie vlád týchto krajín.
Premiér pripomenul, že Slovensko poskytlo Ukrajine rozvojovú a humanitárnu pomoc v hodnote viac ako 35 miliónov eur vrátane materiálnej pomoci a ochrany pre viac ako 150 000 ľudí utekajúcich pred vojnou. „To predstavuje približne 2,6 percenta našich obyvateľov a zaraďuje Slovensko medzi krajiny, ktoré niesli jedno z najväčších bremien solidarity v Európskej únii,“ povedal.
Slovensko a Ukrajina podpísali memorandum
Tomáš Drucker, poverený podpredseda vlády Slovenskej republiky pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku dnes v Gdansku podpísal Memorandum o porozumení o spolupráci v oblasti slovensko-ukrajinských podnikateľských a investičných partnerstiev.
Memorandum uzavreli Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku, Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), Ministerstvo hospodárstva, životného prostredia a poľnohospodárstva Ukrajiny a štátna inštitúcia UkraineInvest.
Dokument vytvára rámec pre intenzívnejšiu spoluprácu pri identifikácii investičných príležitostí, organizácii podnikateľských misií, prepájaní slovenských a ukrajinských firiem a príprave spoločných projektov financovaných z európskych a medzinárodných zdrojov. Zároveň podporí zapájanie slovenských spoločností do obnovy a modernizácie Ukrajiny.
„Slovensko sa chce aktívne podieľať na obnove a modernizácii Ukrajiny. Našou ambíciou je, aby slovenské firmy patrili medzi prirodzených partnerov pri realizácii projektov, ktoré prispejú k hospodárskej obnove krajiny a jej približovaniu sa k európskym štandardom,“ uviedol Tomáš Drucker.
Pre Slovensko predstavuje memorandum príležitosť posilniť postavenie domácich firiem na ukrajinskom trhu, podporiť ekonomický rast a zamestnanosť a zároveň upevniť svoju úlohu strategického partnera Ukrajiny.
Podpis memoranda sa uskutočnil počas konferencie Ukraine Recovery Conference 2026 v Gdansku a predstavuje dôležitý signál pokračujúceho zapojenia Slovenskej republiky do medzinárodného úsilia zameraného na obnovu Ukrajiny.
Na spoluprácu nadviaže už 1. júla podnikateľská misia do Ivano-Frankivska, ktorú Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku organizuje v spolupráci so SARIO. Misie sa zúčastní 21 slovenských firiem z oblastí energetiky, stavebníctva a infraštruktúry, informačných a komunikačných technológií, výskumu a vývoja, výroby a strojárstva, telekomunikácií, dopravy a logistiky, automobilového a leteckého priemyslu, zdravotníctva, ako aj umelej inteligencie a priemyselnej automatizácie.
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