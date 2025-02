Muž na 3 minúty zomrel, zastavilo sa mu srdce. Do detailov opísal všetko, čo videl a cítil. Čo spravil potom, vás dostane

Na sociálnej sieti Reddit, na jednom z najviac frekventovaných vlákien r/AskReddit, sa pred štyrmi rokmi objavila temná otázka. Ktosi sa pýtal na zážitky spojené s umieraním.

„Vy, ktorí ste na pár minút zomreli a potom sa vrátili späť, aké to bolo?“ pýtal sa jeden z užívateľov.

Táto otázka kradne spánok mnohým z nás. Čo je po smrti? To je téma, na ktorú sa mnohí zdráhajú čo i len pomyslieť.

Avšak existuje mnoho takých, ktorí sa na chvíľu ocitli na druhej strane. Pokiaľ vám prestane biť srdce, podľa lekárskeho slovníka ste klinicky mŕtvi.

Jeden z ľudí, ktorí sa takto ocitli na prahu smrti, prezradil presne, čo videl a cítil. O jeho zážitku napísal priateľ do vlákna r/AskReddit.

„Môjmu kamarátovi predávkovanie spôsobilo mŕtvicu a bol klinicky mŕtvy na menej ako tri minúty v sanitke na ceste do nemocnice,“ začal užívateľ.

Podľa jeho slov, priateľ si pamätal na moment, kedy ho zdravotníci nakladali do sanitky. Odrazu však nastal pocit, akoby ho ktosi „ponoril do ľadovej vody a bola tma“.

Ako tvrdí, v danom momente mal pocit, akoby sa vznášal pod hladinou v chladnej vode.

V skutočnosti jeho priateľ vtedy necítil žiadnu emóciu. O ničom nepremýšľal a nič necítil — vedel len, že okolo je zima a tma.

„Potom sa zobudil a zdravotníci boli celkom vydesení. Jeho srdce vtedy zastavilo na dosť dlhú dobu na to, aby si mysleli, že sa už nevráti.“

Ako dodáva užívateľ, jeho priateľ v nasledujúcich dňoch nadobudol presvedčenie, že to čo zažil, bolo „peklo bez toho, aby stihol spoznať utrpenie, akási zoslabená ukážka“. Chvíľu bol presvedčený, že je to odkaz, aby svoj život obrátil naruby.

Comment

byu/Doomage007 from discussion

inAskReddit